L'oroscopo di domenica 7 dicembre chiude la settimana con un ventaglio di emozioni contrastanti, invitando tutti i segni dello zodiaco a fare un bilancio interiore prima di ripartire. Le configurazioni astrali suggeriscono una giornata in cui la sfera emotiva e quella mentale giocheranno una partita a scacchi: per alcuni prevarrà il bisogno di stabilità, per altri la voglia di evasione. Sarà una domenica particolarmente significativa per il Cancro, avvolto da un'intensità emotiva rara, per il Sagittario, la cui mente sarà un vulcano di idee brillanti, e per lo Scorpione, che ritroverà una vitalità magnetica.

Preparatevi a vivere queste 24 ore con consapevolezza, seguendo i consigli delle stelle per navigare al meglio tra relax e tensioni.

Oroscopo di domenica 7 dicembre: la classifica dei 12 segni zodiacali

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 5. Parola chiave: dubbi ed insicurezze, fragilità momentanea.

Questa domenica 7 dicembre potrebbe rivelarsi un percorso a ostacoli per il vostro equilibrio interiore. Le stelle indicano la presenza di dubbi ed insicurezze che affioreranno sin dal mattino, minando la vostra solita compostezza. Vi sentirete forse indecisi su questioni che credevate risolte, o potreste mettere in discussione i sentimenti di chi vi sta accanto. Questa fragilità momentanea non dovrà spaventarvi, ma vi suggeriamo di non prendere decisioni drastiche sotto l'influsso di questo cielo grigio.

In amore, potreste percepire una distanza inesistente con il partner, creando scenari mentali che non corrispondono alla realtà; cercherete rassicurazioni, ma fatelo senza risultare oppressivi. I single potrebbero sentirsi un po' soli o nostalgici, ripensando a occasioni perdute. Sul fronte personale, evitate di sovraccaricare la mente con preoccupazioni legate alla settimana lavorativa imminente. Il consiglio astrale è di staccare la spina dai pensieri circolari: dedicatevi a un'attività manuale o artistica che vi permetta di non pensare. Accettate che non tutti i giorni possono essere perfetti e che il dubbio, a volte, è solo un passaggio necessario verso una nuova chiarezza.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 5,5.

Parola chiave: bisogno di conferme, evitate le polemiche.

Il Leone affronterà una domenica in cui l'ego potrebbe fare i capricci. Sentirete un forte bisogno di conferme da parte degli altri: vorrete sentirvi dire quanto siete bravi, belli o indispensabili. Se queste gratificazioni non arriveranno spontaneamente, potreste sentirvi trascurati o messi in secondo piano, rischiando di reagire con orgoglio ferito. Le stelle vi mettono in guardia: evitate le polemiche. Non trasformate il pranzo della domenica in un tribunale solo perché qualcuno non vi ha dedicato l'attenzione che pretendete. In amore, il partner potrebbe essere stanco o distratto; invece di ruggire, provate a chiedere coccole con dolcezza.

La vostra regalità oggi dovrà manifestarsi nella pazienza e non nella pretesa. Per i single, la ricerca di approvazione esterna potrebbe portarvi a contattare persone del passato che è meglio lasciare dove sono. Cercate la forza dentro di voi, non negli occhi degli altri. Dedicate la giornata a curare il vostro aspetto o a fare qualcosa che vi gratifica personalmente, senza aspettare l'applauso del pubblico. Ricordate che il vero valore non ha bisogno di essere urlato.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: spegnete le tensioni, cercate la pace.

Dopo giorni di fuoco e fiamme, questa domenica vi chiederà di tirare il freno a mano. Le energie planetarie vi suggeriscono imperativamente: spegnete le tensioni.

Siete reduci da una settimana intensa e il vostro sistema nervoso ha bisogno di recuperare. Non è il giorno per combattere battaglie, né reali né metaforiche. Sentirete la necessità di silenzio e di ritmi lenti. Il consiglio è di evitare luoghi affollati o persone che sapete essere provocatorie; oggi cercate la pace come se fosse l'unico tesoro che conta. In amore, deporrete le armi. Se ci sono state discussioni recenti, proporrete una tregua, magari suggellata da un abbraccio silenzioso piuttosto che da mille parole. I single faranno bene a spegnere il telefono e a godersi una passeggiata nella natura o un pomeriggio di totale ozio sul divano. Non sentitevi in colpa se non sarete produttivi o iperattivi come al solito.

Il vostro corpo e la vostra mente vi ringrazieranno per questa pausa rigenerante. Ricaricate le batterie, perché le sfide future richiederanno la vostra migliore versione, che oggi deve riposare.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: sensibilità ed intimità, introspezione profonda.

I Pesci vivranno una domenica 7 dicembre immersi nelle profondità del loro oceano interiore. La vostra sensibilità sarà acuita, permettendovi di captare sfumature emotive che agli altri sfuggono, ma rendendovi anche più permeabili alla malinconia. Sarà una giornata dedicata all'intimità domestica e all'introspezione. Sentirete il bisogno di stare nel vostro guscio, proteggendo i vostri sogni e le vostre riflessioni dal rumore esterno.

