La settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio presenta un oroscopo di tutto rispetto per molti segni dello zodiaco, anche perché si tratta di giornate attraversate da feste ed eventi importanti. L'anno vecchio e quello nuovo si passano il testimone, in senso metaforico del termine. Il segno zodiacale con il vento a favore, è il Cancro perché supera finalmente un periodo poco luminoso della sua vita, aggiudicandosi le 6 stelle dall'astrologia. Solo 2 punteggi, invece, ai Capricorno.

⭐⭐Capricorno. La settimana porta con sé ripensamenti e una certa tensione interiore che potrebbe riflettersi soprattutto nei rapporti affettivi. In amore emergono contrasti e non è più possibile rimandare chiarimenti necessari. Avete bisogno di mettere ordine, dire ciò che pensate davvero e smettere di adattarvi per quieto vivere. Anche sul lavoro o nei progetti personali è fondamentale distinguervi, evitando di ripetere schemi già visti o di fare il minimo indispensabile. La voglia di fare è tanta, ma va incanalata con intelligenza. Fate attenzione alle parole, perché in questo periodo rischiano di creare più danni che benefici.

Chi ha vissuto un momento di debolezza fisica potrà lentamente recuperare, purché non forzi i ritmi. Non esagerate con gli impegni, anche perché le giornate di festa meritano di essere vissute con energia.

⭐⭐⭐Toro. Vi trovate davanti a scelte importanti che richiedono lucidità e coraggio. Dentro di voi convivono il desiderio di sicurezza e la paura di sbagliare, e questo vi rende più agitati del solito. È il momento giusto per fare pulizia, non solo materiale ma anche emotiva, lasciando andare ciò che non vi rappresenta più. Alcune questioni rimaste in sospeso possono finalmente essere risolte, a patto che affrontiate le vostre paure senza fuggire. L’amore regala segnali incoraggianti, soprattutto per chi condivide un progetto di coppia.

Sul lavoro serve attenzione e concentrazione, perché state attraversando giornate decisive. Cercate di organizzare momenti di svago per alleggerire la mente.

⭐⭐⭐Gemelli. La settimana alterna fasi di stanchezza emotiva a momenti di ritrovata vitalità. Vi sentite spesso sotto pressione, soprattutto per questioni legate al lavoro o al denaro, e questo vi fa percepire una distanza tra ciò che vivete e ciò che desiderate davvero. Non scoraggiatevi se il traguardo sembra lontano, perché state comunque costruendo qualcosa di importante. È necessario stringere i denti ancora un po’, mantenendo però uno sguardo più gentile verso voi stessi. Nei rapporti affettivi c’è maggiore serenità, anche se restate sensibili e facilmente influenzabili.

Attenzione ai piccoli malesseri fisici, che sono spesso il riflesso di tensioni interiori non espresse.

⭐⭐⭐Ariete. La settimana vi invita a una profonda riflessione sul futuro e sulle scelte fatte finora. Vi interrogate su lavoro, sentimenti e desideri personali, sentendo il bisogno di capire cosa merita davvero il vostro impegno. Sarebbe meglio evitare confronti troppo diretti o parole impulsive, perché il rischio di fraintendimenti è alto. In alcune serate avrete solo voglia di staccare la spina e divertirvi, lasciando da parte responsabilità e doveri. Approfittate di questo periodo per osservare con lucidità le relazioni che vi circondano e intervenire dove qualcosa non funziona più. Controllare l’irruenza vi aiuterà a vivere le feste con maggiore armonia.

⭐⭐⭐⭐Scorpione Il clima generale è piuttosto stabile, ma richiede attenzione nei rapporti familiari e professionali. Avete bisogno di equilibrio e di non eccedere né con il lavoro né con gli eccessi a tavola. È una settimana utile per chiarire malintesi, sistemare questioni pratiche e ridefinire obiettivi personali. Qualche tensione in amore o in famiglia potrebbe emergere, ma nulla che non possa essere gestito con calma e dialogo. Evitate discussioni su temi economici e rimandate decisioni importanti. L’energia non vi manca, soprattutto se siete più giovani, ma va dosata con saggezza.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Vi attende una settimana intensa e stimolante, ricca di emozioni da vivere con leggerezza. Ci sono persone che cercano di limitarvi o di mettervi in discussione, ma è fondamentale seguire il vostro istinto e non lasciarvi condizionare.

