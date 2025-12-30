L'oroscopo di mercoledì 31 dicembre basato sulla fortuna premia l'Ariete che giunge alla sorte attraverso un tempismo perfetto. La luna protegge il Cancro che ritrova la strada del successo. Il Leone splende di luce propria. Di seguito le previsioni zodiacali segno per segno.

L'oroscopo del 31 dicembre: la fortuna premia il carisma del Leone e il tempismo dell'Ariete

Ariete: La vostra fortuna risiede nel tempismo. Sentirete un impulso improvvisamente nel pomeriggio: assecondatelo. Non è fretta, ma l'universo che vi apre una porta che rimarrà aperta solo per pochi istanti.

Toro: per voi la sorte giunge attraverso il confronto. Un incontro conviviale o un pasto condiviso potrebbe trasformarsi nell'occasione per ricevere una notizia finanziaria inaspettata. La vostra abbondanza germoglia dove vi sentite al sicuro.

Gemelli: siete i messaggeri della sorte, oggi. La vostra fortuna è verbale. Una parola detta al momento giusto a uno sconosciuto farà tornare a voi un beneficio triplicato entro sera. Ascoltate i sussurri del vento.

Cancro: la Luna vi protegge, rendendo la vostra fortuna intuitiva. Se avvertite un brivido davanti a una scelta, quella è la strada del guadagno. Un vecchio oggetto ritrovato in un cassetto potrebbe rivelarsi più prezioso del previsto.

Leone: splendete di una luce che attira il riconoscimento.

La fortuna vi bacia sotto forma di un complimento che si trasformerà in una proposta concreta. Non siate modesti: accettate i doni che il destino ha preparato per il vosto carisma.

Vergine: la vostra fortuna è analitica. Noterete un dettaglio che tutti gli altri hanno igrorato: un errore in un conto, un'opportunità nasconta in un annuncio, un piccolo varco burocratico. La precisione sarà il vostro amuleto.

Bilancia: l'armonia è la vostra calamita per la sorte. La fortuna vi raggiunge attraverso un volto amico che non vedete da tempo.

Scorpione: per voi si parla di fortuna magnetica. Non dovrete cercare nulla; le occasioni vi verranno a cercare mentre sarete assorti tra i vostri pensieri.

Sagittario: siete nel vostro elemento: la fortuna è un viaggio.

Anche se fosse solo una passeggiata fuori porta, il movimento attirerà la vostra stella polare. Un numero ricorrente catturerà la vostra attenzione.

Capricorno: la vostra è una fortuna solida e meritata. Riceverete la conferma che un investimento (di tempo o di denaro) stia finalmente dando i suoi frutti. La terra trema sotto i vostri piedi, ma solo per far emergere un tesoro nascosto.

Acquario: siete i favoriti per la fortuna elettrica. Un'idea geniale e fuori dagli schemi vi colpirà come un fulmine. Non lasciatela svanire: condividetela con chi ha il potere di realizzarla. Il futuro vi sorride con un lampo di genio.

Pesci: la vostra fortuna è sincronicità. Accadranno troppe "coincidenze" per essere tali. Un libro che cade, una canzone alla radio, un incontro fortuito: tutto parla di un desiderio che sta per materializzarsi.