L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 dicembre ci accompagna nel cuore dell'ultimo mese dell'anno, portando con sé un mix di energie vibranti e momenti di necessaria introspezione. Sarà una settimana fondamentale per riordinare le idee e per lanciarsi verso nuove avventure prima delle festività. I riflettori del cielo saranno puntati soprattutto sul Leone, vero dominatore assoluto con un successo sfolgorante, sull'Ariete, che ritroverà una grinta inarrestabile, e sui Pesci, pronti a vivere un sogno romantico a occhi aperti.

Oroscopo della settimana dall'8 al 14 dicembre: la classifica dei 12 segni zodiacali

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 5,5. Parola chiave: nervosismo, bisogno di risistemare la vostra vita.

La settimana dall'8 al 14 dicembre si presenterà come un banco di prova per i nati sotto il segno della Vergine. Sentirete addosso un nervosismo latente che potrebbe rendere difficile la gestione della routine quotidiana. Vi sembrerà che ogni piccolo imprevisto sia una montagna da scalare, e la vostra proverbiale pazienza sarà messa a dura prova. Le stelle vi inviano un messaggio chiaro: c'è un bisogno di risistemare la vostra vita, partendo dalle piccole cose. In amore, potreste sentirvi poco compresi dal partner, scatenando discussioni per dettagli insignificanti; dovrete sforzarvi di non scaricare la tensione su chi vi sta accanto.

I single tenderanno a vedere il bicchiere mezzo vuoto, chiudendosi un po' a riccio. Sul lavoro, l'ordine mentale sarà fondamentale. Invece di farvi prendere dall'ansia per le scadenze, vi fermerete, farete un respiro profondo e riorganizzerete l'agenda. Sarà il momento ideale per fare decluttering, sia fisico che emotivo, eliminando ciò che non vi serve più per ritrovare la serenità.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: qualche malinteso, siate determinati ad andare avanti.

I Gemelli vivranno una settimana caratterizzata da una comunicazione a tratti disturbata. Mercurio potrebbe giocarvi qualche scherzo, creando qualche malinteso sia in ambito lavorativo che familiare. Le parole che direte potrebbero essere interpretate nel modo sbagliato, o sarete voi a leggere intenzioni inesistenti nelle frasi altrui.

Non lasciatevi scoraggiare da questi piccoli ostacoli: le stelle vi esortano a essere determinati ad andare avanti. In amore, la chiarezza sarà la vostra unica salvezza. Se ci sono dubbi, chiederete spiegazioni dirette senza girarci intorno. Le coppie dovranno evitare i non detti, mentre i single dovranno fare attenzione a non idealizzare persone appena conosciute. Sul lavoro, potreste dover ripetere un concetto più volte o rivedere un progetto che credevate concluso. Non perdetevi d'animo: la vostra resilienza sarà la chiave per trasformare una settimana incerta in un percorso costruttivo. Tirate dritto per la vostra strada, la nebbia si diraderà presto.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 6.

Parola chiave: è il momento delle scelte, non procrastinate.

Per il Capricorno, la settimana richiederà una presa di posizione netta. Vi troverete di fronte a un bivio, e le stelle vi avvertono: è il momento delle scelte. Non potrete più nascondervi dietro la routine o aspettare che gli eventi decidano per voi. Che si tratti di tagliare un ramo secco in ambito professionale o di definire una relazione sentimentale, l'imperativo sarà agire. L'avvertimento principale è: non procrastinate. Rimandare aumenterà solo il peso che sentite sulle spalle. In amore, il partner potrebbe chiedervi un impegno maggiore o una definizione chiara del futuro; risponderete con onestà, anche se la verità potrebbe essere scomoda.

I single dovranno decidere se vogliono davvero mettersi in gioco o se preferiscono restare da soli ancora per un po'. Sul lavoro, la responsabilità sarà tutta vostra. Affronterete le questioni burocratiche o legali in sospeso con la vostra tipica concretezza. Una volta presa la decisione, sentirete un'immediata sensazione di leggerezza e libertà.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: sensibilità e riflessioni.

La settimana vi vedrà immergervi nel vostro mondo interiore. La vostra sensibilità sarà accentuata, rendendovi particolarmente empatici ma anche vulnerabili alle atmosfere esterne. Saranno giorni dedicati alle riflessioni profonde sul passato e su ciò che desiderate costruire per il nuovo anno.

