L'oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre 2025 regala sorprese e conferme. I Gemelli vivono sette giorni da 10 e lode: tutto scorre veloce, le occasioni bussano forte, l’amore arriva con il sorriso. La Vergine stringe i denti fino a giovedì, poi respira e raccoglie ciò che merita, ma la tensione resta la protagonista. L’Ariete parte in quarta e non frena mai: lavoro, passione, energia, una settimana che lascia il segno e apre porte importanti.

Previsioni astrologiche della settimana e pagelline: l'Ariete prende un bel 'nove'

Ariete. La settimana esplode subito con una carica irresistibile: arrivano risposte che sembravano perse nel nulla, proposte concrete sul tavolo, qualcuno finalmente dice sì a idee tenute in frigorifero da mesi.

Dal mercoledì tutto diventa possibile: contratti che si firmano in un battito, spostamenti improvvisi che risolvono situazioni, colloqui che lasciano il segno. Sul lavoro si chiude un ciclo con il botto, avanzamenti di carriera o ruoli più stimolanti diventano realtà tangibile. In amore chi è solo riceve attenzioni serie e dirette, chi sta in coppia riscopre quella passione che faceva tremare le ginocchia all’inizio. Energia fisica al massimo, umore contagioso, weekend perfetto per organizzare cene importanti o fughe lampo. Basta tenere a freno l’impazienza del giovedì sera e il successo è assicurato. Tutto scorre veloce, deciso, vincente. Voto 9.

Toro. Settimana impegnativa su più fronti, il che richiede di non mollare proprio ora che la meta è vicina.

Fino a mercoledì conviene muoversi con i piedi di piombo: firme, acquisti grossi o promesse meglio rimandarli, ci sono dettagli ancora da sistemare. Dal giovedì arriva il vento buono: pratiche ferme si sbloccano all’improvviso, pagamenti attesi entrano finalmente, qualcuno recupera crediti dimenticati. Sul lavoro la pressione cala e lascia spazio a riconoscimenti concreti. In amore le coppie consolidate ritrovano calore e complicità quotidiana, mentre chi cerca l’anima gemella deve aspettare ancora poche settimane prima di risultati veri. Il fisico chiede pause vere, niente sforzi inutili. La tenacia di questi giorni verrà premiata con interessi. Serve solo stringere i denti fino a venerdì, poi si respira.

Voto 6.

Gemelli. Finalmente il cielo si apre e tutto riprende a girare alla velocità giusta. Telefonate che sembravano svanite tornano a squillare, messaggi importanti arrivano uno dietro l’altro, incontri decisivi si materializzano senza preavviso. Sul lavoro è la settimana delle svolte: progetti bloccati da tempo ripartono di slancio, collaborazioni si concretizzano, proposte dall’esterno o da lontano cambiano le carte in tavola in positivo. In amore i single collezionano colpi di fulmine che lasciano il segno, le storie nate adesso hanno basi solide e prospettive lunghe. Fascino al massimo, simpatia travolgente, weekend ideale per viaggi brevi, serate indimenticabili o semplicemente per godersi la leggerezza ritrovata.

Tutto scorre senza intoppi, con allegria contagiosa e risultati immediati. Una settimana da incorniciare. Voto 10.

Cancro. Settimana che gioca a nascondino tra nuvole e squarci di sereno, ma alla fine il sole vince. Fino a giovedì la pressione sul lavoro resta alta, richieste extra e scadenze strette mettono alla prova i nervi, ma dal venerdì arrivano riconoscimenti concreti, pagamenti attesi e parole di apprezzamento che scaldano il cuore. In amore le relazioni consolidate vivono giorni di tenerezza profonda, baci rubati e confidenze ritrovate, mentre chi è solo deve vincere la diffidenza prima di aprire la porta. Weekend perfetto per organizzare qualcosa di carino per stare insieme in allegria.

Serve solo non farsi prendere dall’ansia quando le cose sembrano andare lente: le soddisfazioni più belle arrivano proprio alla fine della settimana. Equilibrio tra cuore e testa resta la chiave vincente. Voto 7.

Leone. Energia in crescita costante, carisma che illumina ogni stanza. Chi aveva rimandato decisioni importanti trova ora il momento perfetto per agire senza ripensamenti. Sul lavoro colloqui, presentazioni e trattative vanno a gonfie vele dal mercoledì al sabato, possibili avanzamenti di ruolo o incarichi che fanno brillare gli occhi. In amore la passione torna protagonista assoluta: chi è in coppia organizza sorprese che lasciano senza fiato, chi è solo attira sguardi e complimenti ovunque vada.

Weekend ideale per serate eleganti, cene importanti o fughe romantiche dell’ultimo minuto. L’unico rischio è montarsi un po’ troppo la testa: basta tenere i piedi per terra e il successo è garantito. Una settimana da re e regine. Voto 8.

