L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre si preannuncia come un momento di profonda trasformazione astrale, posizionandosi in un punto cruciale del mese in cui le energie planetarie richiederanno a tutti voi una gestione oculata delle emozioni e delle ambizioni professionali. Sarà una settimana caratterizzata da transiti che favoriranno il consolidamento di progetti a lungo termine per chi saprà muoversi con coraggio, mentre altri dovranno affrontare zone d'ombra interiori per ritrovare la luce. In questo panorama celeste, i segni che attireranno maggiormente la nostra attenzione per la forza dei loro transiti saranno senza dubbio l'Ariete, il Sagittario e la Bilancia, pronti a vivere sette giorni di grandi soddisfazioni e rinnovata energia vitale.

Preparatevi a scoprire come le stelle influenzeranno il vostro cammino in questo penultimo scorcio di dicembre.

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre, la classifica dei 12 segni zodiacali

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 5,5. parola chiave: necessitate di rassicurazioni, alcuni dubbi vi assillano.

La settimana dal 15 al 21 dicembre richiederà da parte vostra una grande dose di pazienza e resilienza psicologica. Vi troverete immersi in una fase in cui necessitate di rassicurazioni costanti, poiché sentirete mancare quel terreno solido sotto i piedi che solitamente vi dona pace. Alcuni dubbi vi assillano, specialmente per quanto riguarda la stabilità delle vostre relazioni più strette o l'andamento di un progetto che vi sta molto a cuore.

Le stelle suggeriscono che tenderete a ingigantire piccoli segnali negativi, trasformandoli in ostacoli insormontabili nella vostra mente. In amore, cercherete conferme dal partner che potrebbero non arrivare con la velocità o la modalità che desiderate, portandovi a chiudervi in un guscio di malinconia. Sul lavoro, eviterete di prendere decisioni drastiche: aspetterete che la nebbia si diradi prima di agire. Ricorderete che la chiarezza arriverà solo quando smetterete di interrogarvi ossessivamente e imparerete a fidarvi del tempo.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 6. parola chiave: bisogno di ordine e di tranquillità.

Affronterete una settimana interlocutoria, in cui avvertirete un prepotente bisogno di ordine e di tranquillità per ricaricare le vostre energie mentali.

Vi sentirete probabilmente sovraccarichi dalle richieste del mondo esterno e cercherete rifugio nelle vostre abitudini consolidate e nelle mura domestiche. Non avrete voglia di grandi stravolgimenti, anzi, combatterete qualsiasi tentativo di destabilizzare la vostra routine. Le stelle indicano che dedicherete molto tempo alla riorganizzazione dei vostri spazi fisici e dei vostri impegni burocratici, trovando in questa attività un senso di controllo che vi mancava. In ambito affettivo, non cercherete fuochi d'artificio, ma una presenza silenziosa e rassicurante che rispetti i vostri ritmi. Sul lavoro, procederete con la consueta metodicità, evitando di infilarvi in discussioni accese o competizioni inutili.

Sfrutterete questi sette giorni per fare piazza pulita del superfluo, preparando il terreno per una fine dell'anno più serena e meno caotica.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 6. parola chiave: verso nuovi equilibri, fate spazio ai sentimenti.

Capricorno, la vostra settimana sarà un viaggio verso nuovi equilibri che vi costringerà a guardare oltre la solita barriera di pragmatismo che vi siete costruiti attorno. Sentirete che la sola carriera o il solo successo materiale non basteranno più a soddisfare la vostra sete di realizzazione. Le stelle vi spingeranno a una riflessione profonda: farete spazio ai sentimenti, permettendo a emozioni che solitamente reprimete di affiorare e di essere ascoltate.

In amore, vivrete momenti di incertezza che però si riveleranno costruttivi, poiché vi obbligheranno a ridefinire le vostre priorità di coppia. Non dovrete temere la vulnerabilità: la mostrerete come un segno di forza e non di debolezza. Sul lavoro, rallenterete leggermente i ritmi frenetici per dedicarvi alla qualità dei rapporti umani con colleghi e collaboratori. Sarete chiamati a trovare un punto di incontro tra le vostre ambizioni e la necessità di una vita privata più ricca. Sarà una fase di semina affettiva che richiederà coraggio e onestà intellettuale.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 6. parola chiave: emotività interiore, cercate di ristabilire un certo equilibrio.

Vivrete sette giorni caratterizzati da una forte emotività interiore che vi renderà particolarmente sensibili a ogni stimolo esterno.