Non vivrete questo momento come una chiusura, ma come una necessaria incubazione di nuove idee. In amore, cercherete un rifugio sicuro tra le braccia del partner. Avrete bisogno di coccole, di silenzio condiviso e di rassicurazioni emotive. I single potrebbero ripensare a una vecchia storia; le stelle consigliano di guardare avanti, usando il passato solo come lezione. Sul lavoro, non sarete i più veloci del gruppo, ma sarete sicuramente i più intuitivi. Capirete le dinamiche sotterranee dell'ufficio e userete questa comprensione per muovervi con cautela. Prendetevi del tempo per curare il vostro benessere psicofisico, magari con lunghe passeggiate o letture ispiranti.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6,5.

Parola chiave: muovetevi con discrezione, qualcuno è invidioso.

Durante questa settimana dovrete adottare una strategia difensiva. Sebbene abbiate ottime carte da giocare, le stelle vi suggeriscono: muovetevi con discrezione. Non è il momento di sbandierare i vostri successi o i vostri progetti futuri ai quattro venti, perché qualcuno è invidioso di voi. Potrebbe trattarsi di un collega o di un falso amico che mal sopporta la vostra luce. In amore, proteggere la vostra intimità sarà fondamentale. Non permettete a terzi di intromettersi nelle vostre questioni di cuore. Vivrete la relazione al riparo da occhi indiscreti, rafforzando la complicità con il partner. Sul lavoro, farete il vostro dovere in modo impeccabile, ma eviterete di esporvi troppo in riunioni o discussioni accese.

Lasciate che siano i fatti a parlare per voi. La vostra eleganza e il vostro silenzio saranno le armi migliori per neutralizzare qualsiasi energia negativa proveniente dall'esterno.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: passione nella coppia, lucidità nel lavoro.

Il Toro si appresta a vivere una settimana solida e gratificante. Le stelle riaccendono il fuoco dei sensi, regalandovi una ritrovata passione nella coppia. La vostra natura sensuale troverà pieno appagamento, e i momenti di intimità saranno intensi e rigeneranti, aiutandovi a superare qualsiasi piccola incomprensione precedente. Parallelamente, godrete di una straordinaria lucidità nel lavoro. Saprete esattamente cosa fare, come farlo e quando farlo per massimizzare i profitti e i risultati.

In amore, i single saranno magnetici e potrebbero fare incontri basati su una forte attrazione fisica che potrebbe evolvere in qualcosa di più. Sul lavoro, sarete pragmatici e inarrestabili. È la settimana giusta per chiedere un aumento, per presentare un budget o per chiudere una trattativa commerciale. Avrete i piedi ben piantati a terra e lo sguardo rivolto agli obiettivi concreti. Godetevi questa stabilità che tanto amate.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: buone idee nel lavoro, fascino in amore.

Settimana intrigante e produttiva per lo Scorpione. La vostra mente sarà un vulcano in attività, pronta a sfornare buone idee nel lavoro. Sarete strategici, acuti e visionari, capaci di trovare soluzioni originali a problemi complessi che bloccavano i colleghi da tempo.

La vostra intelligenza sarà notata e apprezzata. Ma non è tutto: le stelle vi donano un irresistibile fascino in amore. Sarete avvolti da un'aura di mistero che attirerà gli altri come calamite. In coppia, userete questo potere per sedurre nuovamente il partner, portando il rapporto a un livello di profondità e complicità superiore. I single avranno l'imbarazzo della scelta; il vostro carisma sarà tale che basterà uno sguardo per conquistare. Attenzione solo a gestire bene questo potere, usandolo per costruire e non per manipolare. Sarà una settimana in cui vi sentirete padroni del vostro destino.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: buone intuizioni, siate determinati.

L'Acquario vivrà giorni di grande fermento mentale. Le stelle vi invieranno buone intuizioni, lampi di genio improvvisi che potrebbero riguardare un progetto creativo, una soluzione abitativa o un nuovo modo di gestire le finanze. Il consiglio astrale è di non lasciare che queste idee volino via: siate determinati nel metterle in pratica. Non abbiate paura di osare o di sembrare troppo futuristici. In amore, la routine vi starà stretta e cercherete stimoli nuovi. Proporrete al partner attività insolite o viaggi mentali che rinnoveranno l'entusiasmo. I single saranno attratti da persone originali e fuori dagli schemi; seguite l'istinto, non vi sbaglierete. Sul lavoro, la vostra visione innovativa sarà la vostra carta vincente.

