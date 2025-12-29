Secondo l’oroscopo della fortuna di gennaio 2026 al primo posto in classifica si piazza il Capricorno. Per i nati sotto questo segno sono previste entrate più stabili nel mese che inizia l'anno. In fondo, invece, si colloca l'Ariete, alle prese con un imprevisto economico, una spesa obbligata o un progetto che slitta.

La classifica della fortuna di gennaio 2026: un ritardo evita una spesa inutile al Sagittario

1° CAPRICORNO

Gennaio vi sorride in modo netto. La fortuna è pratica, concreta, misurabile. Arriva attraverso il lavoro, le responsabilità e le scelte fatte con lucidità nei mesi precedenti.

Potete contare su entrate più stabili, su un riconoscimento o su una proposta che migliora la vostra posizione. Anche nelle questioni personali vi sentite più sicuri: ciò che fate “tiene”, non si disperde. Ogni passo è ben appoggiato a terra.

2° TORO

La fortuna vi accompagna nelle cose semplici ma fondamentali. Una spesa temuta si rivela più leggera del previsto, oppure un piccolo guadagno vi permette di respirare. Gennaio vi premia per la prudenza: nulla arriva per caso, tutto è il risultato di scelte fatte con pazienza. In famiglia o in casa c’è una soluzione che vi rende più sereni.

3° SCORPIONE

La vostra fortuna è strategica. Non arriva tutta insieme, ma si manifesta sotto forma di informazioni utili, intuizioni giuste, tempismo perfetto.

Sapete quando muovervi e quando restare fermi. Un’occasione che altri sottovalutano può diventare un vantaggio concreto per voi, soprattutto sul piano economico o professionale.

4° VERGINE

Gennaio vi favorisce nei dettagli. Una pratica si sblocca, un documento arriva, una risposta tanto attesa vi permette di fare un passo avanti. La fortuna non è clamorosa, ma costante. Vi sentite meno sotto pressione e più in controllo delle spese e delle entrate. Ottimo mese per rimettere ordine nei conti.

5° PESCI

La fortuna arriva sotto forma di aiuto. Qualcuno vi tende una mano, vi consiglia bene o vi offre una soluzione che non avevate considerato. Gennaio vi protegge dalle scelte sbagliate: anche quando qualcosa non va come previsto, capite presto che è stato meglio così.

Le uscite sono gestibili, le entrate stabili.

6° SAGITTARIO

La fortuna è altalenante, ma mai contro di voi. Ci sono momenti di rallentamento e altri di recupero. Un ritardo vi evita una spesa inutile o una scelta affrettata. Se evitate azzardi economici, il mese scorre senza problemi e con qualche sorpresa positiva nella seconda metà.

7° BILANCIA

Gennaio vi chiede equilibrio anche nella fortuna. Nulla manca, ma nulla arriva senza riflessione. Una decisione economica va ponderata bene, soprattutto se coinvolge altre persone. Se mantenete confini chiari, riuscite a gestire il mese senza stress e senza perdite.

8° CANCRO

La fortuna è legata all’umore. Quando siete centrati, tutto fila meglio; quando vi lasciate prendere dall’ansia, rischiate di vedere problemi dove non ci sono.

Gennaio vi invita a non fare spese emotive. Meglio conservare, sistemare, rinviare piuttosto che rischiare.

9° LEONE

La fortuna non vi abbandona, ma vi mette alla prova. Un’entrata è inferiore alle aspettative o una spesa imprevista vi costringe a rivedere i piani. Il mese vi insegna a distinguere ciò che è necessario da ciò che è solo desiderio. Tenendo i piedi per terra, evitate scivoloni.

10° ACQUARIO

Gennaio vi rende un po’ distratti sul piano pratico. La fortuna passa, ma rischiate di non coglierla subito. Attenzione a dimenticanze, pagamenti o scadenze. Recuperate nella seconda metà del mese, quando una situazione si chiarisce e vi permette di riorganizzarvi.

11° GEMELLI

La fortuna è incostante.

Un giorno tutto sembra girare bene, quello dopo emerge un intoppo. Gennaio vi chiede attenzione ai dettagli economici e alle promesse fatte troppo in fretta. Meglio non contare su entrate non ancora certe e mantenere una gestione prudente.

12° ARIETE

Gennaio vi chiede cautela. La fortuna non è assente, ma va protetta. Un imprevisto economico, una spesa obbligata o un progetto che slitta vi costringono a rallentare. Evitate rischi, evitate scommesse, evitate di forzare le situazioni. Questo mese serve a mettere basi più solide, non a correre.