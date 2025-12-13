L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre annuncia un mix di emozioni, opportunità e qualche colpo di scena tipico del periodo natalizio. Con l’ingresso del Sole negli ultimi gradi del Sagittario e il clima di fine anno, molti segni sentiranno una spinta a chiudere ciò che è rimasto in sospeso e a prepararsi al nuovo anno con energia positiva.

Il segno del Capricorno sarà pronto ad accogliere Marte per ricevere energie molto utili in questo periodo movimentato, mentre buone idee spingeranno i nati sotto il segno del Leone. L'Ariete sarà creativo, ma non dovrà avere fretta o affaticarsi, mentre l'Acquario troverà maggiore equilibrio nella propria vita quotidiana.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 dicembre 2025, segno per segno

Ariete: nella settimana prenatalizia l'amore sarà ancora un punto di riferimento secondo l'oroscopo. Conversazioni sincere e momenti di dolce intesa stimoleranno il vostro rapporto. Se siete single attendetevi qualche sorpresa di fine anno. Nel lavoro le idee arriveranno, ma attenzione a non avere fretta. Attenzione inoltre a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi. Voto - 8️⃣

Toro: il clima tra voi e il partner sarà più dolce e rassicurante in questo periodo. Queste stelle assumeranno una posizione migliore nei vostri confronti, concedendovi l'occasione di vivere un rapporto migliore. Nel lavoro potreste raggiungere risultati migliori impostando un metodo fisso ma efficace.

Voto - 7️⃣

Gemelli: non sarà una settimana di grande piacere in campo amoroso. Ci saranno delle incomprensioni da sistemare, e con la Luna e Venere in cattivo aspetto non ci saranno grandi occasioni per risolvere tutto pacificamente. Un po’ meglio il lavoro, ora che Marte smetterà di essere contro di voi, ma attenzione a Mercurio che potrebbe causare imprevisti. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali discrete durante questa di dicembre. In coppia l'intesa sarà valida, ma non aspettatevi di vivere un rapporto estremamente affiatato. In quanto al lavoro dovrete gestire meglio le scadenze, e con Marte in opposizione dal segno del Capricorno, non sempre potreste sentirvi produttivi e in ottima forma.

Voto - 7️⃣

Leone: Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario porta buone idee in campo professionale. Attenzione però alla mole di lavoro da gestire. Non sempre sarete capaci di fare tutto da soli. In amore procedete a vele spiegate verso la felicità, una girandola di fuoco scoppietta allegra nel vostro cielo, regalandovi momenti intensi con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Vergine: il desiderio di stabilità in amore si farà sentire particolarmente, ma queste stelle sembrano non darvi l'occasione di stare bene. Dovrete rinnovare la complicità con il partner per costruire un rapporto migliore, lasciandovi alle spalle le discussioni e i litigi. Nel lavoro ci saranno nuove responsabilità in arrivo.

Marte sarà favorevole, ma non sempre la creatività sarà dalla vostra parte. Voto - 6️⃣

Bilancia: la determinazione non vi manca in questo periodo secondo l'oroscopo, ma con Marte che si sposterà nel segno del Capricorno, a volte non vi sentirete sempre così attivi. In amore godetevi questo periodo di Venere favorevole. Il fascino non vi manca, e avrete modo di brillare insieme alla vostra anima gemella, soprattutto tra le giornate di lunedì e martedì, quando la Luna sarà favorevole. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una settimana divertente da vivere. Godetevi appieno questa atmosfera natalizia insieme alle persone che amate, magari pensando a qualche sorpresa da fare. In ambito professionale la precisione non vi manca, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare nei vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Sagittario: avrete il pieno controllo della situazione in campo professionale in questo periodo. Mercurio sarà favorevole, e vi aiuterà a gestire in maniera impeccabile le vostre mansioni. In amore la sensibilità non vi manca grazie a Venere, e con la Luna che navigherà in buone posizioni, godrete di un rapporto maturo, chiaro ed equilibrato. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale convincente durante questa settimana di dicembre. Saprete prendervi cura del vostro rapporto, concentrandovi principalmente su quelle cose che contano davvero. Nel lavoro arriveranno buone energie grazie a Marte, che vi saranno molto utili, soprattutto in questo periodo un po’ più movimentato. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo del momento che permette un maggiore equilibrio nella vostra vita quotidiana, tolte le prime giornate della settimana, dove la Luna non sarà vostra amica.

Con un po’ di pazienza e buoni sentimenti, sarete capaci di godere anche voi di una relazione affiatata. Nel lavoro la vostra produttività sarà ottima, e vi porterà a risultati concreti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna non sarà sempre dalla vostra parte in questo periodo, e con Venere in quadratura, potreste sentirvi un po’ smarriti. Single oppure no, avrete bisogno di fare ordine nella vostra vita prima di lasciarvi andare a nuovi rapporti. In quanto al lavoro Marte si metterà in sestile. Le energie per reagire arriveranno, ma serviranno anche buone idee. Voto - 6️⃣