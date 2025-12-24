L'oroscopo della settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026, nel pieno del passaggio al nuovo anno, vede spiccare il Sagittario che domina la scena grazie a un entusiasmo davvero contagioso. Al centro della classifica troviamo una stabilità operosa che accompagna la Vergine, protagonista di una fase mediana molto concreta. Al contrario, il segno dell'Ariete si trova a gestire un momento di forte stanchezza che richiede estrema cautela. Questo scenario astrale invita a pesare bene ogni mossa, bilanciando l'ambizione con il necessario riposo.

Settimana 29 dicembre 2025 - 4 gennaio 2026: oroscopo e voti di fine anno e inizio 2026

Ariete. L'energia primordiale di questo periodo spinge verso orizzonti inesplorati, richiedendo tuttavia una pazienza che spesso scarseggia nelle corde di chi appartiene a tale natura focosa. La settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 impone una riflessione profonda sulle strategie professionali, poiché Marte suggerisce cautela anziché assalti frontali. Le relazioni affettive necessitano di un ascolto attivo, evitando che piccoli malintesi si trasformino in ostacoli insormontabili durante i festeggiamenti. La gestione del quotidiano appare lievemente faticosa, eppure proprio tra le pieghe di questi giorni complicati si nasconde la chiave per una rinascita imminente.

Meglio rimandare decisioni drastiche a momenti caratterizzati da maggiore serenità interiore. Ogni iniziativa richiede un'analisi meticolosa delle conseguenze, poiché l'istinto potrebbe trarre in inganno sotto un cielo così denso di nubi passeggere. La prudenza diviene l'alleata principale per traghettare lo spirito verso una stabilità duratura, trasformando le tensioni attuali in preziose lezioni di vita necessarie per affrontare il futuro con consapevolezza. Voto 5.

Toro. La solidità caratteristica di questo elemento terrestre trova finalmente un riscontro concreto nelle dinamiche sociali che animano il passaggio all'anno nuovo. Esiste una propensione naturale verso il consolidamento dei legami, favorita da una congiuntura astrale che premia la costanza e la lealtà.

Il settore lavorativo beneficia di intuizioni brillanti, capaci di sbloccare situazioni rimaste a lungo in una fase di stallo poco produttivo. Ammirare il cammino percorso permette di guardare avanti con rinnovato ottimismo, coltivando progetti ambiziosi ma radicati nella realtà dei fatti. Le questioni di cuore godono di una protezione speciale, rendendo ogni incontro un'opportunità per nutrire l'anima e rafforzare le intese preesistenti. La capacità di mediare tra desideri personali e necessità altrui si rivela la marcia in più per distinguersi nel gruppo. Risulta fondamentale circondarsi di persone positive, capaci di stimolare l'intelletto senza generare attriti superflui. Il benessere psicofisico appare in netta risalita, garantendo la grinta indispensabile per accogliere le sfide imminenti.

Voto 8.

Gemelli. Il dinamismo mentale raggiunge vette altissime grazie a stimoli intellettuali che arrivano inattesi proprio allo scoccare del calendario. Una vivacità espressiva permette di brillare in contesti conviviali, attirando l'attenzione di chi conta nel panorama professionale e privato. Questa settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 si preannuncia carica di scambi fecondi, dove la comunicazione diventa il ponte ideale per raggiungere traguardi ritenuti difficili. La curiosità funge da motore per esplorare ambiti creativi alternativi, portando linfa vitale a una routine che talvolta rischia di apparire piatta. I sentimenti vivono una fase di esuberanza, ideale per dichiarare intenti o per ravvivare un rapporto che sente il bisogno di leggerezza e brio.

La fortuna sembra strizzare l'occhio attraverso coincidenze favorevoli, trasformando semplici contatti in occasioni d'oro per la crescita individuale. Saper cogliere l'attimo fuggente diventa l'imperativo categorico per non sprecare le vibrazioni eccellenti fornite da una volta celeste complice e generosa. Voto 9.

Cancro. Una sensibilità accentuata caratterizza l'ingresso nell'immediato avvenire, portando a galla ricordi e malinconie che meriterebbero di essere lasciate alle spalle definitivamente. La sfera domestica assume un ruolo centrale, diventando il rifugio sicuro dove ricaricare le pile dopo fatiche emotive non indifferenti. Sebbene il clima generale risulti gradevole, permane una sorta di apprensione legata a questioni burocratiche o economiche ancora da sistemare con rigore.

