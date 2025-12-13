Secondo l’oroscopo della fortuna del 15 dicembre 2025 il Capricorno si trova in testa alla classifica. Ai nati sotto questo segno potrebbe arrivare una risposta attesa. All'ultimo posto, invece, si piazza l'Ariete, le cui cose non vanno come previsto: una risposta manca, un piano va rivisto, una persona si mostra meno disponibile.

La classifica della fortuna del 15 dicembre 2025: la Vergine riesce a salvare tempo, denaro e fatica

1° Capricorno

La fortuna vi accompagna in modo solido e concreto. Una risposta attesa arriva, oppure una questione pratica — soprattutto economica o lavorativa — si sistema meglio del previsto.

Potrebbe trattarsi di una conferma, di un pagamento sbloccato o di un accordo che finalmente prende forma.Anche nei rapporti personali qualcuno dimostra affidabilità, e questo vi fa sentire più sicuri nelle vostre scelte.

2° Scorpione

La fortuna lavora dietro le quinte, ma è efficace. Intuite il momento giusto per fare una richiesta o per intervenire in una situazione che stava diventando ambigua. Un piccolo vantaggio economico o un’informazione utile vi mette un passo avanti rispetto agli altri. Giornata lucida, protetta, strategica.

3° Vergine

Un dettaglio vi salva tempo, denaro o fatica. La fortuna passa attraverso la precisione: un documento corretto, una scelta fatta con attenzione, una tempistica azzeccata.

Qualcuno riconosce la vostra affidabilità e vi offre una possibilità concreta per migliorare una situazione pratica.

4° Toro

La fortuna si manifesta in modo stabile. Una spesa si riduce, un problema domestico o familiare trova una soluzione semplice, oppure una persona vi offre un aiuto concreto. Non è una giornata eclatante, ma vi permette di chiudere il lunedì con un senso di sicurezza maggiore.

5° Pesci

Arriva una piccola fortuna emotiva che ha effetti pratici: una persona vi viene incontro, vi capisce, o vi facilita una situazione che vi stava creando ansia. Anche sul piano economico, un gesto gentile o una coincidenza vi evita un disagio.

6° Acquario

La fortuna è legata a un’idea improvvisa o a una soluzione non convenzionale.

Un problema che sembrava rigido si risolve perché cambiate prospettiva. Un contatto o una proposta vi fa intravedere un’opportunità futura, anche se non immediata.

7° Sagittario

La fortuna c’è, ma passa dai rinvii. Un impegno slitta o una risposta tarda ad arrivare, ma questo vi evita una scelta poco vantaggiosa. A fine giornata capite che il rallentamento è stato utile, soprattutto sul piano pratico o organizzativo.

8° Bilancia

La giornata è equilibrata, senza grandi colpi di fortuna ma anche senza perdite. Un dialogo scorre meglio del previsto e vi permette di ottenere una piccola concessione. Qualcosa si sistema grazie alla vostra capacità di mediare.

9° Leone

La fortuna è intermittente. Un piccolo contrattempo vi costringe a rivedere i piani, ma subito dopo arriva una compensazione: un aiuto, un chiarimento o una seconda possibilità.

Serve pazienza, ma la giornata non vi toglie nulla di importante.

10° Cancro

La fortuna è debole ma protettiva. Non arrivano grandi vantaggi, ma evitate un errore o una spesa inutile grazie a un’intuizione o a un consiglio ricevuto in tempo. La giornata richiede attenzione, ma vi salva da complicazioni maggiori.

11° Gemelli

Qualche intoppo nella comunicazione rallenta una situazione che speravate di risolvere in fretta. La fortuna non vi abbandona del tutto, ma vi chiede di controllare bene informazioni, orari e accordi. Un piccolo aiuto arriva, ma non basta a rendere la giornata fluida.

12° Ariete

La fortuna vi frena. Qualcosa non fila come previsto: una risposta manca, un piano va rivisto, una persona si mostra meno disponibile. Non è una giornata negativa, ma vi obbliga a rallentare e a riconsiderare una scelta.Il vero colpo di fortuna è evitare un errore che avreste potuto pagare più avanti.