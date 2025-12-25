Il clima natalizio è ancora nell’aria e il 26 dicembre, giorno di relax e avanzi di festa, invita a rallentare e ricaricare le energie.

Nell'oroscopo del giorno, venerdì 26 dicembre, i nativi Toro potranno concedersi qualche piacere in amore, mentre i Pesci ritroveranno entusiasmo e voglia di stare insieme. Il segno dei Gemelli dimostrerà vivacità e ottimismo, mentre il Cancro non dovrà pensare troppo ai propri impegni.

Previsioni oroscopo venerdì 26 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: il giorno dopo Natale non sarà probabilmente così romantico per voi nativi del segno, soprattutto considerato Venere in cattivo aspetto.

Il rapporto con il partner richiederà un po’ di pazienza, e sarà necessario sfruttare questa giornata di festa per capire cosa fare. Voto - 7️⃣

Toro: potrete concedervi qualche piccolo piacere in più in amore in questo periodo un po’ più tranquillo. Godetevi questa giornata con leggerezza, nell'affetto della famiglia e dei vostri cari, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata di venerdì che vi permetterà di mostrare più vivacità e ottimismo secondo l'oroscopo. Sarete socievoli e attivi in amore, desiderosi di costruire un legame piacevole e soprattutto migliore con le persone che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: attenzione a non pensare troppo agli impegni che dovete portare avanti in questa giornata di venerdì.

Godetevi il momento, provate a stare con amici e familiari in serenità, facendo prevalere l'ottimismo e la serenità delle feste. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile in questa giornata di venerdì. Vi godrete questo periodo in tranquillità, lontano dagli impegni quotidiani, giusto il tempo di ricaricare le batterie e tornare più attivi di prima. Voto - 8️⃣

Vergine: un po’ di armonia in famiglia vi farà davvero bene. Le stelle si muoveranno più a vostro favore: approfittatene per godere di un rapporto con il partner più vivace, ma soprattutto affiatato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: rimettere a posto le cose nella vostra vita quotidiana, soprattutto sentimentale, vi aiuterà a trovare un po’ di calma e combattere queste stelle contrarie.

L'ottimismo sarà importante in questo periodo per riuscire a trovare la strada giusta. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'atmosfera in famiglia si farà più distesa in questo periodo secondo l'oroscopo. L'amore sarà in ripresa, e le amicizie si faranno più presenti nella vostra vita. Godetevi il momento, senza troppe pretese: vedrete che riuscirete a prendervi delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: ascoltate le emozioni che arriveranno in questo venerdì di dicembre. Le stelle non saranno del tutto favorevoli, ciò nonostante sarà possibile vivere una giornata di ottimismo se saprete sfruttare le occasioni che arriveranno. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di venerdì più concreta dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Sarà un bel periodo per concentrarsi sugli affetti più cari e costruire un legame forte e sincero con le persone che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali stabili in questo periodo per voi nativi del segno. Potrebbe essere un buon momento per fare dei bilanci e pensare al futuro con maggiore ottimismo, anche in vista del nuovo anno. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi lascerà libertà di agire secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale sarete più concreti e amorevoli nei confronti del partner, pronti a vivere il vostro rapporto in modo differente, ma soprattutto romantico e affiatato. Voto - 8️⃣