Secondo l'oroscopo della fortuna del 14 dicembre 2025 al primo posto si colloca il Sagittario, il quale potrebbe ricevere una telefonata spontanea che sblocca un progetto lavorativo fermo da mesi. All'ultimo invece si pizza l'Ariete, alle prese con oggetti che non trova, appuntamenti che cambiano e promesse non mantenute.

La classifica della fortuna del 14 dicembre 2025: salta una consegna per lo Scorpione

1° Sagittario

La fortuna vi accompagna in una forma limpida e quasi commovente. Questa domenica può portare una risposta positiva attesa da settimane, soprattutto per chi ha mandato candidature o richieste burocratiche.

Potreste anche ricevere una telefonata spontanea che sblocca un progetto lavorativo fermo da mesi. Nel quotidiano, un incontro casuale — al supermercato, in un bar, durante una passeggiata — può trasformarsi in una conoscenza utile o sorprendentemente affettuosa. Vi sentite leggeri, ispirati, con la sensazione precisa di essere “nel punto giusto al momento giusto”.

2° Leone

La giornata illumina il settore economico. Non parliamo di colpi di fortuna irreali, ma di occasioni tangibili: uno sconto inatteso, un rimborso che avevate quasi dimenticato, oppure un oggetto importante trovato a un prezzo particolarmente conveniente. Anche nei rapporti personali c’è un clima caloroso: qualcuno si mostra più generoso del previsto, e vi fa capire che il vostro valore viene percepito molto più di quanto immaginiate.

3° Pesci

Arriva una piccola ma significativa fortuna emotiva. Un messaggio che attendevate, una spiegazione che temevate non sarebbe mai arrivata, oppure un gesto che rimette pace dove c’era tensione. Chi lavora anche la domenica può ricevere un riconoscimento concreto, come un apprezzamento pubblico o la conferma di una piccola responsabilità in più. La giornata ispira fiducia, e questo basta già a far girare meglio ogni cosa.

4° Acquario

La fortuna passa attraverso le relazioni. Una persona che conoscete appena potrebbe offrirvi un contatto utile, un suggerimento efficace o un’idea risolutiva per un problema pratico. C’è anche la possibilità di trovare un accordo economico vantaggioso o chiarire un malinteso recente.

Vi sentite liberi, reattivi e lucidi: una combinazione che vi permette di sfruttare al massimo ciò che arriva.

5° Toro

Giornata costruttiva, soprattutto sul fronte organizzativo. Riuscite a chiudere questioni rimaste a metà e questo vi apre un margine di tempo libero che non speravate. Un piccolo guadagno o un risparmio intelligente è molto probabile. In famiglia qualcuno potrebbe sorprendervi con un’attenzione concreta: un favore, un aiuto, un gesto che alleggerisce il carico. Non è una fortuna rumorosa, ma è stabile e utile.

6° Vergine

La fortuna si manifesta in maniera pratica. Trovate ciò che cercavate — un documento, un oggetto, un’informazione — proprio quando stavate iniziando a rassegnarvi.

Chi sta pianificando spese o investimenti trova un’opportunità più conveniente del previsto. Anche a livello emotivo c’è un piccolo sollievo: qualcuno vi capisce senza che dobbiate spiegare troppo. Non è un giorno rivoluzionario, ma scorre nel modo migliore.

7° Bilancia

La giornata è discreta, senza intoppi. La fortuna vi sostiene soprattutto nel settore delle comunicazioni: un dialogo si fa più scorrevole, una persona si dimostra disponibile ad ascoltarvi, oppure riuscite a dire finalmente qualcosa che avevate dentro da tempo. Possibile anche un piccolo vantaggio economico o logistico. Vi sentite in equilibrio, forse non al massimo, ma comunque in crescita.

8° Cancro

C’è un’energia buona ma altalenante.

Potreste ricevere una buona notizia in ritardo, o un messaggio che sistema un fraintendimento. Alcune situazioni richiedono pazienza, ma la giornata offre comunque protezione: se qualcosa va storto, si raddrizza subito dopo. La fortuna arriva a sprazzi, nei modi più semplici: una coincidenza utile, un appuntamento che fila liscio, un imprevisto che si risolve senza danni.

9° Capricorno

Non una giornata difficile, ma la fortuna è un po’ trattenuta. Le cose funzionano, ma con qualche fatica in più. Potreste imbattervi in una piccola complicazione pratica: un ritardo, una modifica dell’ultimo minuto, un’informazione non chiara. Tuttavia, qualcuno tenderà la mano nel momento giusto e vi aiuterà a sistemare ciò che sembra storto.

L’andamento è lento, ma solido.

10° Scorpione

La giornata è più impegnativa di quanto vi aspettaste. Una conversazione potrebbe risultare più tesa del previsto o essere rimandata. Nel pratico potrebbero saltare piccoli piani, come un appuntamento, una consegna o una coordinazione con qualcuno. Niente di grave, ma la sensazione di “resistenza” si fa sentire. La fortuna arriva sotto forma di intuizioni: riuscite a evitare errori solo grazie alla vostra lucidità.

11° Gemelli

La fortuna non vi gira le spalle, ma resta debole. Alcuni fraintendimenti rischiano di complicare ciò che dovrebbe essere semplice. Un progetto, una comunicazione o una richiesta possono subire rallentamenti. Fate attenzione alle distrazioni: oggi servono precisione e calma.

La nota positiva è che un parente, un amico o un collega si mostra più comprensivo del previsto.

12° Ariete

La giornata richiede prudenza. Non si tratta di sfortuna pesante, ma di una serie di piccole complicazioni che sommate tra loro possono innervosire: oggetti che non trovate, appuntamenti che cambiano, promesse non mantenute. Nei dialoghi è facile percepire rigidità o fretta. La cosa buona è che evitate problemi più grandi proprio grazie alla vostra reattività: siete veloci a correggere la rotta. Il cielo non è contro di voi, è semplicemente poco collaborativo.