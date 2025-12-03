Secondo l'oroscopo del weekend 6-7 dicembre 2025, il Toro potrebbe ricevere suggerimenti preziosi, i Gemelli vivranno un momento fortunato e il Capricorno sarà particolarmente sportivo.

Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può divertirsi insieme alla dolce metà. Sul lavoro potrebbero arrivare opportunità interessanti. Nel fine settimana può comparire un filo di malinconia.

Toro: con il partner è possibile ritrovare l'intesa del passato. I cuori solitari possono ricevere dei preziosi suggerimenti dalla famiglia.

Chi lavora in proprio è di cattivo umore e questo può creare dei rallentamenti.

Gemelli: insieme alla persona amata si può trascorrere un weekend piacevole. Dei momenti frizzanti possono essere vissuti con gli amici. Il clima professionale appare favorevole.

Cancro: chi ha una relazione può avere delle idee divertenti da condividere con la persona amata. Sul fronte delle amicizie tutto procede in modo tranquillo. Sul fronte lavorativo è possibile essere abbastanza impegnati.

Leone: chi è in coppia potrebbe attraversare un momento delicato. Questo è il momento ideale per riflettere con tanta attenzione. Chi lavora nel commercio è motivato a concludere velocemente un progetto importante.

Vergine: il fine settimana può essere abbastanza movimentato.

Delle risposte interessanti possono arrivare dagli amici. Sul campo lavorativo è necessario rallentare il più possibile.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: finalmente nel weekend è presente una buona serenità. Un breve viaggio di piacere può risultare soddisfacente. Sull'ambito professionale è presente tanto ottimismo.

Scorpione: la timidezza potrebbe limitarvi un po’. Sul lavoro è probabile avere molta intuizione. Per le finanze è un periodo leggermente altalenante.

Sagittario: i single non sono per niente interessati ai discorsi della famiglia. Un nuovo rapporto di lavoro potrebbe rivelarsi stimolante. Il livello di energia sembra buono, mentre l'umore è molto malinconico.

Capricorno: i cuori solitari sono più sportivi che in passato.

Con tranquillità è possibile affrontare questo fine settimana. Sul campo lavorativo è indispensabile avere una certa prudenza.

Acquario: potrebbero emergere incomprensioni con il partner Alcune tensioni sono probabili con delle persone conosciute di recente. Le idee sono accettate da persone molto esperte.

Pesci: chi ha una relazione ha molta forza per affrontare i problemi. Questo potrebbe essere un buon momento per dedicarsi al benessere. Potreste sentirvi un po’ stanchi: ascoltate i vostri ritmi.