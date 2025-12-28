L'oroscopo del mese di gennaio 2025 mette in risalto un cielo di profonda trasformazione collettiva e personale. L'anno si apre con la potente congiunzione tra Luna e Plutone in Acquario, un allineamento che spinge a rivoluzionare le vecchie abitudini e a guardare al futuro con occhi nuovi. In questo scenario di rinnovamento, il Capricorno, i Gemelli e l'Acquario si ergono come i protagonisti assoluti della scena astrale. Mentre Marte retrogrado in Cancro invita a una cauta riflessione sulle dinamiche familiari, il favorevole trigono tra Sole e Giove promette espansione e ottimismo.

Gennaio 2026, previsioni astrali e classifica dell'oroscopo del mese

1° posto Capricorno. Gennaio si rivela un mese di straordinaria lucidità strategica, grazie all'ingresso di Mercurio nel segno l'8 gennaio. Questo transito favorisce una riflessione pragmatica che permette di organizzare il futuro con una precisione chirurgica. La mente è orientata verso obiettivi a lungo termine e, dal 23 gennaio, il trigono con Urano in Toro porta intuizioni geniali che possono migliorare drasticamente la vita professionale e materiale. Nonostante Marte retrogrado possa rallentare alcune dinamiche domestiche, si ha la forza necessaria per mantenere il controllo e agire con razionalità. In amore, la presenza di Venere in Pesci dal 3 gennaio addolcisce i tratti, rendendo i rapporti più romantici e meno formali.

È il momento ideale per consolidare la propria posizione e fare passi concreti verso il successo, forti di una stabilità interiore che pochi altri segni possiedono in questo periodo di cambiamenti collettivi.

2° posto Gemelli. Il mese è caratterizzato da una grande espansione mentale e comunicativa, specialmente intorno al 10 gennaio quando la Luna si congiunge a Giove nel segno. Questo allineamento porta un'ondata di ottimismo e apre le porte a nuovi viaggi o studi stimolanti. La comunicazione diventa il punto di forza, permettendo di intessere nuove relazioni sociali molto vantaggiose. Verso fine mese, il 29 e il 31 gennaio, i trigoni tra la Luna Nuova, il Sole in Acquario e Giove nel segno creano un'energia di crescita personale senza precedenti.

Si sente il bisogno di pensare fuori dagli schemi e di abbracciare progetti ambiziosi. Anche se Mercurio cambierà segno a fine mese, la capacità di networking resta altissima. È un periodo d'oro per chi lavora con le idee, poiché l'intelletto collettivo sembra rispondere con entusiasmo ad ogni proposta. La vitalità è ottima e la voglia di scoprire il mondo è inarrestabile.

3° posto Acquario. L'anno inizia con una potente congiunzione Luna-Plutone nel segno, che spinge a una profonda trasformazione delle proprie abitudini e aspirazioni. Il 19 gennaio il Sole entra nel segno, dando il via a un periodo di forte rinnovamento e ricerca di libertà individuale. La congiunzione Sole-Plutone del 21 intensifica ulteriormente il bisogno di potere personale e di cambiamento radicale.

È un mese in cui ci si sente pronti a rompere gli schemi del passato per mettersi al servizio della collettività in modi innovativi. Dal 28 gennaio, con l'arrivo di Mercurio nel segno, la comunicazione si fa razionale e futuristica, perfetta per il networking. La Luna Nuova del 29 chiude il mese in bellezza, offrendo l'opportunità di avviare nuovi inizi fortunati, supportati dal favore di Giove. Si respira un'aria di indipendenza che permette di brillare in ogni contesto sociale, trasformando ogni sfida in una vittoria dell'intelletto.

4° posto Cancro. Gennaio è un mese di grande intensità emotiva, dominato dal ritorno retrogrado di Marte nel segno dal 6 gennaio. Questo transito impone una revisione delle azioni passate e dei legami familiari, richiedendo pazienza nel gestire questioni irrisolte.

