Secondo l'oroscopo della settimana dal 5 all'11 gennaio 2026 il Toro è di cattivo umore, la Vergine può essere molto contenta e il Capricorno è geloso.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: durante la settimana è possibile essere molto ambiziosi. Serve molto più impegno per risolvere alcune questioni. Chi lavora in proprio deve valutare bene le parole pronunciate da una persona.

Toro: per i single sono in arrivo dei colpi di fulmine. Il cattivo umore può rovinare buona parte della settimana.

Per i colloqui lavorativi è un periodo favorevole.

Gemelli: una questione personale può creare dei problemi con il partner. Per i cuori solitari è un momento particolarmente difficile. Sulla sfera professionale si possono iniziare dei discorsi interessanti che riguardano l'immediato futuro.

Cancro: chi fa parte di una coppia ha un sogno in comune con la dolce metà. Chi è solo da tempo è pronto a conquistare diverse persone. Sull'ambito lavorativo è opportuno avere un ritmo regolare.

Leone: si possono provare delle intense emozioni con il partner. Una nuova persona può regalare molta più curiosità del previsto. Chi lavora nel commercio è abbastanza perplesso.

Vergine: chi cerca l'amore è più contento del solito.

Durante la settimana si possono fare tante nuove esperienze. Con ottimismo si può iniziare una nuova collaborazione lavorativa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i rapporti di amicizia stanno vivendo un bel momento. Chi fa parte di una coppia può essere molto sorpreso. Chi lavora in proprio è pronto ad approfondire una questione importante.

Scorpione: in questa settimana, la passione è assicurata. I single possono avere alcuni scontri con la famiglia. Sulla sfera professionale è fondamentale essere più intraprendenti.

Sagittario: sulla relazione amorosa non mancano delle piccole incomprensioni. Chi è solo da troppo tempo cerca protezione dalla famiglia. La settimana lavorativa può essere organizzata con molto stress.

Capricorno: la gelosia è il problema più frequente sulla sfera sentimentale. Per i single è un periodo particolarmente negativo. Chi lavora in proprio è molto soddisfatto e soprattutto sereno.

Acquario: delle piccole follie possono essere condivise con la dolce metà. Chi cerca l'amore può avere molta complicità con alcuni vecchi amici. Si può affrontare l'intera settimana in perfetta forma.

Pesci: per chi fa parte di una coppia può arrivare un po' di tranquillità. Degli incontri inaspettati possono fare ritornare l'allegria. Sul campo professionale l'atmosfera è molto più leggera.