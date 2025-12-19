Ecco l'oroscopo per la settimana di Natale, che va da lunedì 22 a domenica 28 dicembre 2025. Ci addentriamo nel periodo più magico e intenso dell'anno. La settimana di Natale si apre con il Sole che ha appena fatto il suo ingresso nel solido segno del Capricorno, portando un desiderio di concretezza e tradizione. Tuttavia, le stelle suggeriscono che non sarà un Natale statico: i segni di Fuoco domineranno la scena con un'energia travolgente, mentre altri segni approfitteranno di questi giorni di festa per fare ordine nel cuore e nella mente. Tra pranzi in famiglia, regali scartati e bilanci di fine anno, ecco chi brillerà sotto l'albero e chi invece dovrà fare appello alla pazienza.

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 dicembre e la classifica dei segni: Leone e Sagittario re della festa, Bilancia in affanno

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 5,5 Parola chiave: tenete lontana la gelosia, potrebbe crearvi dei guai.

Sarete un po' vulnerabili in questa settimana di festa. Le stelle vi mettono in guardia: tenete lontana la gelosia, che potrebbe insinuarsi nei rapporti di coppia o anche nelle dinamiche familiari. Potreste sentirvi messi da parte o insicuri, rischiando di creare dei guai o delle scenate che guasterebbero l'armonia generale. Cercate di razionalizzare le vostre emozioni e non vedete rivali dove non ce ne sono. Respirate, sorridete e puntate tutto sulla vostra classe innata per superare questo momento di impasse.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 6 Parola chiave: periodo di riflessione e di possibili svolte.

Il Natale porta sempre con sé un velo di nostalgia per voi, e questa settimana non farà eccezione. Vi troverete immersi in un periodo di riflessione, in cui il passato e il futuro si mescolano nei vostri pensieri. State valutando possibili svolte per la vostra vita, sentendo che certi cicli si stanno chiudendo. Non forzatevi di essere l'anima della festa se non ve la sentite; chi vi ama capirà il vostro bisogno di intimità e di raccoglimento. Usate questi giorni per ricaricare le batterie emotive.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 6 Parola chiave: una delusione potrebbe buttarvi giù, cercate di reagire.

Attenzione a non lasciarvi rovinare l'umore da aspettative troppo alte. Una delusione, magari legata a un gesto mancato o a una parola fuori posto da parte di qualcuno che stimate, potrebbe buttarvi giù momentaneamente. Le stelle vi esortano: cercate di reagire e non chiudetevi nel vostro silenzio pungente. Non permettete a un singolo episodio di oscurare la bellezza dello stare insieme. Fate appello alla vostra resilienza e ricordate che la perfezione non esiste, nemmeno a Natale.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 6,5 Parola chiave: ordine e lucidità, desiderio di rimettere le cose a posto.

Sentite il bisogno di chiudere il 2025 con i conti in ordine, sia in senso letterale che figurato.

La vostra settimana sarà caratterizzata da una grande lucidità mentale e dal desiderio di rimettere le cose a posto: riordinerete la casa dopo i festeggiamenti, ma farete anche pulizia nelle vostre priorità. Potreste apparire un po' distaccati agli occhi degli altri, ma in realtà state solo cercando di preservare il vostro equilibrio interiore. È una fase di "manutenzione" necessaria per ripartire alla grande.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 6,5 Parola chiave: iniziate a capire cosa volete veramente, è il momento delle scelte.

L'atmosfera natalizia vi rende particolarmente ricettivi e introspettivi. In questa settimana, qualcosa scatterà dentro di voi: iniziate a capire cosa volete veramente, distinguendo i vostri desideri dalle aspettative degli altri.

È il momento delle scelte, forse non ancora agite, ma sicuramente maturate nel profondo. Non lasciatevi spaventare da questa consapevolezza; accoglietela come il miglior regalo possibile. Le stelle vi invitano a seguire il vostro intuito, che in questi giorni sarà infallibile.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) Voto 7 Parola chiave: creatività e spirito di adattamento.