La Luna Piena nel segno del 13 gennaio rappresenta un culmine emotivo: si prende piena consapevolezza dei propri bisogni affettivi e della necessità di proteggere la propria vita domestica. Fortunatamente, il trigono Marte-Nettuno del 14 gennaio e quello Venere-Marte del 26 infondono una grande dose di creatività e sensualità, permettendo di esprimere l'affetto in modo profondo e sensibile. Anche se il quadrato con Lilith del 24 gennaio può creare tensioni nelle relazioni, la capacità di prendersi cura di sé e degli altri rimane la risorsa principale. È un periodo di guarigione e riflessione, che prepara il terreno a una nuova e più solida stabilità interiore.

5° posto Ariete. Il mese richiede una gestione oculata delle energie, poiché il clima astrale invita più alla riflessione che all'azione impulsiva.

Con Mercurio in Capricorno dall'8 gennaio, l'attenzione si sposta sulla carriera e sugli obiettivi concreti, ma occorre agire con prudenza per non scontrarsi con figure autoritarie. La congiunzione Venere-Saturno del 18 gennaio invita a fare scelte responsabili nelle relazioni, mettendo da parte le illusioni per costruire qualcosa di duraturo. È un periodo utile per riorganizzare la propria routine e per confrontarsi con le paure profonde emerse a inizio anno. Verso la fine del mese, il clima si fa più leggero e innovativo grazie ai transiti in Acquario, che offrono nuove prospettive sociali. Si consiglia di non forzare la mano nelle trattative economiche e di attendere la fine del mese per lanciare nuovi progetti, quando la lucidità mentale di Mercurio in Acquario sarà di supporto per piani più lungimiranti.

6° posto Toro. Gennaio si presenta come un mese di adattamento ai cambiamenti esterni, con Urano nel segno che riceve il trigono di Mercurio il 23 gennaio, portando scoperte e novità sul fronte materiale. Tuttavia, l'opposizione o la tensione di diversi pianeti in Acquario può generare un senso di sfida rispetto alla propria zona di comfort. Il passaggio di Venere in Pesci dal 3 gennaio offre un rifugio romantico e artistico, utile per stemperare le tensioni lavorative. È importante non resistere eccessivamente ai cambiamenti radicali suggeriti dai transiti di Plutone, ma cercare di cavalcare l'onda dell'innovazione con la consueta calma. La stabilità finanziaria richiede un'attenzione particolare, evitando spese dettate dall'emotività.

Verso la fine del mese, la crescita di consapevolezza permetterà di comprendere meglio il proprio ruolo sociale, ma per ora la parola d'ordine è flessibilità. Prendetevi del tempo per nutrire lo spirito e per riflettere sulle reali aspirazioni future.

7° posto Bilancia. Il mese di gennaio si presenta come un esercizio di equilibrismo tra le proprie necessità emotive e le richieste del mondo esterno. Il 24 gennaio, il quadrato tra Marte in Cancro e Lilith nel segno potrebbe far emergere tensioni latenti, specialmente nelle dinamiche familiari o domestiche. È un momento che sfida a trovare una mediazione tra il desiderio di armonia e la necessità di affermare i propri bisogni più profondi. Fortunatamente, l'ingresso del Sole in Acquario il 19 gennaio porta una ventata di rinnovamento, stimolando la creatività e la voglia di esprimere la propria individualità fuori dagli schemi convenzionali.

La fine del mese offre prospettive migliori, grazie a una comunicazione più fluida che aiuta a sciogliere i nodi relazionali. Si consiglia di non forzare le situazioni e di attendere che le acque si calmino prima di prendere decisioni drastiche riguardanti la vita di coppia.

8° posto Pesci. Gennaio inizia sotto una luce sognante e romantica grazie all'ingresso di Venere nel segno il 3 gennaio. Il desiderio di bellezza e di amore si intensifica, ma la congiunzione di Venere con Saturno il 18 gennaio richiama all'ordine, chiedendo di fare scelte responsabili e di distinguere i sogni dalle semplici illusioni. Nel lavoro, il trigono tra Marte in Cancro e Nettuno nel segno il 14 gennaio favorisce l'ispirazione artistica e la capacità di perseguire i propri ideali con motivazione.

Tuttavia, la gestione delle emozioni quotidiane richiede attenzione, poiché Marte retrogrado potrebbe far riemergere questioni del passato che necessitano di essere affrontate con maturità. La fine del mese regala momenti di grande sensualità e intesa grazie al trigono tra Venere e Marte del 26. È un periodo di crescita interiore in cui la sensibilità diventa una bussola preziosa per navigare le acque agitate del cambiamento.

