L'oroscopo di venerdì 26 dicembre 2025 ci traghetta dolcemente fuori dal grande turbine del Natale, introducendoci nella giornata di Santo Stefano. L'atmosfera nelle case è quella tipica del "day after": un misto di quiete, relax, ma anche di quella leggera saturazione che segue i grandi eventi. Il Sole in Capricorno continua a dare un tono di sobrietà e realismo alla giornata, invitandoci a riflettere su ciò che abbiamo vissuto, mentre la Luna inizia a muoversi verso configurazioni che favoriscono chi ha voglia di riprendersi i propri spazi. È una giornata che invita a rallentare, a godersi i resti del banchetto, ma anche a iniziare a guardare oltre, verso la fine dell'anno che si avvicina a grandi passi.

In questo venerdì di festa, l'energia cosmica non spinge tutti alla stessa velocità: c'è chi sente il bisogno fisiologico di staccare la spina e chi, al contrario, ha ancora benzina nel serbatoio per divertirsi e socializzare. I segni d'Aria e d'Acqua sembrano essere i più favoriti in questo post-Natale: l'Acquario, i Pesci e lo Scorpione cavalcheranno un'onda di benessere e vitalità, mentre per i segni di Terra, in particolare la Vergine, si prospetta un calo di energie che richiederà molta pazienza. È un Santo Stefano che premia la semplicità e chi sa ascoltare i bisogni del proprio corpo.

Preparatevi a scoprire come le stelle gestiranno i vostri programmi di oggi, tra il desiderio di fuga e la bellezza di una casa che profuma ancora di festa.

Oroscopo di venerdì 26 dicembre e la classifica dei 12 segni zodiacali: brio per l'Acquario, stanchezza profonda per la Vergine

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 5. Parola chiave: la stanchezza potrebbe mettervi ko, curate il fattore pazienza. Dopo aver dato il massimo nei giorni scorsi per assicurarvi che tutto fosse perfetto, oggi il conto arriva salato. Sentirete che la stanchezza potrebbe mettervi definitivamente ko, sia a livello fisico che nervoso. Vi sveglierete probabilmente con poca voglia di parlare e ancora meno di rimettervi ai fornelli o a riordinare. Le stelle vi danno un consiglio d'oro: curate il fattore pazienza. Se i parenti continuano a chiedere o se la casa non è ancora in ordine, lasciate correre.

Non è il giorno giusto per le pulizie di primavera o per essere i soliti perfezionisti. Delegate tutto quello che potete e cercate di riposare seriamente, magari con un lungo pisolino pomeridiano. Il vostro sistema nervoso ha bisogno di silenzio e di zero pretese per ricaricarsi in vista del Capodanno.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: desiderate maggiori attenzioni, cercate il dialogo. In questo Santo Stefano potreste sentirvi improvvisamente un po' messi da parte. Dopo il calore del Natale, avvertirete un calo di attenzioni che vi renderà leggermente malinconici o suscettibili. Desiderate maggiori attenzioni dal partner o dai familiari, ma il rischio è quello di chiudersi in un silenzio scontroso sperando che qualcuno se ne accorga.

Le stelle vi esortano a cambiare tattica: cercate il dialogo sincero. Se vi sentite trascurati, ditelo con dolcezza invece di lanciare frecciatine. Spesso le persone intorno a voi sono semplicemente distratte o stanche, non indifferenti. Una chiacchierata a cuore aperto davanti a una tazza di tè caldo farà miracoli per il vostro umore, riportandovi quella serenità di cui avete bisogno per godervi il resto delle feste.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: è il momento di fare chiarezza, prendete un po' di tempo per alcune scelte. Il clima festivo non riesce a soffocare del tutto alcuni pensieri che vi ronzano in testa da qualche tempo. Questo 26 dicembre vi vede insolitamente seri, quasi pensierosi.

