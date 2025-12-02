Dicembre è appena iniziato e porta con sé quell’aria frizzante fatta di luci, attese e piccoli desideri che iniziano a prendere forma. Le stelle brillano con uno spirito festoso e regalano a molti segni nuova motivazione, emozioni più calde e qualche occasione da cogliere al volo.

Nell'oroscopo di mercoledì 3 dicembre, le amicizie saranno un valore aggiunto per il segno dello Scorpione, mentre i nativi Leone possono sperare in qualcosa di più per la loro carriera professionale. Il Cancro potrebbe dimostrarsi più aperto sentimentalmente, mentre la creatività accompagnerà i nativi Pesci al lavoro.

Previsioni oroscopo mercoledì 3 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: il passaggio di Venere nel segno del Sagittario renderà il dialogo più fluido con la persona che amate. Potrebbe essere un buon momento per chiarire malintesi se ci sono, e per rafforzare il vostro legame. Nel lavoro la creatività non vi manca, ma dovrete scommettere su quelle idee che possono darvi realmente un vantaggio. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna vi aiuterà a riparare ciò che non funziona nel vostro rapporto, e costruire un legame sicuramente migliore rispetto a prima. In quanto al lavoro faticherete ancora un po’ in quel che fate, ciò nonostante ci saranno buone prospettive di crescita se utilizzerete bene le risorse a vostra disposizione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo astrale che continua a mettervi in difficoltà. Venere in opposizione non vi permetterà di gestire il vostro rapporto come volete. Avrete bisogno di cambiare qualcosa del vostro atteggiamento per poter migliorare. Sul posto di lavoro ve la caverete bene, ma potreste sentirvi un po’ appesantiti dai tanti impegni da gestire. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi permetterà di essere più aperti dal punto di vista sentimentale. Soprattutto voi single potreste afferrare l'occasione di approfondire un legame sempre più importante. Nel lavoro Mercurio vi assiste nei vostri progetti, aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi con impegno e serietà. Voto - 8️⃣

Leone: il lavoro potrebbe rivelarsi più interessante adesso.

Potrebbero arrivare interessanti occasioni, che possono dare una spinta importante alla vostra carriera professionale. In amore sarete un po’ più cauti in questa giornata a causa della Luna. Single oppure no, siate pazienti prima di dichiarare i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna e Venere in contrapposizione renderanno un po’ altalenante questa giornata di mercoledì. Single oppure no, vi piacerebbe vivere la vita amorosa in modo diverso e particolare, ma dovrete anche ammettere i vostri limiti. In quanto al lavoro le idee arriveranno, e se gestite nella maniera adatta, vi daranno buone soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: la praticità sarà premiata in questo momento. Vi lancerete in ogni mansione con entusiasmo, ma dovrete avere anche le idee chiare per poter raggiungere buoni risultati.

In amore Venere vi sorride dal segno del Sagittario. Single oppure no, il fascino sarà in crescita e alcune nuove conoscenze si faranno interessanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna in opposizione dal segno del Toro, potreste non essere così affabili in questo mercoledì di dicembre. Le amicizie saranno importanti per capire quale direzione prendere, ma per il momento, evitate discussioni con chi amate. In quanto al lavoro le collaborazioni saranno importanti in questo periodo, ma evitate la troppa fretta. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì che vedrà un ottimo cielo sopra di voi. Venere renderà questo periodo prenatalizio stimolante e passionale. I single potrebbero fare incontri speciali.

In ambito professionale l'ambizione non vi manca, ma dovrete mettere insieme idee solide per poter raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in trigono vi permetterà di ritrovare equilibrio e chiarezza nella vostra relazione di coppia. La comprensione reciproca sarà importante per godere di un rapporto appagante. In quanto al lavoro sarà una giornata proficua, soprattutto se avrete a che fare con progetti alla vostra portata, che possono stimolare il vostro interesse. Voto - 8️⃣

Acquario: mercoledì di dicembre sottotono in campo amoroso. La Luna in quadratura potrebbe portare pensieri negativi, che non faranno bene alla vostra storia d'amore. In ambito professionale Marte porta determinazione, ma attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto.

Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale non entusiasmante in questo periodo. La Luna in sestile porterà buon senso, ma con Venere in quadratura difficilmente godrete di buone emozioni. Nel lavoro la creatività non vi manca, ma attenzione a non affaticarvi troppo, considerato Marte in quadratura. Voto - 6️⃣