9° posto Leone. Il mese richiede una certa dose di pazienza, poiché i transiti in Acquario, segno opposto, mettono l'accento sul confronto con gli altri e sulla necessità di trasformare il proprio ruolo nella società. La congiunzione Sole-Plutone del 21 gennaio potrebbe far avvertire una pressione esterna o il bisogno di cambiare radicalmente il modo di porsi nelle relazioni.

Nonostante questa sensazione di sfida, la Luna Nuova in Acquario del 29 gennaio apre le porte a nuovi inizi, suggerendo che la strada per la crescita passa per la collaborazione e il networking innovativo. È importante non chiudersi in una difesa orgogliosa, ma aprirsi al dialogo costruttivo, specialmente quando Mercurio entrerà in Acquario il 28. La giornata del 31 gennaio sarà particolarmente positiva per espandere le proprie conoscenze e ritrovare un po' di quell'ottimismo che sembrava appannato. Usate questo tempo per riflettere sulle vostre aspirazioni più autentiche.

10° posto Scorpione. Gennaio invita a una profonda introspezione, stimolata dalla congiunzione Luna-Plutone di inizio anno che spinge a confrontarsi con le proprie paure e a trasformare le abitudini meno salutari.

Il transito di Marte retrogrado in Cancro agisce sulle vostre basi emotive, portando a galla situazioni irrisolte legate alla casa o alla famiglia che richiedono una gestione oculata e meno impulsiva del solito. Nel lavoro, Mercurio in Capricorno dall'8 gennaio offre la lucidità necessaria per organizzare i progetti con pragmatismo, ma le tensioni relazionali potrebbero rallentare l'azione. Il trigono Marte-Nettuno del 14 gennaio rappresenta una valvola di sfogo creativa importante, permettendovi di canalizzare l'energia in attività che nutrono lo spirito. È un mese di transizione, dove la vittoria sta nella capacità di rigenerarsi senza farsi travolgere dai conflitti esterni. La pazienza sarà la vostra alleata più preziosa per preparare il terreno ai mesi futuri.

11° posto Sagittario. Il mese si presenta piuttosto statico, con diversi pianeti che richiedono un approccio più serio e meno avventuroso del solito. L'energia di Giove in Gemelli viene attivata positivamente dalla Luna il 10 gennaio, regalando brevi momenti di ottimismo e voglia di espandere i propri orizzonti, ma i transiti di Venere e Saturno in Pesci creano un clima di riflessione e forse qualche restrizione in ambito affettivo o domestico. Potreste sentirvi chiamati a responsabilità che limitano la vostra consueta libertà d'azione. Tuttavia, la fine del mese promette un recupero energetico: i trigoni tra Sole, Luna e Giove del 29 e 31 gennaio favoriscono nuovi inizi e una ripresa della vitalità mentale. Si consiglia di sfruttare la parte centrale del mese per lo studio e la pianificazione strategica, evitando colpi di testa o investimenti rischiosi. La chiarezza tornerà man mano che vi avvicinerete a febbraio, portando con sé nuove opportunità di crescita.

12° posto Vergine. Le opposizioni planetarie dal segno dei Pesci rendono gennaio un mese complesso, in cui la sensazione di essere messi alla prova è frequente. La congiunzione Venere-Saturno del 18 gennaio, secondo l'oroscopo, agisce come un setaccio sulle vostre relazioni, portandovi a vedere con estremo realismo ciò che funziona e ciò che invece è diventato un peso. Nel lavoro, Mercurio in Capricorno vi sostiene fino al 28 gennaio, garantendo precisione e razionalità, ma Marte retrogrado in Cancro potrebbe creare malintesi con colleghi o rallentamenti nei progetti familiari. È fondamentale non cedere al nervosismo e curare il proprio equilibrio emotivo, specialmente durante la Luna Piena del 13. Il trigono Mercurio-Urano del 23 gennaio sarà l'occasione giusta per trovare soluzioni innovative a vecchi problemi. Nonostante la fatica, questo periodo è essenziale per eliminare il superfluo e concentrarvi solo su ciò che ha una base solida e autentica. Ricaricate le pile in attesa di un cielo più sgombro.