Se crederete fermamente in ciò che proponete, riuscirete a convincere anche i più scettici. È il momento di agire per trasformare i sogni in realtà concreta.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: romanticismo alle stelle, single è il vostro momento.

Preparatevi a nuotare in un mare di dolcezza. La settimana dall'8 al 14 dicembre porterà il romanticismo alle stelle. Vi sentirete come i protagonisti di un film d'amore, con il cuore aperto e pronto a ricevere emozioni pure. Se siete in coppia, vivrete giorni di armonia perfetta, fatti di sguardi, carezze e comprensione silenziosa. Ma l'avviso più importante è per chi è solo: single è il vostro momento. Le configurazioni astrali sono ideali per fare l'incontro della vita o per iniziare una storia che vi farà battere forte il cuore.

Non restate chiusi in casa: il destino vi aspetta fuori. Sul lavoro, la vostra creatività sarà fluida e ispirata. Lavorerete meglio in ambienti sereni e collaborativi. La vostra empatia vi permetterà di creare ottimi rapporti con i colleghi, rendendo l'atmosfera lavorativa piacevole e produttiva. Lasciatevi trasportare dalla corrente positiva.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 8,5. Parola chiave: vivacità e tanta energia.

L'Ariete tornerà a farsi vivo con una potenza incredibile. La settimana sarà caratterizzata da una vivacità contagiosa e da tanta energia da vendere. Vi sveglierete ogni mattina con la voglia di spaccare il mondo, pronti a lanciarvi in nuove sfide senza alcun timore. La stanchezza sarà solo un lontano ricordo. In amore, sarete passionali e diretti. Travolgerete il partner con il vostro entusiasmo, organizzando uscite, sorprese e momenti di fuoco. I single non accetteranno un "no" come risposta e si lanceranno alla conquista con un coraggio ammirevole. Sul lavoro, sarete delle locomotive. Smaltirete il lavoro arretrato in un batter d'occhio e vi proporrete per nuovi incarichi. La vostra leadership sarà indiscussa e gli altri vi seguiranno volentieri. È la settimana perfetta per fare sport, per viaggiare o per iniziare un progetto che richiede forza fisica e mentale. Siete inarrestabili.

SAGITTARIO (22 novembre - 20 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: tanto entusiasmo e voglia di andare oltre le righe.

Il Sagittario vivrà una settimana esplosiva, perfettamente in linea con la propria natura gioviale. Sarete animati da tanto entusiasmo, un ottimismo che vi farà vedere opportunità dove gli altri vedono problemi. Avrete una spiccata voglia di andare oltre le righe, di esagerare (in senso buono), di rompere le regole e di divertirvi come non mai. In amore, sarete generosi e avventurosi. Vorrete portare il partner in luoghi mai visti o coinvolgerlo in esperienze adrenaliniche. La noia sarà bandita. I single saranno l'anima della festa, circondati da amici e nuove conoscenze; le possibilità di avventure fugaci ma intense saranno altissime. Sul lavoro, la vostra visione d'insieme sarà grandiosa. Punterete in alto, forse proponendo progetti ambiziosi che guardano all'estero o all'espansione. La fortuna aiuta gli audaci, e voi in questa settimana lo sarete più che mai.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 9. Parola chiave: successo e grande vitalità, approfittatene.

Ed eccoci al re della settimana: il Leone. Le stelle vi incoronano con un voto altissimo, promettendovi successo e grande vitalità. Tutto ciò che toccherete sembrerà trasformarsi in oro. Vi sentirete forti, sicuri di voi e incredibilmente carismatici. È un momento magico, quindi il consiglio è imperativo: approfittatene. Non lasciate passare questa ondata di fortuna senza cavalcarla. In amore, sarete splendidi e generosi. Il vostro cuore batterà forte e riceverete gratificazioni immense dal partner o, se siete single, da corteggiatori che faranno la fila per voi. Sul lavoro, arriveranno i riconoscimenti che aspettavate da tempo. Potreste ricevere una promozione, un premio o semplicemente l'applauso pubblico per un lavoro ben fatto. La vostra energia sarà inesauribile e la vostra luce illuminerà chiunque vi stia accanto. È la vostra settimana, godetevela fino in fondo con orgoglio e gioia.