Possono arrivare novità interessanti legate al lavoro, al denaro o ai sentimenti. La voglia di divertirvi cresce e sentite il bisogno di affermarvi con più decisione. Fate però attenzione a non pretendere troppo da voi stessi, perché il fisico potrebbe chiedere una pausa. Ritmi più equilibrati vi aiuteranno a godervi meglio le giornate.

⭐⭐⭐⭐Sagittario. In settimana sarà fondamentale mantenere il controllo e non lasciarsi distrarre da situazioni solo apparentemente vantaggiose. Alcune dinamiche personali e sentimentali richiedono una nuova visione e vi offrono l’occasione di riprogettare il futuro. Serve pazienza, perché i risultati non arrivano immediatamente, ma ogni passo fatto con costanza vi avvicina all’obiettivo.

Evitate discussioni inutili che rischiano di rovinare il clima delle feste. Se c’è una persona che vi interessa, questo è il momento giusto per avvicinarvi con naturalezza e autenticità.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. La settimana favorisce il movimento, le iniziative e il desiderio di mettervi in gioco. Vi sentite più leggeri mentalmente e lo stress inizia a diminuire. Nei rapporti di coppia, soprattutto quelli di lunga data, un confronto sincero porta maggiore chiarezza e complicità. È preferibile rimandare decisioni importanti e spostamenti, concedendovi invece momenti di relax. Sul lavoro o in ambito economico arrivano piccoli segnali di miglioramento. Non date troppo peso alle critiche, perché non definiscono il vostro valore.

⭐⭐⭐⭐⭐Acquario. Le emozioni si intensificano e la quotidianità assume un colore diverso, più vivo e stimolante. Anche se fate fatica a crederlo, si aprono giornate interessanti e produttive, soprattutto per chi lavora in proprio o gestisce un’attività. In amore è possibile recuperare terreno e ritrovare sintonia. L’energia è buona, ma va gestita con attenzione, evitando eccessi che potrebbero causare piccoli disturbi fisici. Prendetevi cura del corpo tanto quanto della mente.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. La settimana è ricca di riflessioni e vi porta a fare un bilancio sincero di ciò che avete vissuto. Avete voglia di cambiare, ma è importante restare con i piedi per terra e fissare obiettivi realistici. Le emozioni sono forti e arrivano conferme interessanti, soprattutto in amore, dove le serate diventano più coinvolgenti.

Attenzione agli eccessi, perché potrebbero causarvi fastidi fisici. La chiave per vivere bene questi giorni è rallentare e non pretendere tutto e subito.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Vi attende una settimana dinamica, ricca di stimoli e occasioni per voltare pagina. Sentite il bisogno di lasciarvi alle spalle ciò che vi ha appesantito e di guardare avanti con maggiore entusiasmo. Un incontro o una notizia potrebbero cambiare il vostro modo di vedere una situazione importante. Lo stress accumulato si allenta gradualmente, soprattutto se vi concedete momenti di riflessione e cura personale. Anche sul lavoro riuscite a gestire meglio le responsabilità. Lasciatevi amare come meritate e sfidate le vostre insicurezze.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. L’aria che si respira è diversa e permette di risalire la china, superando le recenti disavventure. Il 2025 vi lascia con una novità che lascia presagire un 2026 speciale. In amore possono riaccendersi sentimenti sopiti o tornare emozioni che credevate superate. La voglia di vivere momenti intensi è forte e coinvolge sia chi è in coppia sia chi è solo. I pomeriggi saranno utili per riflettere sul vostro percorso e gettare le basi per nuovi progetti. Un po’ di agitazione è normale, ma evitate di scaricarla su chi vi sta vicino. Moderate gli eccessi e concedetevi il giusto riposo.