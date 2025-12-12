L’oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre è pronto a svelare le influenze celesti che illuminano il cammino e definiscono le sfide. Si registra una condizione astrale di rara forza e luminosità per il Cancro, che gode di una protezione quasi totale, vedendo realizzate ambizioni e progetti importanti. Al contempo, si richiede una maggiore cautela e introspezione alle persone del segno dell’Acquario, che devono mediare tra indipendenza e bisogno di condivisione. Una spinta notevole, invece, è riservata all’Ariete, pronto a una ripartenza eccellente.

Previsioni astrologiche e pagelle della settimana da lunedì 15 a domenica 21 dicembre 2025

Ariete. Chi ha dovuto lottare contro qualche impedimento o si è trovato a fronteggiare scelte difficili, d'ora in avanti avrà quel briciolo di buona sorte su cui contare. La Luna in buon aspetto invita a non indugiare oltre, ma a mettere in cantiere i progetti che per un motivo o l'altro sono rimasti in sospeso negli scorsi tempi. Si assiste a una liberazione da pesi inutili che permette di concentrarsi sul proprio benessere e sulla propria realizzazione professionale. Nel campo dei sentimenti, è fondamentale riprendere in mano le fila di un discorso interrotto o chiarire malintesi che hanno creato distanza.

L'orizzonte si schiarisce e si prospettano opportunità interessanti, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico o nel settore della creatività. Si raccomanda di mantenere la calma quando si discutono argomenti importanti, specialmente verso la fine della settimana, momento in cui è richiesta attenzione. Questa è una condizione astrale che favorisce la ripartenza. Voto 8.

Toro. Non è un momento di grandi slanci improvvisi, bensì una fase in cui è necessario seminare con cura per raccogliere in un secondo tempo. Qualche piccola frizione potrebbe emergere sul piano lavorativo, dove le attese per una risposta o la finalizzazione di un accordo potrebbero prolungarsi oltre il previsto. È cruciale non scoraggiarsi di fronte a questi ritardi, ma piuttosto considerare ogni rallentamento come un'occasione per rivedere i dettagli e solidificare le basi.

Nel circolo affettivo, è consigliabile evitare discussioni superflue con i familiari o con il partner, specialmente se riguardano questioni economiche o amministrative. La stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire, pertanto è fondamentale dedicare tempo al riposo e al relax. Le stelle suggeriscono di concentrarsi sulla gestione oculata delle risorse materiali e sulla pianificazione con attenzione del futuro. Si tratta di una condizione di attesa, dove la calma interiore diventa il bene più prezioso. Voto 6.

Gemelli. L'aria di cambiamento è palpabile e chi si sente bloccato in una routine monotona troverà l'ispirazione necessaria per voltare pagina o per iniziare un nuovo percorso formativo.

L'attenzione si sposta verso nuove collaborazioni e la possibilità di stringere alleanze professionali che si riveleranno fruttuose sul lungo termine. È un cielo che agevola lo scambio e il dialogo, rendendo le comunicazioni particolarmente efficaci in ogni ambito. Questo è il tempo giusto per esprimere le proprie idee con chiarezza e per proporsi in ambienti diversi dal solito. Sul fronte sentimentale, si percepisce una ventata di freschezza, soprattutto per le coppie che vogliono ravvivare la relazione con nuove iniziative o brevi viaggi. Chi è alla ricerca di un affetto autentico può contare su incontri stimolanti, a patto di non rimanere ancorati a vecchi schemi di pensiero. L'energia è buona, ma occorre canalizzarla per evitare una dispersione inutile.

Voto 7.

Cancro. Si prospetta un arco di tempo eccezionale, dove ogni sforzo intrapreso nel passato trova finalmente una meritata ricompensa. La realizzazione personale e il successo lavorativo sono a portata di mano, con possibilità concrete di avanzamenti di carriera o di una gratificazione economica significativa. È il momento ideale per firmare contratti, avviare trattative importanti e chiedere ciò che si ritiene giusto e dovuto. Le questioni sentimentali beneficiano di una stabilità profonda; per le coppie consolidate si parla di progetti futuri importanti, mentre i single hanno l'opportunità di incontrare una persona speciale con cui costruire qualcosa di serio e duraturo. La famiglia e la casa rappresentano il centro della serenità, un rifugio dove ricaricare le batterie e godere della felicità domestica.