In amore, cercherete un contatto intimo con il partner. Non vi interesseranno le uscite mondane, ma preferirete una serata a lume di candela dove poter parlare dei vostri sentimenti più profondi. I single potrebbero passare ore a riflettere su ciò che desiderano veramente da una relazione, analizzando il passato per non ripetere gli stessi errori. È un momento fertile per la creatività: scrivete, dipingete o ascoltate musica che tocchi le corde dell'anima. Non abbiate paura di guardare dentro di voi, anche se troverete qualche ombra; la vostra luce interiore è abbastanza forte da illuminare tutto. Accogliete le emozioni come onde, lasciandole fluire senza opporre resistenza.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7.

Parola chiave: desiderio di intimità, condivisione dei piaceri.

La vostra domenica sarà un inno ai piaceri della vita e alla solidità degli affetti. Le stelle risvegliano in voi un forte desiderio di intimità e di calore umano. Non avrete grandi ambizioni mondane; il vostro paradiso oggi sarà tra le mura di casa, circondati dalle persone che amate e, possibilmente, da buon cibo. La condivisione sarà il tema dominante: vorrete dividere la tavola, il divano e i pensieri con chi vi fa sentire al sicuro. In amore, sarete teneri, presenti e molto fisici. Il contatto corporeo sarà fondamentale per voi oggi: abbracci, carezze e massaggi saranno il vostro linguaggio preferito per esprimere affetto. Per i single, la solitudine potrebbe pesare un po', quindi il consiglio è di invitare amici fidati per un pranzo rilassato o una merenda casalinga.

Godrete della semplicità delle cose, trovando gioia nel profumo di un dolce appena sfornato o nella visione di un vecchio film. Sarete il punto fermo per chi vi circonda, una roccia di serenità e accoglienza. Rallentate e gustatevi ogni istante.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 7. Parola chiave: voglia di evadere dalla routine, toglietevi le zavorre.

L'Acquario sentirà un richiamo irresistibile verso la libertà in questa domenica di dicembre. Avrete una voglia di evadere dalla routine che potrebbe spingervi a prendere l'auto e partire senza una meta precisa, o semplicemente a spegnere tutte le notifiche per non essere rintracciabili. Le stelle vi incoraggiano a farlo: toglietevi le zavorre, siano esse obblighi sociali non graditi, pensieri pesanti o persone che vi prosciugano le energie.

In amore, chiederete al partner spazio e comprensione. Se la relazione è solida, l'altro capirà il vostro bisogno di aria; se invece vi sentirete in gabbia, potreste reagire con freddezza. Proponete qualcosa di insolito, un'attività che non avete mai fatto prima. I single saranno refrattari a qualsiasi legame che puzzi di "impegno standard". Sarete aperti all'amicizia e allo scambio intellettuale, ma fuggirete a gambe levate da chi cercherà di incatenarvi. Usate questa giornata per resettare il cervello, guardando al futuro con il vostro tipico ottimismo visionario. La vostra mente ha bisogno di spaziare per rigenerarsi.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: voglia di prendere la vita alla leggera, divertimento.

Gemelli, la vostra domenica sarà frizzante e scanzonata. Vi sveglierete con una contagiosa voglia di prendere la vita alla leggera, lasciando i problemi chiusi nel cassetto almeno per 24 ore. Il vostro spirito mercuriale vi porterà a cercare il divertimento, la battuta pronta e la compagnia di persone allegre. Sarete l'anima della festa, capaci di sdrammatizzare qualsiasi situazione e di portare il sorriso ovunque andiate. In amore, il gioco e la seduzione mentale saranno protagonisti. Flirterete con il partner come se fosse il primo giorno, riscoprendo il piacere della risata condivisa. Non vorrete affrontare discorsi seri: oggi per voi conta solo il "qui e ora" leggero e piacevole. I single avranno ottime chance di fare incontri interessanti, magari durante un aperitivo o un evento sociale.

La vostra curiosità sarà insaziabile e vi spingerà a uscire di casa. Non ponetevi limiti né obiettivi: seguite il flusso degli eventi e lasciatevi sorprendere. La vostra medicina oggi sarà l'ironia e la socialità.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: relax totale, dedicatevi a voi stessi.

Il Capricorno, solitamente instancabile lavoratore, riceverà dalle stelle un lasciapassare speciale per l'ozio. Questa domenica 7 dicembre dovrà essere dedicata al relax più assoluto. Sentirete, forse per la prima volta da tempo, che il mondo può andare avanti anche senza il vostro controllo costante. L'imperativo è: dedicatevi a voi stessi. Che si tratti di un trattamento benessere, di una lunga dormita o di coltivare un hobby trascurato, oggi dovrete mettere il vostro benessere al primo posto.