Vi sembrerà di percepire ogni vibrazione con un'intensità amplificata, rischiando però di lasciarvi sommergere da sensazioni contrastanti. Le stelle vi esorteranno a non perdervi nel vostro oceano emotivo: cercherete di ristabilire un certo equilibrio attraverso attività che vi ancorano alla realtà, come lo sport o la cura del corpo. In amore, sarete sognatori e romantici, ma dovrete fare attenzione a non idealizzare troppo situazioni che richiedono invece una visione più lucida. Qualche piccolo malinteso in famiglia richiederà la vostra capacità di mediazione, ma dovrete prima di tutto ritrovare la pace dentro di voi. Sul lavoro, userete la vostra intuizione per navigare tra gli imprevisti, ma eviterete di lasciarvi condizionare dall'umore del momento.

Coltiverete la pazienza e imparerete a proteggere i vostri confini energetici, evitando che le tensioni altrui diventino le vostre.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 6,5. parola chiave: voglia di rimettere in ordine la propria vita.

In questa settimana dal 15 al 21 dicembre sentirete crescere in voi una forte voglia di rimettere in ordine la propria vita, partendo dai dettagli che solitamente trascurate. Sarete particolarmente critici verso tutto ciò che non funziona come dovrebbe e userete la vostra precisione chirurgica per tagliare i rami secchi in diversi settori. Le stelle favoriranno la pianificazione a lungo termine: vi siederete a tavolino e traccerete una rotta chiara per i mesi a venire, sentendovi molto più sicuri una volta stabilite le regole del gioco.

In ambito sentimentale, cercherete un dialogo onesto e costruttivo, evitando polemiche sterili ma puntando dritto alla risoluzione dei problemi. Sul lavoro, sarete i pilastri dell'organizzazione, risolvendo intoppi burocratici con una velocità che sorprenderà chi vi circonda. Tuttavia, dovrete ricordarvi di non essere troppo severi con voi stessi e con gli altri: concederete spazio all'errore umano e non permetterete al perfezionismo di diventare un ostacolo alla vostra felicità immediata.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7. parola chiave: maggiore fiducia in amore, risultati proficui nel lavoro.

Per voi si prospetta una settimana di crescita e di consolidamento delle vostre posizioni.

Sentirete nascere una maggiore fiducia in amore, lasciando da parte sospetti e gelosie inutili per godervi finalmente la profondità dei vostri legami. Le stelle vi doneranno un magnetismo speciale che userete per attrarre situazioni positive e persone stimolanti. In coppia, vivrete momenti di grande intensità e complicità, riscoprendo il piacere di aprirvi senza timore del giudizio. Sul piano professionale, otterrete risultati proficui nel lavoro grazie alla vostra capacità di concentrazione e al vostro intuito infallibile nel cogliere le occasioni giuste al momento opportuno. Non avrete paura di sporcarvi le mani e di scendere in campo per difendere le vostre idee. Sarete visti come leader silenziosi ma estremamente efficaci.

Il consiglio astrale è di cavalcare questa ondata di positività senza eccessivi calcoli mentali: lascerete che le cose accadano e raccoglierete i frutti del vostro impegno costante con orgoglio e soddisfazione.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 7,5. parola chiave: leggerezza ed equilibrio, pochi pensieri per la testa.

La vostra settimana sarà illuminata da una piacevole leggerezza ed equilibrio che vi permetteranno di affrontare anche le giornate più intense con il sorriso sulle labbra. Vi sentirete finalmente liberi da pesi mentali che vi hanno accompagnato ultimamente, avendo pochi pensieri per la testa e molta voglia di socialità e divertimento. Le stelle favoriranno gli scambi intellettuali e le nuove conoscenze: sarete brillanti in ogni conversazione e attirerete l'attenzione di persone interessanti.

In amore, la spensieratezza sarà la vostra arma vincente; vivrete il rapporto con gioco e malizia, riscoprendo il piacere del flirt costante. Sul lavoro, la vostra mente sarà veloce e reattiva, capace di trovare soluzioni creative in un batter d'occhio. Non vi lascerete turbare dalle scadenze, ma le gestirete con una disinvoltura invidiabile. Sfrutterete questo stato di grazia per allargare la vostra cerchia di amicizie e per dedicarvi ad attività che nutrono la vostra curiosità inesauribile. Saranno giorni di pura rigenerazione psicofisica.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 7,5. parola chiave: nuove idee e voglia di cambiamenti, non siate titubanti.

Acquario, vi attende una settimana di grande fermento creativo e mentale.

Sarete sommersi da nuove idee e avvertirete una forte voglia di cambiamenti che riguarderanno sia la vostra immagine sia il vostro ambiente circostante. Sentirete che il vecchio non vi appartiene più e che è giunto il momento di osare verso direzioni inesplorate. Le stelle vi esorteranno: non siate titubanti. Se sentirete l'impulso di proporre un progetto rivoluzionario sul lavoro o di cambiare radicalmente qualcosa nella vostra vita privata, fatelo senza paura del giudizio altrui. La vostra originalità sarà il vostro punto di forza. In amore, cercherete stimoli intellettuali e partner che sappiano guardare lontano insieme a voi; la noia sarà la vostra peggiore nemica. Sul piano professionale, attirerete collaborazioni insolite che si riveleranno vincenti.