Sentite che è il momento di fare chiarezza su alcune questioni personali o lavorative che avete accantonato durante il Natale. Le stelle vi suggeriscono di non agire d'impulso: prendete un po' di tempo per alcune scelte importanti. Non c'è fretta di decidere oggi, ma usare la giornata per riflettere vi aiuterà ad arrivare al nuovo anno con le idee più limpide. Magari una breve fuga solitaria o una passeggiata vi aiuteranno a mettere i pensieri in ordine. Non lasciate che l'ansia del futuro vi rovini il presente, ma non ignorate nemmeno i messaggi che la vostra coscienza vi sta inviando.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: avete già la mente altrove, voglia di evadere. La stasi del post-Natale comincia a starvi stretta.

Siete un segno di fuoco e la routine delle grandi abbuffate domestiche ha già esaurito il suo fascino per voi. Oggi avete già la mente altrove, proiettata verso la festa di Capodanno o verso un viaggio che state programmando. Avvertite una forte voglia di evadere, di rompere gli schemi e di fare qualcosa di diverso dal solito "giro di visite" ai parenti. Il consiglio delle stelle è di assecondare questo bisogno di movimento, magari proponendo un'escursione o un'uscita fuori porta. Non forzatevi a restare seduti se le vostre gambe vogliono correre. Anche solo cambiare aria per qualche ora vi aiuterà a smaltire il senso di oppressione e a ritrovare il vostro proverbiale buonumore.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 6,5.

Parola chiave: alcuni cambi di programma non intaccheranno la vostra serenità. La giornata di Santo Stefano potrebbe riservarvi qualche piccola sorpresa logistica. Alcuni cambi di programma, come una visita disdetta o un appuntamento spostato all'ultimo minuto, potrebbero movimentare la vostra mattinata. Tuttavia, la vostra natura flessibile oggi giocherà a vostro favore: questi imprevisti non intaccheranno la vostra serenità. Anzi, potreste approfittarne per dedicarvi a qualcosa che avevate trascurato o per godervi un momento di relax inaspettato. Siete in una fase in cui nulla sembra scalfirvi troppo, e questa leggerezza sarà la vostra arma vincente. Continuate a fluire con gli eventi senza opporre resistenza; la giornata si rivelerà comunque piacevole e ricca di stimoli intellettuali interessanti.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: bisogno di rallentare dopo i ritmi frenetici, fate una bella passeggiata. Sentite il peso della socialità degli ultimi giorni. Per voi, che cercate sempre l'equilibrio, le troppe voci e i troppi impegni del Natale hanno creato un po' di saturazione. Oggi avvertite il bisogno di rallentare dopo i ritmi frenetici e di riappropriarvi del vostro tempo. Le stelle vi danno un suggerimento molto pratico: fate una bella passeggiata. Il contatto con l'aria aperta e il movimento dolce vi aiuteranno a scaricare le tossine, non solo fisiche ma anche mentali. Cercate la bellezza nella natura o tra le vie tranquille della città. Questo momento di solitudine o di silenzio condiviso con una sola persona cara sarà rigenerante.

Riconnettetevi con il vostro centro e lasciate che il rumore del mondo resti sullo sfondo.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: ritmi lenti e rilassati, desiderio di ritrovare se stessi. Voi siete i maestri del relax e questo Santo Stefano sembra fatto su misura per voi. Vivrete la giornata con ritmi lenti e rilassati, godendovi ogni istante senza l'ansia di dover fare qualcosa di produttivo. Avvertite un forte desiderio di ritrovare se stessi dopo la confusione dei festeggiamenti, e troverete grande piacere nelle piccole cose: un libro, della buona musica o semplicemente il silenzio della vostra casa. È una giornata di introspezione positiva che vi permette di ricaricare le batterie in modo profondo.