Vergine. Settimana delicata che chiede attenzione chirurgica e pazienza infinita. Fino a giovedì documenti, comunicazioni e spostamenti possono creare intoppi imprevisti, meglio ricontrollare tutto tre volte e non fidarsi delle apparenze. Sul lavoro malintesi o ritardi nei pagamenti mettono alla prova la resistenza, in amore qualche discussione per chi è in coppia, i single faticano a trovare la sintonia giusta con le nuove conoscenze. Dal venerdì arriva però la svolta: una notizia positiva risolleva l’umore, una pratica si sblocca, qualcuno riceve finalmente ciò che aspettava da tempo.

Weekend più sereno, perfetto per riposare e ricaricare le pile. Serve solo non scoraggiarsi nei giorni centrali: la luce in fondo al tunnel è già accesa e diventa sempre più forte. Voto 5.

Bilancia. La settimana scivola via come seta: tutto appare più facile, più elegante, più giusto. Dal martedì le relazioni diventano la chiave magica: accordi che sembravano impossibili trovano la quadra perfetta, collaborazioni si chiudono con un sorriso, qualcuno riceve persino regali o entrate extra che arrivano al momento giusto. Sul lavoro la capacità di mediare porta risultati concreti, riconoscimenti pubblici e nuove porte che si aprono. In amore le storie appena nate si consolidano con baci che sanno di futuro, mentre chi è solo incontra persone che colpiscono dritto al cuore.

Weekend ideale per fughe romantiche, cene a lume di candela o semplicemente per godersi la bellezza di stare bene insieme. Il fascino è al massimo, la dolcezza pure. Una settimana da conservare nel cassetto dei ricordi belli. Voto 8.

Scorpione. Intensità che brucia, voglia di voltare pagina una volta per tutte. Dal mercoledì le opportunità arrivano come treni da non perdere: cambi di mansione, negoziazioni vincenti, recuperi di crediti che sembravano persi. Sul lavoro chi ha il coraggio di chiedere ottiene, chi decide di cambiare strada trova la corsia giusta. In amore la passione diventa fuoco puro: baci che tolgono il respiro, notti che lasciano il segno, incontri per i single che non sono semplici avventure.

Weekend perfetto per decisioni importanti, promesse serie o per chiudere definitivamente ciò che non funziona più. Basta non esagerare con il controllo e tutto fila verso il meglio. Una settimana che trasforma. Voto 7.

Sagittario. Parte piano, finisce in tromba, come piace a chi ama le sorprese. Fino a mercoledì resta qualche incertezza, poi dal giovedì le risposte arrivano una dietro l’altra: progetti che prendono forma, riconoscimenti ufficiali, qualcuno riceve persino una promozione o un incarico che fa brillare gli occhi. In amore le coppie ritrovano entusiasmo e voglia di fare programmi grandi, i single vivono flirt che promettono bene e lasciano il sorriso stampato. Weekend ideale per cenoni anticipati, viaggi dell’ultimo minuto o serate con amici che scaldano il cuore.

L’ottimismo torna a galoppare e spazza via le ultime nubi. Basta non correre troppo il venerdì sera e il bilancio è più che positivo. Voto 7.

Capricorno. Settimana di mattoni solidi e risultati che durano nel tempo. Chi ha lavorato sodo nei mesi scorsi inizia finalmente a raccogliere: promozioni concrete, contratti più stabili, incarichi di responsabilità che fanno sentire orgogliosi. I soldi entrano con regolarità, giorni perfetti per pianificare acquisti importanti o investimenti a lungo termine. In amore le relazioni serie mettono radici ancora più profonde, gesti quotidiani che valgono più di mille parole, mentre chi è solo preferisce aspettare la persona giusta piuttosto che accontentarsi.

Energia costante, concretezza al potere. Una settimana da costruire, passo dopo passo, senza fretta ma senza soste. Voto 6.

Acquario. Settimana che regala scintille di genio e sorprese graditissime. Dal giovedì le idee originali vengono finalmente capite e apprezzate, collaborazioni bloccate si sbloccano di colpo, possibili guadagni extra da progetti creativi o attività parallele. Sul lavoro liberi professionisti e inventori vivono giorni d’oro. In amore chi è in coppia riscopre la complicità mentale che aveva fatto innamorare all’inizio, i single incontrano persone che stimolano cervello e cuore allo stesso tempo. Weekend perfetto per serate diverse dal solito, concerti, mostre o uscite che rompono la routine.

L’originalità paga più che mai, la libertà pure. Una settimana da vivere a briglie sciolte. Voto 7.

Pesci. Settimana dolce come un abbraccio e ispirata come una poesia. Dal prossimo giovedì l'oroscopo è pronto a scommettere sull'arrivo di proposte che scaldano il cuore, soprattutto nei settori artistici, comunicativi o di aiuto agli altri: contratti nuovi, riconoscimenti, qualcuno riceve regali o rimborsi attesi da tempo. In amore momenti di tenerezza assoluta, baci lenti, confidenze sussurrate, mentre chi è solo riceve segnali chiari che il destino sta bussando alla porta. Weekend ideale per stare vicino all’acqua, ascoltare musica che commuove o semplicemente sognare ad occhi aperti. La sensibilità diventa la forza più grande, l’intuizione non sbaglia un colpo. Una settimana da custodire nel cuore. Voto 6.