Si possono superare senza problemi ostacoli che fino a poco tempo fa sembravano insormontabili, grazie a una determinazione ferrea e a una grande capacità intuitiva. Questa è la settimana della grande affermazione. Voto 10.

Leone. Le aspirazioni personali ricevono una spinta cosmica che permette di guardare al futuro con ottimismo concreto e grande fiducia. È il momento di osare, di mettersi in gioco in prima persona e di non accontentarsi di risultati parziali o di compromessi. Nel settore professionale, si registrano miglioramenti evidenti, con la possibilità di farsi notare e di ricevere riconoscimenti per l'impegno profuso e per la qualità del lavoro svolto. La comunicazione con gli altri risulta brillante, rendendo ogni trattativa o presentazione un successo assicurato.

In amore, il fascino esercitato è notevole e coloro che sono soli possono contare su un magnetismo che attira l'attenzione giusta; le storie nate ora promettono scintille. L'energia è altissima e si può sfruttarla per dedicarsi a una nuova attività sportiva o per curare con attenzione l'aspetto fisico. Si recupera la centralità che spetta a chi è abituato a guidare gli altri, con uno spirito generoso e una rinnovata voglia di vincere. Una settimana da protagonisti assoluti. Voto 9.

Vergine. L'abilità analitica, che è una caratteristica preziosa, è messa al servizio della riorganizzazione degli impegni, sia in ufficio sia in casa. Non è escluso che si debba affrontare una mole di lavoro superiore alla norma, ma la capacità di pianificazione assicura che ogni compito venga portato a termine con successo e ordine.

Si raccomanda di non perdersi nei dettagli troppo a lungo, ma di mantenere uno sguardo generale sugli obiettivi primari. Nelle relazioni interpersonali, un approccio più morbido e meno critico può aiutare a evitare incomprensioni e a rafforzare i legami affettivi; è importante imparare a delegare compiti e a fidarsi delle capacità altrui. Chi ha in programma un piccolo investimento immobiliare o l'acquisto di un bene durevole trova una condizione astrale favorevole. Si tratta di un periodo costruttivo, dove la concretezza premia ogni iniziativa, purché ben strutturata e ponderata. Voto 7.

Bilancia. L'armonia, valore centrale, è il faro guida, specialmente nelle collaborazioni professionali e nei rapporti sentimentali.

Si percepisce la necessità di prendere decisioni che riguardano il futuro della propria vita a due, magari discutendo di convivenza o di un progetto comune. Le stelle suggeriscono di non rimandare oltre un chiarimento necessario con una persona che si sente distante. Nel settore lavorativo, è un buon momento per presentare proposte innovative o per mediare in situazioni complesse: il carisma e la naturale predisposizione alla diplomazia sono risorse vincenti. Occorre, però, fare attenzione a non caricarsi di eccessive responsabilità per compiacere gli altri. Si può avvertire una leggera indecisione, ma l'intuito supporta nel trovare la soluzione più giusta. Si tratta di una settimana dove la bellezza delle relazioni e la ricerca dell'estetica giocano un ruolo fondamentale, portando a momenti piacevoli e gratificanti.

Voto 7.

Scorpione. Le energie sono concentrate e la determinazione raggiunge livelli elevati, permettendo di affrontare sfide complesse con una lucidità rara. Questo è il momento ideale per tagliare i rami secchi, sia metaforicamente nel campo delle relazioni che materialmente nell'ambito lavorativo, lasciando spazio a nuove opportunità. Si possono risolvere questioni legali o burocratiche che si trascinavano da tempo, grazie a una visione d'insieme molto penetrante. Nel privato, la passione si accende e l'intensità dei sentimenti è al centro dell'attenzione; si possono vivere momenti di profonda intimità e lealtà con il partner. Per chi è solo, l'incontro con una personalità altrettanto magnetica è probabile.

