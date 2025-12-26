L'oroscopo del giorno, sabato 27 dicembre, annuncia energie intense e decisive. La Luna favorisce intuizioni profonde, mentre il Sole spinge a concretizzare ciò che conta davvero.

Il segno del Capricorno avrà modo di puntare sempre più in alto, mentre chiarimenti importanti porteranno nuova complicità per il segno della Vergine. Un progetto prenderà finalmente forma per i nativi Scorpione, mentre l'Ariete non dovrà essere precipitoso in quel che fa.

Previsioni oroscopo sabato 27 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: inizia l'ultimo weekend dell'anno anche per voi nativi del segno, e con Venere in quadratura dal segno del Capricorno, non sarete sempre così affiatati nei confronti del partner.

Attenzione a non essere precipitosi in quel che fate, anche in ambito professionale, al fine di non commettere errori o causare incomprensioni. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima in questo sabato di dicembre. L'atmosfera con il partner sarà stabile grazie alla Luna e Venere, e fatta di gesti concreti che rafforzeranno il vostro legame. Nel lavoro la pazienza sarà premiata, e potrebbe portare piacevoli conferme e nuovi progetti da gestire con entusiasmo. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di sabato non molto vivace in campo amoroso a causa della Luna in quadratura. Fare tutto a modo vostro non vi aiuterà a vivere un rapporto in equilibrio. Se siete single lavorate di più sulla vostra immagine.

Nel lavoro sfruttate le intuizioni che arriveranno per trovare soluzioni pratiche ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: le emozioni profonde non saranno il vostro forte in questo periodo secondo l'oroscopo. Il vostro modo di amare non sarà sempre efficace, considerato Venere in opposizione. La Luna in trigono vi aiuterà a ragionare, ma non aspettatevi momenti da batticuore. In quanto al lavoro attenzione a non prendere certe iniziative se prima non siete abbastanza informati. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale tutto sommato discreta in quest'ultimo sabato di dicembre. L'amore non sarà al centro dei vostri pensieri, ma basterà un gesto inaspettato per riaccendere la passione. Sul fronte professionale avrete buone idee per i vostri progetti, ma attenzione a non avere troppa fretta di fare.

Ragionate bene prima di agire. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo del momento che vi metterà davanti a un bivio secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione a volte potreste non essere convinti dei vostri sentimenti nei confronti del partner. Bene il settore professionale grazie a Marte, ma attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche piccolo imprevisto. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non molto esaltante in questa giornata di sabato. Il fine settimana post natalizio non inizierà nel migliore dei modi a causa di Venere in cattivo aspetto. Attenzione a non farvi travolgere da pensieri negativi, che possono complicare il vostro rapporto. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in quadratura non sempre potreste avere le energie necessarie.

Voto - 6️⃣

Scorpione: l'armonia nella vostra vita sentimentale non mancherà secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarà una bella giornata da condividere con il partner. Per i single un incontro speciale potrebbe cambiare un po’ di cose. Nel lavoro alcuni progetti inizieranno a prendere forma, e vi permetteranno di sognare più in grande. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi in questa giornata di sabato. Le vostre emozioni nei confronti del partner saranno forti e sincere, permettendovi di costruire un rapporto affiatato. In quanto al lavoro la vostra determinazione sarà vincente in questo periodo, grazie anche alla bontà di stelle come Mercurio in congiunzione.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la vostra spontaneità potrebbe conquistare in amore secondo l'oroscopo. Con queste stelle favorevoli avrete modo di puntare sempre più in alto. In amore le emozioni non mancheranno tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro le vostre ambizioni vi spingeranno a trovare ottime soluzioni per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: si apriranno nuove prospettive in ambito lavorativo per voi nativi del segno. Queste stelle più vicine vi permetteranno di gestire i vostri progetti con un approccio migliore, ed essere dunque più produttivi. In amore sarete più spontanei nei confronti del partner, che apprezzerà questo vostro modo di fare. Voto - 8️⃣

Pesci: in questa giornata di sabato le emozioni non mancheranno grazie alla Luna e Venere a favore.

Single oppure no, il vostro modo di amare non passerà inosservato. In quanto al lavoro sarà una giornata propizia per proporre nuove idee e buttarvi in nuovi progetti che possono portarvi lontano. Voto - 8️⃣