Affronterete le festività con il vostro solito stile anticonformista. La settimana richiederà spirito di adattamento, forse per gestire dinamiche familiari un po' rigide o impegni sociali che non avete scelto voi, ma ne uscirete alla grande grazie alla vostra creatività. Sarete capaci di trasformare una situazione noiosa in un momento divertente, portando una ventata di originalità nelle tradizioni stantie.

Le stelle premiano la vostra capacità di improvvisare: il vostro Natale sarà diverso dal solito, ma proprio per questo speciale.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 7 Parola chiave: è arrivato il momento di chiarire una questione, determinati.

Tra un brindisi e l'altro, sentirete l'esigenza di mettere i puntini sulle "i". È arrivato il momento di chiarire una questione che vi trascinate da troppo tempo, forse un non detto con un fratello o un malinteso con il partner. Sarete insolitamente determinati e non accetterete risposte evasive. Le stelle vi supportano nel dialogo: la vostra franchezza, se ben dosata, porterà a una risoluzione positiva e vi permetterà di iniziare il nuovo anno con il cuore più leggero e la mente libera da sospesi.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7,5 Parola chiave: stabilità e serenità, momenti romantici.

Per voi il Natale è sacro e questa settimana rispecchierà perfettamente i vostri desideri più profondi. Le stelle vi garantiscono quella stabilità emotiva necessaria per godervi i piaceri della tavola e la vicinanza dei parenti senza ansie. Saranno giorni di serenità domestica, in cui vi sentirete protetti e coccolati. Ma c'è di più: Venere strizza l'occhio al vostro segno, regalandovi momenti romantici molto intensi. Un gesto inaspettato o una dichiarazione sussurrata renderanno questi giorni indimenticabili.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 7,5 Parola chiave: è il momento di organizzare progetti, nuove idee.

Buon compleanno ai primi nati del segno! Con il Sole nel vostro spazio zodiacale, la settimana vi vede lucidi, forti e proiettati verso il futuro. Mentre gli altri pensano solo al divertimento, voi sentite che è il momento di organizzare progetti ambiziosi per l'anno che verrà. Le nuove idee fioccano nella vostra mente e sono tutte estremamente concrete. Sfruttate questi giorni di vacanza per pianificare la vostra ascesa, ma concedetevi anche il lusso di staccare la spina e godervi il calore degli affetti veri.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 8 Parola chiave: tante iniziative ed ottimi stimoli. Altro che riposo sul divano!

Questa settimana sarete un vulcano in eruzione. Le stelle vi inviano ottimi stimoli che trasformerete prontamente in azioni concrete: organizzerete tombole, uscite con gli amici e forse anche qualche gita fuori porta improvvisata.

La vostra energia sarà inesauribile e sarete i trascinatori del vostro gruppo familiare. Tante le iniziative che vi frullano in testa, anche in ambito lavorativo, dove potreste avere un'intuizione geniale proprio mentre scartate il panettone. Un Natale dinamico e vincente.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 8,5 Parola chiave: entusiasmo, vivacità e voglia di rimettersi in gioco.

Sarà una settimana scintillante, esattamente come piace a voi. Le stelle vi incoronano protagonisti assoluti delle festività: il vostro carisma sarà magnetico e riuscirete a coinvolgere chiunque nel vostro vortice di allegria. Avrete un entusiasmo contagioso che riscalderà anche i cuori più freddi durante i pranzi natalizi.

È il momento ideale per rimettersi in gioco, magari ricucendo uno strappo con un parente o lanciando una proposta audace al partner. La vostra generosità non avrà limiti e ricevere l'applauso delle persone care sarà il regalo più bello.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 8,5 Parola chiave: apertura alle novità, entusiasmo e rinnovamento.

Vivete il Natale con lo spirito di un esploratore. Non vi accontenterete delle solite tradizioni; vorrete portare un tocco di esotismo o di novità sotto l'albero. L'entusiasmo vi accompagnerà dal 22 fino al weekend, rendendovi ottimi compagni di viaggio e di tavola. Sentite che l'anno si sta chiudendo per lasciare spazio a un grande rinnovamento: le stelle favoriscono i viaggi, sia fisici che mentali, e vi invitano a guardare al 2026 con una fiducia incrollabile. Siete la scintilla che accende la festa.