È consigliabile prestare attenzione alla gestione del denaro, evitando spese impulsive dettate da un eccesso di ottimismo. Si tratta di un periodo di rigenerazione, dove l'ambizione viene supportata da una forza interiore inesauribile che proietta verso il successo. Voto 8.

Sagittario. L'irrequietezza tipica del segno può trovare soddisfazione nella ricerca di nuove conoscenze o nell'approfondimento di studi e interessi a lungo trascurati. Le opportunità di espansione sono concrete, in particolare se riguardano il contatto con culture diverse o l'avvio di collaborazioni internazionali. È un periodo fertile per gli scrittori, gli insegnanti e coloro che lavorano nel campo della comunicazione e della filosofia.

Tuttavia, occorre prestare cautela a non promettere più di quanto si possa mantenere, sia in ambito professionale che in quello affettivo. Si possono recuperare vecchi rapporti che si erano allentati a causa della distanza o degli impegni. Le stelle favoriscono l'ottimismo e la voglia di esplorare nuove frontiere, a patto di mantenere i piedi ben saldi a terra e non farsi prendere da facili entusiasmi. Si raccomanda di non affrettare i tempi e di godere della libertà di pensiero che il cielo concede. Voto 7.

Capricorno. Si richiede un approccio particolarmente serio e concentrato, poiché potrebbero esserci responsabilità aggiuntive da gestire o scadenze stringenti da rispettare. La perseveranza porta i suoi frutti, specialmente per chi ha lavorato con metodo e disciplina negli scorsi periodi.

Si possono raggiungere traguardi importanti e consolidare la propria posizione all'interno di un'organizzazione. Nel privato, si può avvertire la necessità di maggiore intimità e di silenzio, rifuggendo dal clamore e dalle situazioni superficiali. È importante non isolarsi completamente, ma condividere le proprie preoccupazioni con una persona fidata. La gestione delle finanze è favorita, con la possibilità di pianificare investimenti a lungo termine. Si consiglia di non farsi travolgere dal pessimismo se i risultati non sono immediati, ma di mantenere la rotta con la proverbiale pazienza. L'impegno e la serietà sono le chiavi di volta di questa fase. Voto 6.

Acquario. L'originalità del segno è esaltata, rendendo ogni interazione stimolante e ricca di spunti per il futuro. Si possono formare nuove alleanze che si riveleranno cruciali per la realizzazione di un progetto ambizioso o per un cambiamento di percorso. È un momento eccellente per dedicarsi ad attività di gruppo o per promuovere iniziative che abbiano un impatto sulla collettività. Sul piano lavorativo, la libertà di espressione è fondamentale, e si raccomanda di non farsi imbrigliare da regole troppo rigide o da gerarchie oppressive. In amore, è richiesta una maggiore apertura e disponibilità al dialogo, evitando distacchi improvvisi dettati da una paura di coinvolgimento profondo. È necessario trovare un equilibrio tra il bisogno di indipendenza e il desiderio di condividere. Le stelle portano una ventata di freschezza, incoraggiando a sperimentare il nuovo e a rompere schemi obsoleti. Voto: 5.

Pesci. È un periodo di grande creatività e sensibilità, dove l'immaginazione e il sogno giocano un ruolo fondamentale nella risoluzione di problemi pratici. Tuttavia, secondo l'oroscopo della settimana, è importante non lasciarsi travolgere dalle preoccupazioni altrui e mantenere i confini netti per proteggere il proprio benessere psicofisico. Nel lavoro, si può eccellere in attività che richiedono empatia o ispirazione artistica. Potrebbe esserci qualche momento di confusione o una tendenza a sfuggire alle responsabilità, ma la chiave è trovare un punto di contatto tra l'idealismo e la concretezza della realtà. Le relazioni affettive richiedono tenerezza e comprensione; si raccomanda di non farsi condizionare da vecchie insicurezze. Le stelle suggeriscono di dedicare tempo alla meditazione o ad attività rilassanti per ricaricare le batterie. Questa è una fase che premia l'altruismo, ma solo se non porta a sacrificare le proprie necessità essenziali. Voto 6.