Gli affetti richiedono dedizione, ma è essenziale non farsi assorbire totalmente dalle problematiche altrui, preservando uno spazio intimo di assoluta quiete. Il lavoro procede senza scossoni, permettendo di pianificare le prossime mosse con una certa tranquillità d'animo, nonostante qualche ritardo nelle risposte attese. Trovare l'armonia interiore passa attraverso la cura del corpo e dello spirito, prediligendo attività rilassanti che allontanino lo stress accumulato. La forza di volontà non manca, ma va canalizzata verso obiettivi tangibili per evitare dispersioni energetiche controproducenti nel lungo periodo. Voto 6.

Leone. La scena viene occupata da una personalità che non teme il confronto, anche se le stelle suggeriscono di abbassare leggermente i toni per evitare inutili bracci di ferro.

Il desiderio di affermazione è potente, spingendo verso la ricerca di conferme che tardano ad arrivare nel modo sperato. Nonostante una grinta invidiabile, occorre fare i conti con realtà che richiedono diplomazia e una visione meno accentratrice delle situazioni collettive. Il versante sentimentale appare stabile, sebbene qualche piccola discussione possa scaturire da divergenze di vedute su programmi futuri o investimenti comuni. Gestire le finanze con occhio critico aiuta a prevenire spiacevoli sorprese, specialmente in un momento di spese eccessive legate alle festività. La creatività rimane un punto di forza indiscutibile, utile per trovare soluzioni ingegnose a intoppi logistici dell'ultimo minuto.

Mantenere un profilo equilibrato consente di navigare con successo anche in acque leggermente agitate, portando a casa risultati dignitosi che preparano il terreno a successi futuri. Voto 6.

Vergine. L'organizzazione metodica si rivela ancora una volta lo strumento vincente per gestire un inizio d'anno denso di impegni e promesse. Un senso del dovere encomiabile permette di sistemare pendenze trascurate, regalando una sensazione di ordine mentale estremamente gratificante. I rapporti interpersonali traggono giovamento da una chiarezza d'intenti cristallina, che riduce al minimo le possibilità di fraintendimento tra colleghi e familiari. Durante la settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026, si avverte la necessità di selezionare le frequentazioni, puntando sulla qualità anziché sulla quantità per non esaurire le scorte di pazienza.

Il settore amoroso vive momenti di pacata dolcezza, dove la concretezza dei gesti supera di gran lunga la vacuità delle parole. La salute richiede piccole attenzioni, magari correggendo abitudini alimentari non proprio ortodosse tipiche del periodo festivo. Guardare alla realtà con pragmatismo consente di costruire fondamenta solide per ogni nuovo progetto, garantendo una progressione lenta ma costante verso la piena realizzazione dei sogni nel cassetto. Voto 7.

Bilancia. Il bisogno di armonia che muove ogni fibra di questa natura venusiana trova finalmente un terreno fertile in cui germogliare con grazia durante il passaggio all'anno nuovo. Le relazioni sociali occupano il centro della scena, offrendo spunti di riflessione preziosi per chi desidera rinnovare il proprio cerchio di amicizie fidate.

Nel lavoro emerge la necessità di definire meglio i ruoli, evitando che sovrapposizioni inutili creino attriti durante lo svolgimento delle mansioni quotidiane. La settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 suggerisce di coccolare la propria immagine, dedicando tempo al benessere estetico e interiore. I sentimenti richiedono una dose extra di tenerezza, specialmente se sono stati trascurati per dare precedenza ad altre urgenze pratiche. Esiste una predisposizione eccellente verso il perdono, utile per ricucire strappi che appartengono ormai al passato. L'equilibrio psicofisico si mantiene solido, permettendo di accogliere le novità con un sorriso rassicurante e una mente aperta. Saper dosare le energie tra dovere e piacere sarà il segreto per vivere queste giornate con estrema gratificazione personale.

Voto 7.

Scorpione. Una tempra d'acciaio accompagna le giornate di chi non si arrende mai dinanzi alle avversità del destino, eppure occorre fare i conti con alcuni ostacoli imprevisti. Le stelle favoriscono una rigenerazione profonda, capace di trasformare vecchi rancori in una spinta propulsiva, ma il cammino appare più faticoso del previsto. Il campo professionale offre scenari stimolanti, dove però l'intuizione deve scontrarsi con una realtà materiale che richiede estrema prudenza e calcolo. Le emozioni scorrono intense, necessitando di un controllo rigoroso per non spaventare chi sta accanto con eccessi di gelosia o sospetto immotivato. La gestione dei risparmi merita un'attenzione particolare, preferendo la parsimonia agli investimenti azzardati che potrebbero nascondere insidie invisibili a un primo sguardo superficiale.

