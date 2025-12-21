L'oroscopo di lunedì 22 dicembre 2025 ci proietta nell'ultima settimana dell'anno, proprio mentre il Sole entra ufficialmente nel segno del Capricorno, segnando il solstizio d'inverno. L'atmosfera è carica di contrasti: se da un lato la solidità del Capricorno invita alla riflessione e alla concretezza, dall'altro una Luna vivace spinge molti segni verso il desiderio di evasione e di contatti umani. In questo lunedì che precede il Natale, i segni che sapranno cavalcare meglio l'onda dell'entusiasmo saranno i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario, pronti a trasformare la routine pre-festiva in un'occasione di gioia e scoperta.

Al contrario, i segni d'Acqua potrebbero risentire di un eccesso di emotività che richiederà una gestione attenta. Preparatevi a scoprire come le energie del cosmo influenzeranno l'inizio di questa settimana, tra sogni di romanticismo e necessità di chiarezza.

Oroscopo di domani, lunedì 22 dicembre e la classifica dei 12 segni zodiacali: brio per i Gemelli, Pesci un po' sottotono

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 5. Parola chiave: l'eccessiva sensibilità potrebbe incidere sul morale.

Iniziate la settimana con il cuore un po' troppo esposto alle intemperie emotive. Le stelle indicano che l'eccessiva sensibilità oggi potrebbe incidere pesantemente sul vostro morale: basterà una parola distratta di un collega o un gesto mancato del partner per farvi sprofondare nei dubbi.

Cercate di non prendere tutto sul personale. Spesso le persone intorno a voi sono solo stressate dai preparativi natalizi e non hanno intenzione di ferirvi. Invece di chiudervi nel vostro oceano di malinconia, provate a razionalizzare: non lasciate che un'ombra passeggera oscuri la luce delle feste.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: bisogno di conferme emotive, non chiudetevi in voi stessi.

Vi sentite un po' fragili e avvertite un forte bisogno di conferme emotive da parte delle persone che amate. Se non ricevete l'attenzione che desiderate, la tentazione sarà quella di ritirarvi nel vostro guscio, ma le stelle vi avvertono: non chiudetevi in voi stessi. Il silenzio punitivo non aiuterà gli altri a capire le vostre necessità.

Piuttosto che aspettare che qualcuno vi legga nel pensiero, provate a esprimere con dolcezza ciò di cui avete bisogno. Un abbraccio chiesto sinceramente vale più di mille supposizioni. Sforzatevi di restare aperti al dialogo.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: non c'è spazio per le mezze misure, o bianco o nero.

La vostra natura impulsiva oggi sarà portata all'eccesso. In questo lunedì non c'è spazio per le mezze misure: per voi sarà o bianco o nero, senza alcuna sfumatura di grigio. Questo atteggiamento radicale potrebbe aiutarvi a tagliare rami secchi, ma rischia anche di creare tensioni inutili in ambito lavorativo o familiare. Cercate di moderare i toni, specialmente se dovete discutere di questioni economiche o organizzative per il Natale.

Essere diretti è un pregio, ma la diplomazia vi eviterà di dover chiedere scusa proprio la mattina del 25.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 6. Parola chiave: avvertite la sensazione di essere trascurati, fate voi il primo passo.

Il vostro orgoglio regale oggi potrebbe subire qualche piccolo colpo. Avvertite la fastidiosa sensazione di essere trascurati o messi in secondo piano rispetto ai problemi altrui. Invece di restare sul trono ad aspettare tributi che non arrivano, le stelle vi suggeriscono di agire: fate voi il primo passo. Chiamate quell'amico che non sentite da tempo o proponete un'uscita al partner. Spostare l'attenzione dalle vostre mancanze alle necessità degli altri vi aiuterà a ritrovare il sorriso e quel calore umano di cui avete tanto bisogno per brillare.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: profondità di pensiero, date tanto ma esigete anche molto.

Con il Sole che entra nel vostro segno, sentite una spinta verso la serietà e la profondità di pensiero. Siete in una fase in cui state dando tanto, sia nel lavoro che negli affetti, ma la vostra pazienza ha un limite: oggi esigete anche molto da chi vi sta intorno. Attenzione a non diventare troppo esigenti o giudicanti con chi non ha il vostro stesso ritmo o la vostra stessa dedizione. È giusto pretendere rispetto e collaborazione, ma ricordate che siamo in un periodo di festa: cercate di ammorbidire un po' le vostre pretese per non apparire troppo severi.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7.

