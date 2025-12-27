L'oroscopo della settimana si apre con gli ultimi giorni del 2025 e ci accompagna verso il nuovo anno. Le stelle invitano a chiudere ciò che non serve più e ad accogliere con entusiasmo nuove energie.

Il segno dell'Ariete dovrà fare attenzione alle gelosie, mentre i nativi Capricorno daranno il loro meglio in amore e nel lavoro. Il Toro sarà più frizzante e festoso, invece il Cancro dovrà trovare l'ottimismo necessario per stare bene.

Previsioni oroscopo dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: nella settimana il vecchio e il nuovo anno le stelle non saranno così favorevoli nei vostri confronti.

Il desiderio d'amare non manca grazie anche alla Luna, ma con Venere in quadratura potrebbe farsi sentire qualche gelosia di troppo. Attenzione anche nel settore professionale. Molti dei vostri progetti dovrete essere in grado di svilupparli in autonomia. Voto - 6️⃣

Toro: periodo abbastanza frizzante e festoso per voi secondo l'oroscopo. In questa settimana stelle come Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte, spingendovi a vivere la vita con ottimismo ed entusiasmo. In amore aspettatevi qualche scintilla sotto il vischio, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro la grinta non vi manca, e non vedrete l'ora di scoprire cosa vi riserva il futuro. Voto - 9️⃣

Gemelli: stelle di questa settimana poco influenti nei vostri confronti.

Sarete abbastanza pazienti e comprensivi nei confronti del partner, cercando di fare della stabilità il perno del vostro rapporto. In ambito professionale porterete avanti le vostre idee, ma siate pronti a rivalutare la cosa in caso di imprevisti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale meno concreta del solito in questo periodo. Non sarà il momento adatto per lasciarsi andare a dichiarazioni a causa di Venere opposta. La Luna vi darà una mano tra mercoledì e giovedì, ma non aspettatevi momenti da batticuore. Sul fronte professionale riflettete bene sulle vostre prossime mosse, perché con Mercurio e Marte contro non tutte le vostre idee possono funzionare. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti in questa settimana tra dicembre e gennaio.

Le stelle vi guideranno verso una relazione appagante e piacevole. Single oppure no, vi attendono incontri appaganti e piacevoli feste da vivere con allegria. Nel lavoro la creatività non manca, ma tenete il meglio per il nuovo anno. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana di grandi novità e momenti emozionanti per voi nativi del segno. Venere porta emozioni profonde, esaltate dalla Luna in buon aspetto, soprattutto durante il weekend. Per quanto riguarda il lavoro potreste riuscire a chiudere progetti con soddisfazione, e trovare nuove idee da sviluppare in vista del nuovo anno. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non particolarmente brillante in questo periodo per voi nativi del segno. Venere non sarà favorevole, e neanche la Luna si muoverà a vostro favore.

Attenzione a non essere esigenti nei confronti del partner. In ambito professionale scegliete bene su quali progetti buttarvi, perché alcuni di essi potrebbero non essere così proficui come pensate. Voto - 6️⃣

Scorpione: nella settimana tra il vecchio e il nuovo anno, le stelle assumeranno una buona posizione nei vostri confronti. Venere infonde in voi una piacevole serenità da condividere con il partner, ma attenzione durante il fine settimana, quando la Luna sarà contraria. Nel lavoro energie e collaborazioni vi permetteranno di trovare un buon equilibrio e gestire al meglio anche progetti complessi. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa settimana non inizierà nel migliore dei modi a causa della Luna in opposizione, ciò nonostante ritroverete presto il vostro ottimismo e voglia di fare, soprattutto in amore.

Se necessario, chiarite alcune cose con il partner, per vivere un rapporto più trasparente. Sul fronte professionale l'idea giusta al momento giusto potrebbe fare la differenza. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime in questo periodo di festa per voi nativi del segno. Le stelle avranno occhi solo per voi, spingendovi a dare il meglio per la persona che amate. In quanto al lavoro fiducia e ottimismo nelle vostre capacità apriranno a nuove strade, che potrebbero elevare la vostra carriera professionale. Voto - 9️⃣

Acquario: sarà una settimana tutto sommato discreta secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà stabile, anche se a volte la Luna potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, soprattutto durante il weekend.

In ambito lavorativo sentirete il bisogno di cambiare qualcosa nel vostro metodo di lavoro, ma attenzione a non avere pretese elevate. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo del momento che porterà tante emozioni, anche se dovrete aspettare almeno la giornata di mercoledì, quando la Luna smetterà di essere contraria. In ogni caso, single oppure no, avrete modo di chiudere bene l'anno, e iniziare quello nuovo con tanto ottimismo. Nel lavoro Mercurio vi rende strategici, e con Marte in buon aspetto avrete idee vincenti. Voto - 8️⃣