Siete in pace con il mondo e la vostra stabilità sarà un toccasana anche per chi vi circonda. Godetevi questa oasi di tranquillità; vi serve per metabolizzare non solo il cibo, ma anche tutte le emozioni vissute recentemente.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: i gesti semplici arricchiranno il vostro umore, autostima e ottimismo. Vi sentite bene nel vostro segno e la giornata di oggi lo conferma. Non servono grandi eventi per rendervi felici: i gesti semplici arricchiranno il vostro umore in modo sorprendente. Una telefonata affettuosa, un complimento sincero o la riuscita di un piccolo progetto domestico basteranno a farvi sentire appagati. Noterete un picco di autostima e ottimismo che vi permetterà di guardare alla fine dell'anno con grande fiducia.

Siete solidi, centrati e pronti a gestire qualsiasi situazione con saggezza. È una giornata in cui splenderete di una luce calma ma potente, attirando la stima di chi vi sta accanto. Approfittate di questo stato di grazia per pianificare i vostri prossimi passi con serenità.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 8. Parola chiave: vivacità, fascino e simpatia. Il Natale non ha minimamente intaccato la vostra energia, anzi, sembra averla alimentata. Anche oggi sarete tra i protagonisti della scena, ovunque decidiate di andare. La vostra vivacità sarà contagiosa e diventerete il punto di riferimento per chi ha voglia di continuare a festeggiare. Fascino e simpatia saranno le vostre armi vincenti: riuscirete a conquistare anche il parente più burbero o l'amico più stanco con una battuta o un sorriso radioso.

Siete in una fase di grande espansione e avete voglia di condividere la vostra gioia di vivere. Non chiudetevi in casa; questo Santo Stefano vi chiama fuori, a brillare sotto le luci delle feste. Siete magnetici e il successo sociale è assicurato.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: sensibilità, calore ed affettuosità. Per voi la magia del Natale continua a vibrare intensamente. Vivrete un 26 dicembre all'insegna della sensibilità e di un calore umano che scalderà il cuore di chiunque vi incontri. Sarete capaci di una affettuosità autentica e profonda, rendendo speciali anche i momenti più banali della giornata. Le stelle favoriscono le connessioni dell'anima: è il momento perfetto per stare vicini a chi amate, per scambiarsi confidenze o per sognare insieme il futuro.

La vostra intuizione è ai massimi livelli e saprete capire i bisogni degli altri prima ancora che vengano espressi. Siete una fonte di amore incondizionato e questo vi rende i beniamini del cielo oggi. Godetevi questa nuvola di benessere emotivo.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: tenerezza, disponibilità e complicità. Dopo l'intensità della Vigilia e del Natale, oggi scoprite un lato di voi più morbido e accogliente. Le stelle vi regalano una giornata dominata dalla tenerezza e da una rara disponibilità verso le esigenze degli altri. Sarà un Santo Stefano caratterizzato da una grande complicità con il partner o con un amico intimo: basterà uno sguardo per capirsi al volo. Siete in grado di creare un'atmosfera di profonda unione e pace, mettendo da parte ogni spigolosità del carattere. È il momento ideale per godersi l'intimità domestica o per piccoli spostamenti che favoriscano il dialogo profondo. Il vostro cuore è aperto e questa vulnerabilità consapevole vi rende incredibilmente affascinanti e forti al tempo stesso.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: vivacità e divertimento, l'energia non vi manca. Siete i veri campioni di questo Santo Stefano! Mentre molti accusano la stanchezza, voi sembrate aver appena iniziato. Sarete un concentrato di vivacità e divertimento, pronti a organizzare qualcosa di originale per concludere in bellezza questi giorni di festa. L'energia non vi manca affatto, anzi, vi sentite pronti per nuove avventure sociali. Il vostro spirito innovativo vi porterà a proporre idee brillanti che riscuoteranno grande successo tra gli amici. È la giornata perfetta per muoversi, fare sport o semplicemente stare in compagnia ridendo e scherzando. Siete brillanti, veloci e incredibilmente vitali: godetevi questo picco di energia, siete l'anima della festa e il mondo sembra girare intorno alla vostra voglia di libertà e gioia.