L'oroscopo del 10 dicembre 2025 annuncia l'ingresso della Luna nel quadro astrale del Cancro che torna ad essere premuroso con l'anima gemella. La Bilancia sarà ottimista in ogni comparto mentre il Cancro sarà concentrato sul lavoro.

L'oroscopo di mercoledì 10 dicembre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Urano vi darà sostegno in ogni comparto. Metterete al primo posto la vostra carriera lavorativa, senza però trascurare la sfera affettiva. Bene in ogni comparto. Voto: 8.

Toro - Il vostro ottimismo si scontra con Saturno in aspetto dissonante.

Le energie andranno gestite nel migliore dei modi. Nel lavoro portare a termine gli obiettivi non sarà per nulla facile. Voto: 5.

Gemelli - Degli imprevisti giornalieri potrebbero mandarvi in confusione. In questa fase occorre mantenere un buona concentrazione per portare avanti gli impegni quotidiani. Essere riflessivi non è un difetto ma un privilegio: Voto: 6.

Cancro - Darete priorità alla vostra carriera professionale. Riuscirete ad ottenere degli ottimi risultati, frutto del vostro impegno e del lavoro svolto. Poche novità sul fronte sentimentale. Voto: 9.

Leone - Le stelle vi guideranno in ogni settore. In ambito sentimentale ritroverete massima intesa con il partner. Nel lavoro valuterete nuovi progetti stimolanti.

Voto: 8,5.

Vergine - In questo periodo farete dei bilanci. Avrete l'occasione di tirare le somme e valutare ciò che per voi è veramente importante. Non sono previste grandi novità. La giornata si preannuncia piuttosto tranquilla. Voto: 6,5.

Bilancia - La determinazione sarà il vostro punto di forza. Vi sentirete invincibili, pronti a tutto. La Luna è in ottimo aspetto. In coppia sarete romantici e affettuosi. Voto: 9,5.

Scorpione - In ambito sentimentale vi sentirete supportati e desiderati. In campo professionale vi metterete in gioco senza alcun timore di sbagliare. Giornata più che positiva. Voto: 7,5.

Sagittario - La stanchezza vi assale. È giunto il momento di tirare il fiato e mettere momentaneamente in standby gli impegni lavorativi.

È bene dedicare del tempo al relax. Voto: 5,5.

Capricorno - Sarete un po' meno brillanti del solito ma non perderete l'ottimismo e la voglia di fare. Nel complesso la giornata si preannuncia positiva, seppur non particolarmente carica di emozioni. Voto: 6.

Acquario - Non darete peso all'opinione altrui, procederete dritti per la vostra strada. L'energia sarà al top. In campo professionale riuscirete a togliervi delle belle soddisfazioni. Voto: 8.

Pesci - Il vostro romanticismo non passerà inosservato agli occhi della persona amata che ricambierà il vostro sentimento. Bene anche il lavoro. Voto: 9.