Il desiderio di scoperta conduce verso sentieri intellettuali affascinanti, arricchendo il bagaglio culturale con nozioni inedite ma difficili da applicare subito. La settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 segna il momento per riflettere su ciò che appesantisce il cammino, cercando di volare leggeri. Voto 6.

Sagittario. L'entusiasmo per il nuovo ciclo solare si manifesta attraverso una voglia irrefrenabile di avventura e di espansione dei propri confini mentali. Grandi opportunità si profilano all'orizzonte per chi ha saputo seminare bene nei mesi precedenti, raccogliendo ora i frutti di un impegno costante. La socievolezza tipica del segno apre porte inaspettate, favorendo alleanze strategiche in ambito lavorativo che promettono sviluppi molto interessanti.

I legami affettivi godono di una luce radiosa, rendendo i momenti trascorsi in compagnia della persona amata un vero toccasana per l'umore. La vitalità è alle stelle, spingendo a praticare sport o attività all'aria aperta che ritemprano lo spirito. Bisogna però fare attenzione a non promettere più di quanto si possa realmente mantenere, onde evitare di deludere chi ripone massima fiducia in tali capacità. Questa fase temporale risulta perfetta per pianificare viaggi o percorsi di studio che possano elevare la comprensione del mondo circostante. La fortuna accompagna ogni passo, rendendo il passaggio d'anno un'esperienza memorabile. Voto 10.

Capricorno. La determinazione che guida ogni azione permette di scalare vette ambiziose, nonostante il carico di responsabilità che questo periodo sembra voler imporre con forza. La settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 richiede una gestione oculata delle risorse, puntando su obiettivi di lungo respiro che garantiscano stabilità futura. In amore, la tendenza alla riservatezza potrebbe essere scambiata per distacco, dunque conviene manifestare apertamente i propri sentimenti per rassicurare il partner. Il lavoro richiede concentrazione, ma i risultati non tarderanno ad arrivare, consolidando una posizione di prestigio faticosamente conquistata. Prendersi cura delle articolazioni e della postura diventa fondamentale per chi trascorre troppe ore alla scrivania o impegnato in fatiche fisiche. La solitudine cercata per riflettere si rivela proficua, portando alla luce soluzioni brillanti per risolvere vecchie dispute familiari. Un approccio saggio e misurato verso le novità consente di trarre il massimo vantaggio dalle circostanze favorevoli che si presenteranno lungo il tragitto. Voto 8.

Acquario. Lo spirito innovativo trova pane per i suoi denti in una settimana che promette cambiamenti e scoperte sorprendenti sotto ogni punto di vista. La necessità di libertà si scontra talvolta con obblighi sociali inevitabili, ma la capacità di adattamento permette di superare ogni ostacolo con nonchalance. Le collaborazioni professionali ricevono un impulso positivo, favorendo lo scambio di idee rivoluzionarie che potrebbero cambiare il corso di alcuni progetti importanti. In amore, l'originalità è la chiave per mantenere viva la fiamma dell'interesse, evitando che la noia prenda il sopravvento nei rapporti consolidati. La settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 invita a guardare oltre le apparenze, scoprendo tesori nascosti in persone o situazioni inizialmente sottovalutate. Il benessere mentale trae giovamento dalla meditazione o da hobby creativi che permettono di staccare la spina dalla frenesia esterna. Rimanere fedeli ai propri ideali senza però diventare intransigenti è la sfida da vincere per concludere l'anno in bellezza e armonia. Voto 7.

Pesci. Una profonda connessione con l'universo, secondo l'oroscopo settimanale, permette di percepire sfumature che sfuggono ai più, regalando una visione quasi profetica degli eventi imminenti. La dolcezza d'animo conquista chiunque entri in contatto con questa aura così eterea e rassicurante durante le festività. Sul lavoro, la fantasia può diventare un'arma vincente se canalizzata in compiti che richiedono estro e capacità di astrazione fuori dal comune. Le relazioni amorose vivono momenti di intensa poesia, ideali per sognare in grande e progettare un avvenire radioso insieme a chi si ama. Qualche piccolo intoppo logistico potrebbe rallentare i piani per il veglione, ma nulla che non si possa risolvere con un pizzico di magica improvvisazione. La sensibilità va protetta da influenze esterne negative, cercando il supporto di amici sinceri che sappiano apprezzare la delicatezza del cuore. Chiudere il 2025 con gratitudine apre le porte a un 2026 ricco di promesse mantenute, dove la realtà finalmente supererà la più rosea delle aspettative oniriche. Voto 7.