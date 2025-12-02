L'oroscopo del 3 dicembre 2025 assegna voto nove e mezzo al Cancro che avrà buoni incontri, otto e mezzo al Capricorno che farà scelte giuste senza sforzo, mentre sette all'Ariete che avrà una giornata meno impulsiva ma più produttiva.

Segni di Fuoco

Ariete: la Luna vi invita a rallentare e ad apprezzare ciò che avete già costruito. Una giornata meno impulsiva del solito, ma sorprendentemente produttiva. Ottimo giorno per risolvere questioni pratiche: organizzare, riordinare, sistemare qualcosa che da tempo vi stressa. Date ascolto a un consiglio familiare: potrebbe rivelarsi più utile del previsto.

Voto: 7

Leone: sentite il bisogno di conferme e stabilità nelle relazioni amorose e anche di amicizia. Qualcuno potrebbe darvi un sostegno inatteso, soprattutto da chi non vi aspettate.

Pagella: 7,5

Sagittario: il transito vi aiuta a organizzare meglio la giornata e a chiarire un punto rimasto in sospeso. Buone vibrazioni familiari.

Votazione: 8

Segni di Terra

Toro: la Luna è nel vostro segno: sensibilità, intuizione e concretezza si fondono. Ricevete attenzioni o un piccolo gesto che vi fa sentire apprezzati.

Pagella: 9

Vergine: giornata armoniosa. Riuscite a mettere ordine dentro e fuori. Una conversazione con un amico o una persona speciale porta serenità.

Giudizio: 8,5

Capricorno: tutto scorre fluido, lavoro, affetti, routine.

È un giorno in cui fate la scelta giusta senza sforzo. Nei rapporti personali siete più affettuosi ma senza perdere il vostro stile concreto: oggi riuscite a dire la cosa giusta e a mettere ognuno al proprio posto emotivo, senza rigidità.

Voto: 9

Segni d’Aria

Gemelli: vi sentite più tranquilli e meno disordinati del solito: la Luna vi aiuta a essere pratici e chiari.

Pagella: 7

Bilancia: basta pensieri pesanti: arriva una sensazione di sollievo, magari grazie a una persona fidata.

Giudizio: 8

Acquario: un impegno familiare o un affetto richiede attenzione e cura. Ma la giornata resta equilibrata e serena.

Votazione: 7,5

Segni d’Acqua

Cancro: Giove nel vostro segno amplifica il sestile della Luna: grande sensibilità, buoni incontri, intuizioni fortunate.

Ottimo momento per affrontare una conversazione delicata: la vostra sensibilità è un ponte, non un ostacolo. Potrebbe emergere un’occasione pratica o utile che alleggerisce un impegno o una piccola incombenza.

Pagella: 9,5

Scorpione: un desiderio si chiarisce, un dubbio si scioglie. Nella giornata di domani qualcuno può sorprendervi in modo piacevole.

Pagella: 8

Pesci: il cielo facilita il dialogo e rende i sentimenti più stabili. Ottimo giorno per riavvicinamenti e per le nuove unioni.

Pagella: 8,5