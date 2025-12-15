L'oroscopo di martedì 16 dicembre 2025 porta con sé un’energia positiva che può trasformarsi in opportunità per molti segni zodiacali. Le influenze planetarie stimolano la riflessione e la serenità, ma anche la voglia di agire in modo deciso, soprattutto nelle relazioni e nel lavoro.

Il pianeta Marte tenterà nel segno del Capricorno, portando una bella spinta in ambito professionale, invece l'Ariete sarà un po’ meno attivo. Il Toro sarà capace di reagire agli ostacoli, mentre Scorpione dimostrerà maturità e buoni sentimenti verso il partner.

Previsioni oroscopo martedì 16 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: giornata di martedì che vedrà un po’ di stanchezza in più secondo l'oroscopo. Il passaggio di Marte in Capricorno potrebbe frenare il vostro entusiasmo, soprattutto al lavoro. Non vi sentirete sempre così attivi ed energici. In amore continuerete a metterci tutto il vostro cuore per il partner, grazie alla posizione favorevole di Venere. Voto - 8️⃣

Toro: il passaggio di Marte in trigono metterà in voi una grande voglia di reagire agli ostacoli, e dimostrare che siete capaci di qualunque cosa. Dai vostri progetti potreste ottenere di più se saprete dove mettere le mani. In amore sarà una giornata poco attraente per lasciarsi andare alle emozioni.

Fate attenzione al vostro modo di amare il partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non all'altezza della situazione per il momento a causa di Venere in opposizione. Sarà necessario chiarire alcuni dubbi per poter ristabilire un buon legame. In ambito professionale attenzione a non essere troppo impulsivi nelle vostre scelte. Con Mercurio contrario, sarà facile commettere errori. Voto - 6️⃣

Cancro: l'arrivo di Marte nel segno del Capricorno potrebbe rallentarvi un po’ in campo professionale. Dopo tanti sforzi però, adesso potete cedere un po’ il passo, e gestire le vostre mansioni con più calma. In amore potrete contare sulla Luna in trigono per vivere un legame affettuoso, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Leone: il vostro modo di amare sarà sincero grazie a Venere, ma con la Luna in quadratura non sarà sempre efficace. Se necessario, fate un po’ di chiarezza nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, state attraversando una fase ricca d'impegni, che andranno risolti con ordine e lucidità per poter raggiungere il traguardo. Voto - 7️⃣

Vergine: il vostro segno sarà aiutato dalla Luna in sestile durante questo martedì di dicembre. Le emozioni saranno un po’ più forti, ma considerato Venere in cattivo aspetto, potreste sentire la necessità di mettere in chiaro alcuni aspetti fondamentali. Nel lavoro Marte potrebbe cambiare qualcosa nel vostro modo di fare, ma attenzione agli ostacoli da parte di Mercurio.

Voto - 7️⃣

Bilancia: in arrivo una giornata di grandi emozioni, dettata dalla presenza benefica di Venere in sestile. Soprattutto i cuori solitari, potrebbero vivere un incontro speciale o un'intesa profonda con chi è vicino. Sul fronte professionale Mercurio vi spinge a prendere decisioni sicure, che possono portarvi a obiettivi concreti, senza correre troppi rischi. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno una bella Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Buone emozioni e maturità saranno il connubio ideale per mettere insieme una relazione di coppia autentica. Nel lavoro la vostra produttività sarà buona, ma non ci sarà alcuna fretta di concludere le vostre mansioni. Se necessario, ragionateci su un po’ di più.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la fortuna vi sorride in modo discreto in questa giornata di martedì. Nel lavoro vi darete da fare, dimostrando buone capacità di gestione delle vostre mansioni. Sul fronte amoroso vi sentirete abbastanza attraenti, soprattutto voi single. Se siete già impegnati, provate a fare qualcosa che possa stupire il partner. Voto - 8️⃣

Capricorno: gli astri vi portano il desiderio di riscattarvi da una situazione finanziaria ultimamente altalenante. L'arrivo di Marte nel vostro segno potrebbe muove qualcosa, e spingervi a cambiare direzione. In ambito amoroso la Luna porta maturità e buone emozioni. Single oppure no, cercherete di vivere una relazione più sincera. Voto - 9️⃣

Acquario: sarà un martedì solamente discreto per voi nativi del segno.

L'intesa con il partner non sarà sempre ben allineata, e potrebbe essere necessario qualche chiarimento. Nel lavoro le vostre idee funzioneranno, ma a volte potreste avere bisogno di una mano da parte di chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in Scorpione e Marte in Capricorno sarà possibile vivere una giornata tutto sommato discreta secondo l'oroscopo. Le emozioni saranno più forti, ma andranno utilizzate per migliorare il legame con la persona che amate. Sul fronte professionale Marte vi renderà più reattivi, ma attenzione a non prendere decisioni impulsive. Voto - 7️⃣