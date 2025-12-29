Il nuovo anno si apre con energie fresche, buoni propositi e un cielo astrologico ricco di movimento. L'oroscopo del mese di gennaio porta con sé nuove opportunità in amore, spinta professionale, momenti di crescita personale e qualche colpo di fortuna che non guasta mai.

I nativi Gemelli saranno abbastanza attenti alla loro fiamma, curando al meglio il rapporto, mentre il Leone non sarà sempre a proprio agio con la persona che ama. Passioni che si riaccenderanno per il segno dell'Acquario, grazie a Venere in buon aspetto, mentre i Pesci dimostreranno maggiore comprensione.

Previsioni oroscopo gennaio 2026 segno per segno

Ariete: il primo mese dell'anno non inizierà in modo così scoppiettante per voi nativi del segno. Spesso potreste sentirvi in difficoltà con il partner, soprattutto nella prima parte del mese, quando Venere sarà contraria. Dalla seconda metà di gennaio le cose cambieranno. Il pianeta dell'amore passerà in sestile, portando un'intesa migliore con il partner. In quanto al lavoro le occasioni correranno veloci, e voi dovrete essere pronti a coglierle. Voto - 7️⃣

Toro: il nuovo anno inizierà con grandi aspettative per voi secondo l'oroscopo, ma presto dovrete fare i conti con la realtà che vi attende. Venere sarà favorevole fino alla prima metà del mese, accompagnandovi verso un rapporto forte e sano.

Toccherà però a voi saper gestire questo rapporto, anche quando le cose non funzioneranno bene. Nel lavoro sarete abbastanza produttivi, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete abbastanza attenti verso la persona che amate in questo periodo. Il vostro rapporto sarà abbastanza dolce grazie a queste stelle, soprattutto per voi nati nella seconda decade. I single cercheranno di costruire relazioni più profonde e sincere. Nel lavoro la pazienza sarà premiata. Prendetevi il vostro tempo per costruire nuove idee e trasformarle in grandi successi. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà un mese particolarmente convincente per voi nativi del segno. Avrete come la sensazione di smarrimento in questo periodo, faticando a trovare la direzione giusta.

In amore meglio non causare spiacevoli discussioni tra voi e la persona che amate, soprattutto per motivi superflui. Nel lavoro avrete bisogno di costruire nuovi obiettivi e trovare la vostra strada. Voto - 6️⃣

Leone: la prima parte di questo primo mese dell'anno non sarà così male per voi secondo l'oroscopo. I problemi arriveranno quando stelle come Venere e Mercurio si sposteranno nel segno dell'Acquario. In amore non sarete sempre a vostro agio: attenzione inoltre a non nascondere nulla alla persona che amate. Nel lavoro cercate di non buttarvi in progetti troppo rischiosi. Voto - 7️⃣

Vergine: saranno favoriti i piccoli investimenti in questo mese di gennaio. Mercurio e Giove vi permetteranno di investire più tempo e risorse in progetti in cui credete particolarmente.

In amore avrete voglia di tenerezze, e con Venere a favore nella prima parte del mese sarà possibile. Dovrete però essere capaci di mantenere un buon legame, anche quando Venere non sarà più così favorevole. Voto - 8️⃣

Bilancia: questo mese di gennaio non inizierà sotto le migliori aspettative a causa di Venere in quadratura. Di contro, non perderete la speranza, e cercherete di fare il possibile per mantenere un rapporto stabile. Stabilità che in effetti recupererete alla fine del mese, quando il pianeta dell'amore tornerà ad agire a vostro favore. Nel lavoro la creatività non vi manca, ma servirà costanza per riuscire a raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali abbastanza discrete durante la prima parte del mese.

Venere e Mercurio vi accompagneranno verso una vita quotidiana appagante, sia in amore che nel lavoro. Nella seconda parte del mese invece, il vostro equilibrio potrebbe venire meno. Attenzione in particolare al vostro atteggiamento nei confronti del partner, ma anche al vostro rendimento al lavoro, che potrebbe non essere così brillante. Voto - 7️⃣

Sagittario: vi sentirete abbastanza bene in questo primo mese dell'anno. Le stelle vi sorrideranno, spingendovi a vedere la vita con maggiore entusiasmo. In amore sarete magnetici, godendo di un rapporto molto piacevole. Sul fronte professionale avrete nuove forti ambizioni da raggiungere. Nella seconda parte del mese, con Mercurio a favore, potreste prendervi delle belle soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un mese dalle grandi potenzialità per voi nativi del segno. Saprete come attirare l'attenzione della persona che amate, grazie anche al sostegno di Venere in buon aspetto. Molto bene anche nel lavoro, soprattutto nella prima parte del mese, grazie a Mercurio in buon aspetto, che vi permetterà di essere precisi e responsabili in quel che fate. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale molto piacevole in questo periodo. La passione con la persona che amate si riaccenderà, soprattutto nella seconda parte del mese, quando Venere sarà dalla vostra parte. Molto bene anche nel lavoro. Sarete molto costanti nei vostri progetti, dimostrando di avere le idee molto chiare in ogni vostro incarico.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi permetterà di mostrare maggiore comprensione nei confronti della persona che amate. Single oppure no, saprete sciogliere nodi del passato, e sfruttare tutta la bontà di Venere per legame al meglio con la vostra fiamma. Nel lavoro alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi vincenti, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