Sarete pionieri e visionari, capaci di anticipare i tempi. Coltiverete la vostra libertà interiore e non permetterete a nessuno di tarpare le vostre ali: il futuro vi chiamerà e voi risponderete con entusiasmo.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 8. parola chiave: torna la passione, buoni incentivi nel lavoro.

Preparatevi perché in questa settimana torna la passione a incendiare il vostro cuore e le vostre giornate. Vi sentirete nuovamente carismatici, vitali e pronti a conquistare il centro della scena in ogni occasione. In amore, l'erotismo e il sentimento si fonderanno in un mix esplosivo che regalerà momenti indimenticabili alle coppie e incontri fulminanti ai single. Non passerete inosservati: il vostro calore e la vostra generosità saranno magnetici. Sul fronte professionale, riceverete buoni incentivi nel lavoro, che potrebbero tradursi in gratificazioni economiche o in riconoscimenti di prestigio che attendevate da tempo. La vostra leadership sarà indiscussa e saprete motivare il team verso obiettivi ambiziosi. Userete la vostra determinazione regale per superare ogni ostacolo, sentendovi finalmente valorizzati per il vostro impegno. Sfrutterete questa settimana per consolidare la vostra posizione e per mostrare al mondo di che pasta siete fatti. Splenderete di luce propria e la fortuna vi sorriderà generosa.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8,5. parola chiave: buone notizie in arrivo, riscoprirete la serenità.

Vi attende una settimana splendida, quasi magica, in cui riscoprirete la serenità che cercavate da tempo. Il cielo si schiarirà sopra di voi e riceverete buone notizie in arrivo che riguarderanno la famiglia o la sfera finanziaria, portando una ventata di sollievo e ottimismo. Vi sentirete finalmente in equilibrio con voi stessi e con l'universo, capaci di apprezzare la bellezza in ogni piccolo gesto. In amore, la complicità con il partner raggiungerà livelli altissimi: vi capirete con uno sguardo e condividerete sogni e progetti con una naturalezza disarmante. I single saranno circondati da ammiratori e avranno l'imbarazzo della scelta grazie a un fascino equilibrato e raffinato. Sul lavoro, la vostra capacità di mediazione sarà premiata e risolverete conflitti complessi con estrema eleganza. Sarete portatori di pace e armonia ovunque andrete. Coltiverete i vostri interessi estetici e culturali, sentendovi appagati e in pace con il mondo. È il momento di godervi i frutti della vostra gentilezza e del vostro innato senso della giustizia.

SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 8,5. parola chiave: settimana forte all'insegna della determinazione.

Sagittario, sarete tra i protagonisti assoluti di questo periodo astrale. Vivrete una settimana forte all'insegna della determinazione, in cui nulla sembrerà impossibile alla vostra volontà ferrea. Avrete una visione cristallina dei vostri obiettivi e agirete con una rapidità e una precisione che lasceranno tutti a bocca aperta. Le stelle vi doneranno un'energia inesauribile che userete per abbattere muri e per aprire porte che credevate chiuse a chiave. In amore, sarete audaci e passionali, pronti a dichiararvi o a portare la relazione verso un livello superiore di impegno con grande entusiasmo. Non avrete paura di rischiare, perché sentirete che la fortuna è dalla vostra parte. Sul piano professionale, sarete inarrestabili: prenderete l'iniziativa in progetti ambiziosi e otterrete il supporto di persone influenti. La vostra fiducia in voi stessi sarà la vostra arma segreta. Vivrete questi sette giorni come una marcia trionfale verso la realizzazione dei vostri desideri più profondi, sentendovi vivi, potenti e padroni del vostro destino.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 9. parola chiave: settimana molto positiva, segnali importanti nel lavoro.

Siete voi i dominatori indiscussi dello zodiaco per questa settimana dal 15 al 21 dicembre. Vi attende una settimana molto positiva, in cui ogni tassello della vostra vita sembrerà incastrarsi alla perfezione. L'energia cosmica sarà tutta dalla vostra parte, regalandovi una vitalità e un ottimismo travolgenti. In amore, vivrete un idillio: la passione sarà alle stelle e il legame con il partner diventerà più profondo e solido che mai. I single faranno incontri che lasceranno il segno, guidati da un magnetismo irresistibile. Ma è nel settore professionale che vedrete i frutti più succosi: riceverete segnali importanti nel lavoro, come conferme di contratti, promozioni inaspettate o nuove collaborazioni di altissimo livello. La vostra audacia sarà premiata oltre ogni aspettativa. Sarete rapidi nelle decisioni e vincenti nelle azioni, dimostrando una leadership naturale che attirerà il successo come una calamita. Godetevi questo stato di grazia assoluta: siete imbattibili e il mondo è pronto a riconoscerlo.