Parola chiave: stabilità e accoglienza, il romanticismo la fa da padrone.

Un lunedì che profuma di casa e di sentimenti solidi. Le stelle vi regalano una giornata di grande stabilità e accoglienza; sarete il punto di riferimento per chi cerca conforto o un consiglio saggio. In amore, il romanticismo la fa da padrone: avrete voglia di coccole, di cene preparate con cura e di piccoli gesti che scaldano il cuore. È un momento eccellente per consolidare un rapporto o per godersi la pace domestica prima della frenesia dei prossimi giorni. La vostra capacità di godere delle piccole cose sarà contagiosa.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: ordine e pianificazione, saprete come gestire una questione.

Mentre il mondo sembra impazzire tra regali e scadenze, voi mantenete la calma grazie alla vostra dote migliore: ordine e pianificazione. Grazie a questa lucidità, saprete esattamente come gestire una questione spinosa, forse di natura burocratica o familiare, che rischiava di trascinarsi troppo a lungo. Siete i maghi dell'organizzazione e oggi riuscirete a incastrare ogni impegno senza stress. Approfittate di questa efficienza per chiudere i sospesi lavorativi; vi permetterà di arrivare alla Vigilia con la mente libera e il cuore leggero.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: vivacità e trasgressione, attenzione a non andare troppo oltre.

La vostra energia è esplosiva e avete una gran voglia di scuotere la routine.

Il cielo di lunedì vi spinge verso la vivacità e una punta di sana trasgressione; potreste avere voglia di fare un acquisto folle o di proporre qualcosa di insolito al partner. Il consiglio delle stelle è di divertirvi, ma con attenzione a non andare troppo oltre. Il confine tra l'essere originali e l'essere imprudenti oggi è sottile. Godetevi l'euforia del momento, ma tenete sempre un piede ancorato alla realtà per non creare piccoli pasticci diplomatici proprio sotto le feste.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: intensità ed energia, giornata frenetica ma produttiva.

Siete un treno in corsa e nessuno può fermarvi. La settimana inizia con un'intensità e un'energia fuori dal comune, che trasformeranno quella che poteva essere una giornata frenetica in una sessione estremamente produttiva.

Riuscirete a risolvere problemi complessi in metà tempo e avrete ancora forza per dedicarvi ai vostri interessi personali. Anche nei rapporti umani sarete magnetici: la vostra determinazione attira ammirazione. È un lunedì in cui potete seminare molto bene per raccogliere i frutti già nei prossimi giorni.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) Voto 8. Parola chiave: possibile sorpresa in arrivo, ottimismo in risalita.

Il cielo si schiarisce e il vostro umore ringrazia. C'è una possibile sorpresa in arrivo, forse una notizia inaspettata o un incontro casuale che vi aprirà nuove prospettive per l'inizio del 2026. Il vostro ottimismo è in netta risalita e questo vi rende particolarmente socievoli e brillanti.

Sfruttate questo stato di grazia per chiarire situazioni rimaste in sospeso; la vostra capacità di vedere le cose da un punto di vista originale vi aiuterà a trovare soluzioni che altri non vedono. Siete pronti a festeggiare con il cuore leggero.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: curiosità ed allegria, creatività vincente.

Siete i beniamini delle stelle in questo inizio di settimana. La vostra proverbiale curiosità ed allegria saranno il motore di ogni vostra azione, rendendovi compagni deliziosi e colleghi geniali. Avrete una creatività vincente che potrete applicare sia nella risoluzione di piccoli intoppi quotidiani sia nella scelta dei regali dell'ultimo minuto. La comunicazione scorre fluida e avrete la parola giusta per ogni occasione.

È una giornata perfetta per socializzare, fare rete e lasciarsi trasportare dalla gioia del momento. Il vostro brio è il miglior antidoto allo stress natalizio.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8,5. Parola chiave: affettuosità e passione, voglia di qualcosa di intrigante.

Il cuore batte forte e reclama i suoi spazi. Vivrete un lunedì all'insegna di una profonda affettuosità e di una passione che non sentivate da tempo così viva. Avete voglia di qualcosa di intrigante, di rompere gli schemi della coppia con un gioco di seduzione o di fare un incontro che vi faccia sentire i brividi. La vostra bellezza interiore ed esteriore oggi è esaltata dai transiti planetari, rendendovi irresistibili. Non abbiate paura di osare o di chiedere ciò che desiderate: le stelle sono dalla vostra parte per regalarvi emozioni intense e momenti di pura magia.