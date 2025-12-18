Secondo l'oroscopo della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 il Toro ha delle buone energie, i Gemelli devono essere più calmi e lo Scorpione è arrabbiato.

Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: le pressioni familiari possono fare innervosire i single. Chi fa parte di una coppia deve pianificare l'intera settimana con il partner. Il clima sul lavoro è molto più tranquillo del previsto.

Toro: delle buone energie sono in arrivo per chi cerca l'amore. La relazione amorosa può procedere in modo stabile.

Questo è il periodo più adatto per chiudere delle questioni di lavoro.

Gemelli: la settimana dei cuori solitari può procedere con un grande slancio. Nella sfera sentimentale serve più calma. L'ambito lavorativo può avere dei progressi davvero importanti.

Cancro: una notizia inaspettata può portare una buona complicità nella coppia. Durante la settimana è necessario ritrovare un po' di tranquillità. La sfera professionale richiede più lucidità del solito.

Leone: chi è solo da troppo tempo può affrontare una situazione critica. Per chi fa parte di una coppia, i dispiaceri non hanno mai fine. La sfera professionale può vivere una settimana positiva.

Vergine: dei momenti intriganti possono essere vissuti con il partner.

Chi fa parte di una coppia può affrontare delle malinconie insieme alla persona amata. Per l'ambito lavorativo è una settimana molto importante.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari non accettano le critiche della famiglia. Chi lavora in proprio ha più responsabilità del passato. A livello personale è un periodo abbastanza soddisfacente.

Scorpione: è possibile essere molto arrabbiati con il partner. Chi cerca l'amore può risolvere delle problematiche del passato. L'ambito lavorativo può affrontare una fase importante del proprio percorso.

Sagittario: la natura dei cuori solitari è davvero molto avventurosa. Chi ha una relazione ha una personalità molto intraprendente. Le difficoltà sul lavoro vanno affrontate senza paura.

Capricorno: nei confronti del partner è possibile essere passionali e soprattutto romantici. I single sono molto protettivi nei confronti della famiglia. Con determinazione si può affrontare il campo professionale.

Acquario: in questa settimana si può prendere una decisione che riguarda le finanze. Chi fa parte di una coppia può vivere delle nuove emozioni con la dolce metà. Finalmente chi lavora in proprio può raggiungere alcuni obiettivi.

Pesci: si possono fare delle nuove esperienze avventurose con il partner. Chi è solo da troppo tempo è abbastanza curioso. Dei malesseri di stagione possono portare dei piccoli problemi sul lavoro.