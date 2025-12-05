Nel fine settimana del 6 e 7 dicembre 2025, l'oroscopo prevede un'intensa attività legata alle festività natalizie per i nati sotto il segno dell'Acquario. Il segno del Sagittario potrebbe lasciarsi travolgere da un nuovo sentimento.

L'oroscopo del fine settimana 6-7 dicembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ La vostra vena creativa ora sarà più in fermento che mai, soprattutto grazie alle prime giornate di festa che si avvicinano a ritmo vertiginoso. Questa atmosfera incentiverà l'amore nei confronti del partner e dell'unione familiare.

Toro ♉ Sarete completamente dediti al lavoro nel corso di questo weekend, perciò non vi dedicherete molto alla sfera sentimentale.

Sarà utile ascoltare i vostri ritmi e non pretendere troppo da voi stessi.

Gemelli ♊ Sarete estremamente generosi e gentili con i colleghi, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Riuscirete a uscire dal vostro guscio di incertezze, soprattutto a livello amoroso. Ci saranno piccole novità interessanti.

Cancro ♋ Le vicende professionali vi metteranno alla prova e la giornata potrebbe risultare emotivamente intensa. I sentimenti nella giornata di sabato saranno letteralmente alle stelle. L'intesa con il partner vi darà una spensieratezza fuori dall'ordinario.

Leone ♌ Prendetevi del tempo per rivedere qualcosa di cui non siete veramente sicuri, che si tratti di lavoro oppure di questioni sentimentali.

L'oroscopo suggerisce di evitare di isolarvi, almeno per la giornata di sabato.

Vergine ♍ Potrebbero emergere opportunità interessanti sul fronte economico, da valutare con calma. La cautela che adotterete in amore non sarà la stessa del solito, anzi, potrebbe essere molto più rigida a causa delle delusioni. In famiglia non ci saranno novità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Vi sentite molto soli e il vostro impulso vi suggerisce di essere più attraenti dal punto di vista fisico. Cercate di dare più importanza al mondo interiore e a rifletterlo nell'ambiente in cui vi trovate. La domenica sarà particolarmente fortunata.

Scorpione ♏ avete necessità di staccare la spina e di riprendere in mano le tue emozioni.

Sul lavoro sarete molto attenti e precisi, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Molti colleghi vi prenderanno come punti di riferimento.

Sagittario ♐ L'oroscopo segnerà un periodo fondamentale per lo sviluppo delle vostre relazioni, specialmente quelle amorose. Vi innamorerete di qualcuno che già conoscete da tempo. Per quanto riguarda le amicizie, ritroverete qualcuno che non vedete da molto tempo.

Capricorno ♑ Qualche difficoltà sul posto di lavoro vi spingerà a riflettere su cosa dovreste cambiare. La gestione delle questioni pratiche potrebbe richiedere più tempo del previsto. In amore invece prenderete una decisione che potrebbe cambiare per sempre la vostra storia.

Acquario ♒ La consapevolezza di dover fare qualcosa per la vostra vita di coppia vi darà uno slancio inaspettato.

La forte felicità per le festività imminenti vi farà trascorrere un weekend di forte fermento per i preparativi.

Pesci ♓ In questo fine settimana sarete determinati a riprendere progetti lasciati in sospeso e a rendere il tempo molto più produttivo del solito. L'entusiasmo che proverete sarà di aiuto anche per le persone che vi circondano.