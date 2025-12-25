L'oroscopo del fine settimana del 27 e 28 dicembre porta un’atmosfera rilassata: i giorni dopo Natale invitano a rallentare, godersi la famiglia e prepararsi alle energie del nuovo anno.

Tra emozioni più morbide, incontri caldi e progetti che prendono forma, i nativi Toro saranno più affettuosi e ottimisti, mentre Vergine si lascerà andare a una maggiore intimità. Il Capricorno avrà modo di ricaricare le energie, invece il segno del Cancro dovrà fare attenzione al proprio atteggiamento.

Previsioni oroscopo weekend 27-28 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: nell'ultimo weekend dell'anno la Luna verrà in vostro soccorso, nel tentativo di regalarvi qualche piacevole ora insieme alle persone che amate. Anche se Venere sarà contro di voi, sappiate che un gesto spontaneo potrebbe essere sufficiente per riaccendere l'intesa. Voto - 7️⃣

Toro: emozioni morbide e affetto non mancheranno tra voi e il partner secondo l'oroscopo. Venere in trigono vi spingerà a dare di più per la persona che amate, e costruire un rapporto che valga la pena vivere al meglio. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un fine settimana tutto sommato discreto per voi nativi del segno. L'atmosfera con il partner sarà dolce, quasi tradizionale, utile per godere di un legame sincero e affiatato, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà un weekend da incorniciare per voi nativi del segno. Avrete bisogno di un po’ di tempo per voi, e queste stelle non vi daranno tante occasioni per costruire una relazione migliore. Fate molta attenzione al vostro atteggiamento. Voto - 6️⃣

Leone: il dialogo con il partner sarà abbastanza vivace in questo periodo. L'intesa con il partner sarà stabile, e vi permetterà di godere di un buon legame. Se siete single un approccio più originale vi aiuterà a mettere in risalto le vostre qualità verso la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Vergine: Venere in trigono dal segno amico del Capricorno vi permetterà di mostrare maggiore intimità nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Le emozioni profonde e la famiglia saranno al centro in questo periodo di festa.

Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali sottotono in questo weekend di dicembre. La Luna e Venere saranno contro di voi, e la vostra relazione di coppia potrebbe risentirne. Attenzione a non causare discussioni proprio in questo periodo dell'anno. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Venere in sestile dal segno del Capricorno, brillerete particolarmente nell'ultimo weekend dell'anno. Sarete passionali e magnetici nei confronti del partner, godendo un rapporto immenso di emozioni. Voto - 9️⃣

Sagittario: i gesti concreti in questo periodo potrebbero fare la differenza per la vostra relazione di coppia. La Luna in buon aspetto vi renderanno più affettuosi e attenti ai bisogni della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Capricorno: ultimo weekend dell'anno che vi permetterà di ricaricare le energie secondo l'oroscopo. Dimostrerete tanto affetto nei confronti del partner, e al tempo stesso, vi preparerete al meglio in vista del nuovo anno ormai in arrivo. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo affettuoso e razionale per voi nativi del segno, grazie alla Luna in sestile. Un rapporto più razionale vi permetterà di stare bene insieme alla vostra anima gemella, ed evitare possibili conflitti. Voto - 8️⃣

Pesci: vita amorosa armoniosa e leggera secondo l'oroscopo. Questo weekend di dicembre si rivelerà perfetto per coltivare una buona intesa con il partner. Se siete single potreste riuscire a farvi notare dalla vostra fiamma se giocherete bene le vostre carte. Voto - 8️⃣