In amore, sarete meno rigidi e più disponibili alle tenerezze. Il partner apprezzerà vedervi finalmente con la guardia abbassata, pronti a godervi il momento senza guardare l'orologio o rispondere alle email. I single dovrebbero sfruttare la giornata per ricaricare le batterie in solitudine o con pochi amici selezionati. Staccate la mente dai progetti professionali e riconnettetevi con i bisogni del vostro corpo. Scoprirete che riposare non è tempo perso, ma un investimento fondamentale per la vostra efficienza futura. Godetevi questo lusso meritato.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: stabilità e serenità, ordine interiore.

Vi attende una domenica splendida sotto il segno dell'equilibrio. Raggiungerete uno stato di stabilità e serenità invidiabile, frutto forse di aver messo ogni tassello della vostra vita al posto giusto durante la settimana. Vi sentirete appagati, con la mente sgombra e il cuore leggero. Questo ordine interiore si rifletterà all'esterno: godrete di rapporti armoniosi e di un'atmosfera domestica piacevole e rilassata. In amore, sarete una presenza rassicurante e preziosa. Il partner troverà in voi un porto sicuro e voi sarete felici di accudire e organizzare il tempo libero della coppia con la vostra solita maestria, ma senza ansia. Per i single, è una giornata ottima per fare chiarezza sui propri sentimenti o semplicemente per godersi la propria indipendenza con gioia. Potreste dedicarvi alla cura della casa, alla cucina o alla lettura, trovando in queste attività semplici una profonda soddisfazione. Non vi manca nulla: avete il controllo della situazione e la pace nel cuore.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: emozioni intense e vitalità, magnetismo.

Lo Scorpione vivrà una domenica vibrante, caratterizzata da emozioni intense che scorreranno potenti come un fiume in piena. La vostra vitalità sarà alle stelle, cancellando ogni traccia di stanchezza fisica o mentale. Sarete magnetici, affascinanti e pronti a vivere tutto al massimo, senza mezze misure. Le stelle favoriscono le passioni, sia creative che sentimentali. In amore, sarete irresistibili. Se siete in coppia, l'intesa sarà profonda e passionale; saprete leggere nell'anima del partner e creare un legame quasi telepatico. Attenzione solo a non diventare troppo possessivi: lasciate che l'intensità sia un ponte, non una catena. I single emaneranno un carisma oscuro e affascinante che non passerà inosservato. Se avete messo gli occhi su qualcuno, oggi avrete il coraggio e l'energia giusta per farvi avanti. La vostra intuizione sarà infallibile: seguitela per capire dove dirigere questa esplosione di energia vitale. Sarete i protagonisti assoluti della scena emotiva.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: domenica intensa e coinvolgente, pienezza emotiva.

Ed eccoci a uno dei segni favoriti del giorno: il Cancro. La vostra domenica 7 dicembre sarà meravigliosamente intensa e coinvolgente. Le stelle vi avvolgono in un abbraccio caldo, regalandovi una pienezza emotiva che vi farà sentire vivi e amati. Le incomprensioni svaniscono, lasciando spazio a sentimenti puri e a una connessione profonda con l'universo. Sarete empatici, dolci e incredibilmente ricettivi alla bellezza che vi circonda. In amore, vivrete momenti magici. La famiglia e il partner saranno il centro del vostro mondo e riceverete tanto amore quanto ne darete. È il giorno ideale per riunioni familiari, pranzi lunghi e chiacchiere che scaldano il cuore. I single potrebbero fare un incontro che tocca le corde giuste, sentendo immediata familiarità con una nuova persona. Non chiudetevi in casa: il mondo oggi è gentile con voi. Sfruttate questa energia positiva per perdonare, per amare e per sentirvi parte di qualcosa di più grande. Siete in stato di grazia.

SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: domenica stimolante, cervello pieno di idee.

Il Sagittario chiude la classifica con una giornata scoppiettante. Sarà una domenica stimolante, dinamica e proiettata verso il futuro. Il vostro cervello sarà pieno di idee: progetti di viaggio, intuizioni lavorative, piani per le vacanze o soluzioni creative a vecchi problemi. Non riuscirete a stare fermi, né fisicamente né mentalmente. L'ottimismo sarà il vostro carburante. In amore, coinvolgerete il partner nel vostro vortice di entusiasmo. Proporrete gite fuori porta, prenoterete biglietti o semplicemente parlerete del futuro con occhi sognanti, contagiando chiunque vi stia accanto. I single saranno esploratori nati: la curiosità vi spingerà verso nuovi orizzonti culturali o sociali. È il momento perfetto per studiare qualcosa di nuovo, per pianificare un'avventura o per conoscere persone che provengono da contesti diversi dal vostro. La vostra mente è un faro acceso: seguite la luce delle vostre intuizioni e preparatevi a conquistare il mondo nella settimana che verrà. Siete pronti al decollo.