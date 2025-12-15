Lo Scorpione deve cogliere al volo delle occasioni secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio. Per il Capricorno è in arrivo una novità, mentre il Cancro deve essere ottimista.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: l'anno si concluderà con qualche alto e basso. Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 29 dicembre al 4 gennaio vi invitano ad essere pazienti e a non prendere decisioni troppo affrettate, specie per quanto riguarda il vostro futuro.

11° Leone: le stelle vi invitano ad essere lungimiranti.

Ci sono delle belle occasioni in arrivo per voi, ma è necessario essere pazienti e, soprattutto, non pretendere che gli altri viaggino sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Cercare di essere riflessivi.

10° Ariete: l'oroscopo della settimana vi invita ad essere più attenti ai dettagli. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale, ma è necessario non essere troppo precipitosi. Prima di accettare un nuovo lavoro o un incarico, valutate bene i pro e i contro.

9° Vergine: momento decisivo per quanto riguarda l'amore. Adesso è tempo di prendere una decisione importante, nel bene o nel male, poco importa. In ambito professionale, invece, potrebbe esserci qualche pensiero di troppo, ma l'anno nuovo vi riserverà delle sorprese.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: cambiamenti interessanti sia per quanto riguarda l'amore sia il lavoro. Il nuovo anno vi porterà a prendere delle decisioni importanti che riguardano il vostro futuro, quindi, cercate di essere attenti e pronti a vivere dei cambiamenti.

7° Toro: le previsioni dell'oroscopo che vanno dal 28 dicembre al 4 gennaio vi invitano ad essere parsimoniosi. Ci sono delle spese impreviste che potrebbero rendervi un po' inquieti e agitati. In amore è necessario prendere al volo un'occasione, soprattutto per quanto riguarda i single.

6° Cancro: le stelle vi esortano ad essere positivi e propositivi. Questo è un momento ricco di interazioni interpersonali e di cambiamenti, quindi, dovete abituarvi a distaccarvi un po' dalle vostre solite routine.

Siate coraggiosi e non abbiate paura di rischiare.

5° Bilancia: interessanti novità per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle questioni in sospeso che andrebbero risolte, ma non temete, tutto tornerà al proprio posto nel giro di qualche tempo. L'oroscopo della settimana di fine anno vi invita ad esternare di più i vostri sentimenti.

Previsioni astrologiche primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: la chiusura di quest'anno si preannuncia ricca di colpi di scena, specie per quanto riguarda l'amore. In ambito professionale, invece, dovrete prepararvi ad affrontare un interessante cambiamento. Cogliete al volo le occasioni propizie.

3° Capricorno: nel lavoro potrebbe essere giunto il momento di fare un salto di qualità.

Mettetevi in gioco e non abbiate paura di esporvi. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, è necessario riflettere su di un rapporto logoro da tempo. Adesso è giunta l'ora di guardare avanti con ottimismo.

2° Acquario: in amore si preannuncia una chiusura di anno e un inizio anno nuovo davvero sfavillante. Cercate di concentrarvi di più su quelli che sono i bisogni vostri e delle persone a cui tenete realmente, senza soffermarvi sulle faccende superflue.

1° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 4 gennaio vi esortano a godere delle cose positive, quando si verificano. Cercate di non fasciarvi sempre la testa prima di cadere e imparate a fare tesoro dei vostri errori, vi serviranno a crescere.