Le feste sono nell’aria e anche le stelle indossano il loro abito più scintillante! Nell'oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre, tra brindisi, regali e momenti di relax, le stelle diventano una bussola per affrontare con serenità gli ultimi giorni dell’anno.

La passione per i nativi del Capricorno si farà intensa, mentre alcuni progetti di successo saranno finalmente in chiusura per i nativi del Sagittario, che potranno raccogliere importanti successi. La Vergine sarà energica, ma dovrà saper gestire lo stress; invece il Cancro non sarà sempre in ottima forma.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: la settimana natalizia sarà tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Le stelle si muoveranno in una direzione contraria nei vostri confronti, almeno a partire da mercoledì. Prendetevi il vostro tempo per costruire una relazione forte e sincera e superare insieme eventuali ostacoli. Sul fronte professionale farete buoni passi avanti, ciò nonostante non avrete motivo di correre. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in crescita per voi secondo l'oroscopo. L'arrivo di Venere nel segno amico del Capricorno aprirà a una relazione grandiosa. La Luna potrebbe causare ancora qualche piccola discussione, ciò nonostante vi attende un Natale molto piacevole.

Sul fronte professionale vi darete da fare, dimostrando di avere le idee chiare su come gestire le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che finalmente si accende per voi nativi del segno, in tempo per le festività natalizie. Momenti romantici e stabilità di coppia vi permetteranno di godere di una bella relazione amorosa. In quanto al lavoro non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Sfruttare questo periodo per rallentare e riflettere meglio sul vostro lavoro. Voto - 7️⃣

Cancro: con Marte in opposizione dal segno del Capricorno non sarete sempre al massimo della forma. Nel lavoro cercherete di fare del vostro meglio, ma non ci sarà bisogno di strafare per il momento. In amore una comunicazione chiara può aiutarvi a rafforzare il legame con il partner, ma con Venere in cattivo aspetto, non aspettatevi forti emozioni.

Voto - 6️⃣

Leone: anche se Venere smetterà di essere favorevole, il legame con il partner sarà ancora soddisfacente per voi nativi del segno. Un rapporto sincero e trasparente vi aiuterà parecchio a stare bene insieme e godervi questo Natale in arrivo. Nel lavoro vi preparerete per futuri progetti, nel tentativo di iniziare bene il nuovo anno. Voto - 8️⃣

Vergine: in questa settimana natalizia potrete contare su una maggiore seduzione e fascino grazie al passaggio di Venere in trigono. La vostra relazione di coppia si rivelerà più affiatata, ma attenzione a non ricadere nelle stesse discussioni. Nel lavoro le energie non vi mancano, ma dovrete saper gestire bene lo stress. Voto - 7️⃣

Bilancia: alcuni ritorni dal passato potrebbero non fare bene alla vostra vita sentimentale.

Serviranno emozioni profonde e sincere per vivere un rapporto che funzioni davvero. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, e vi aiuterà a pianificare con criterio le vostre prossime mosse in questo periodo più leggero. Voto - 7️⃣

Scorpione: il vostro entusiasmo sarà contagioso a partire da mercoledì, quando Venere sarà in sestile. Soprattutto per voi single, probabilmente la scintilla questa volta scoccherà. Nella coppia vivrete momenti di grande gioia, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro le collaborazioni si riveleranno produttive. Sarà gradevole prendervi delle belle soddisfazioni dalle vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Sagittario: alcuni importanti progetti professionali saranno finalmente in chiusura secondo l'oroscopo.

Adesso potrete godervi le imminenti festività natalizie e pensare con calma alle prossime mansioni. Sul fronte amoroso perderete il sostegno di Venere a partire da mercoledì, ciò nonostante sarà ancora possibile vivere con armonia il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Venere in arrivo nel vostro segno zodiacale, la settimana di Natale si preannuncia intensa di emozioni per voi nativi del segno. Non mancherà la passione con il partner: apprezzerete particolarmente la compagnia delle persone a voi più care. Nel lavoro arriveranno sfide stimolanti, e interessanti opportunità di crescita, ma che andranno gestite nella maniera adatta. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo del momento che vi metterà più a vostro agio nel prossimo periodo secondo l'oroscopo.

Questa settimana si rivelerà migliore per voi e il partner grazie a Venere in sestile. Se siete single vi attendono nuove avventure romantiche e libertà. Riguardo al lavoro Mercurio sarà favorevole e aprirà a nuove prospettive per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: questa settimana di dicembre vi vedrà più attivi dal punto di vista sentimentale. L'arrivo di Venere nel segno del Capricorno aprirà a momenti di originalità e sorprese romantiche tra voi e il partner. In quanto al lavoro le energie non vi mancano, ma non sarà il momento di buttarsi in idee rischiose, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