Benvenuti al primo oroscopo dell'anno 2026! È una giornata speciale, un nuovo inizio, perfetto per lasciare alle spalle il passato e accogliere le nuove opportunità che il nuovo anno ha in serbo.

Nell'oroscopo di giovedì 1° gennaio, la stabilità sarà fondamentale per il segno del Capricorno, mentre l'Ariete sarà in cerca di rinnovamenti per iniziare al meglio l'anno. Mercurio aiuterà il Leone a gestire al meglio le la propria vita, mentre Marte sprona i nativi Pesci a dare di più al lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 1° gennaio 2026 segno per segno

Ariete: nel primo giorno dell'anno le stelle non saranno ben allineate nei vostri confronti, ma con la Luna in buon aspetto l'ottimismo non mancherà. Cercate di vivere un rapporto stabile, ma soprattutto in grado di superare gli ostacoli per poter stare bene insieme. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà una bella Venere dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Le emozioni non mancheranno, e inizierete l'anno con grande ottimismo, ma soprattutto, voglia d'amare. Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto in questa giornata di giovedì. Le stelle vi sproneranno a dare una svolta alla vostra vita sentimentale, e cercare di cambiare molte cose della vostra vita quotidiana.

Voto - 8️⃣

Cancro: le stelle di questa prima giornata dell'anno apriranno a un periodo di riflessione per voi nativi del segno. L'amore non sarà al centro per il momento, ciò nonostante, cercherete di fare qualcosa che possa permettervi di cambiare direzione. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale appagante in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna e Mercurio in buon aspetto vi aiuteranno a gestire al meglio la vostra vita, tra emozioni, buoni sentimenti e momenti di maturità con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Venere porta buone emozioni in voi, ma con la Luna in quadratura non saprete sempre come gestirle al meglio.

Single oppure no, ascoltate il vostro cuore, e fate ciò che al partner possa fare piacere. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo discreto in amore per voi nativi del segno. Il nuovo anno non inizierà con particolare entusiasmo, anche se la Luna vi darà qualche piccola occasione per ricucire il legame con il partner. Sfruttate questo giovedì per aprirvi al dialogo se possibile. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali dal grande potenziale in questa prima giornata di gennaio. Momenti di crescita interiore vi accompagneranno verso una storia d'amore stupenda, grazie anche a Venere in sestile, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: il nuovo anno non inizierà con un cielo particolarmente sereno.

Anche se Venere sta per spostarsi in una posizione migliore, la Luna in opposizione potrebbe smorzare il vostro entusiasmo. Provate a fare qualcosa che possa farvi stare bene, sia a voi che il partner. Voto - 7️⃣

Capricorno: il cuore parlerà chiaro in questa prima giornata dell'anno, e con Venere in congiunzione al vostro cielo saprete esattamente cosa volete dalla vostra storia d'amore. La stabilità di coppia per voi sarà un aspetto fondamentale. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli, sarete particolarmente attenti alle vostre relazioni, affinchè possiate stare bene insieme e godere di un ottimo equilibrio. Queste stelle avranno grandi progetti per voi. Voto - 8️⃣

Pesci: Marte in sestile dal segno del Capricorno vi sprona a iniziare con energia e ottimismo il nuovo anno. Single oppure no, non avrete intenzione di stare a guardare, e vi darete da fare per conquistare i vostri obiettivi più importanti. Voto - 8️⃣