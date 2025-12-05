L'oroscopo del giorno sabato 6 dicembre porta energie fresche e una forte spinta emotiva: il cielo astrologico favorisce nuovi inizi, chiarimenti e decisioni importanti.

Uno Scorpione più brioso tenderà a manifestare più facilmente i propri sentimenti, mentre il Capricorno non dovrà nascondere nulla al partner. Il Leone sarà in cerca della propria stabilità, soprattutto professionale, mentre il Sagittario sarà un amante impeccabile nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo sabato 6 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: in questa prima parte di fine settimana le stelle non saranno del tutto favorevoli.

La Luna si metterà in quadratura, mentre Venere sarà ancora dalla vostra parte. Non sempre sarete nelle condizioni migliori per esprimere le vostre emozioni. In ambito professionale sarete concentrati sui vostri progetti, ma attenzione a non perdervi nei dettagli. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale un po’ più scorrevole in questo primo weekend del mese. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio, concedendovi momenti interessanti da vivere insieme alla persona che amate. Sul fronte lavorativo dedicatevi a quelle attività che al momento possono darvi maggiori garanzie. Voto - 8️⃣

Gemelli: ultimamente faticate molto a comprendere appieno i sentiment della vostra anima gemella, ma dovrete anche ammettere che spesso siete voi a causare discussioni che potete tranquillamente evitare.

Fate un passo indietro, cercando di migliorare. Nel lavoro alcuni progetti stanno finalmente per concludersi. Cercate di rispettare le scadenze. Voto - 6️⃣

Cancro: irritarsi per alcuni comportamenti scorretti da parte del partner non vi aiuterà molto. Per risolvere le cose, dovrete essere più diplomatici, e spingere il partner a essere più comprensivi nei vostri confronti. In quanto al lavoro l'impegno da parte vostra non manca, anche quando le condizioni saranno difficili. Voto - 7️⃣

Leone: cielo del momento stabile in campo amoroso. Una conoscenza può diventare indispensabile, ma dovrete trovare il modo di non farla uscire dalla vostra vita. In quanto al lavoro sarete in cerca di stabilità, di idee e progetti che possono garantirvi maggiori soddisfazioni.

Marte porterà buone energie da investire, ma attenzione alla posizione scomoda di Mercurio. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno del Cancro vi aiuterà a condurre una vita sentimentale migliore secondo l'oroscopo. Venere sarà ancora contro di voi, ciò nonostante potreste riuscire a comprendere cosa non funziona nel vostro rapporto. In quanto al lavoro Mercurio offrirà spunti interessanti per i vostri progetti, che potrebbero darvi presto delle belle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: attenzione a questa Luna in quadratura durante questo sabato di dicembre. Il desiderio di coccole non mancherà, ma non dovrà essere solo da parte vostra. Se c'è qualcosa che non va tra voi e il partner, provate a parlarne.

Sul posto di lavoro dimostrerete di avere le idee chiare, lavorando su progetti che possono darvi buone soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata briosa per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna vi sorride dal segno del Cancro, stimolando le vostre emozioni e la vostra voglia di amare. In quanto al lavoro è arrivato il momento di dedicarsi a nuovi progetti più stimolanti. La creatività di Mercurio sarà molto utile per ambire in alto. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarete un amante impeccabile in questo periodo, grazie a Venere in congiunzione che stimola i vostri sentimenti. Se siete single avrete buone occasioni per approfondire un legame molto speciale. In quanto al lavoro arrivano segnali positivi su questioni in sospeso.

Potreste finalmente raggiungere obiettivi interessanti. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo durante questo sabato di dicembre. La Luna si troverà in opposizione, e sarà necessario non nascondere nulla al partner per evitare spiacevoli discussioni. In quanto al lavoro vi sentirete abbastanza motivati, ma cercate di evitare le distrazioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di sabato positiva in campo amoroso. Venere sarà favorevole, alimentando il desiderio di stare insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno diversi ostacoli da superare. Marte vi aiuterà a reagire, ma sarebbe opportuno provare a gestire le cose in modo differente e chiedere una mano se necessario.

Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno del Cancro vi darà una mano durante questa giornata. Un po’ d'intimità con il partner vi farà bene, soprattutto per ritrovare la giusta armonia e intesa. Nel lavoro sarete abbastanza lucidi da prendere spesso la giusta decisione. Anche se a volte le energie non saranno molte, riuscirete a svolgere un buon lavoro. Voto - 7️⃣