Secondo l’oroscopo della settimana 29 dicembre-4 gennaio, i single del Toro potranno fare incontri stimolanti in contesti culturali, mentre le coppie si concentreranno su progetti futuri e viaggi, ritrovando grande armonia. I Gemelli vivranno incontri elettrizzanti e risolutive chiarificazioni su fiducia e finanze, trasformando i dubbi in una rinnovata stabilità di coppia. I nativi della Bilancia, infine, troveranno serenità in legami solidi o vecchie conoscenze; la collaborazione domestica e l'organizzazione dei festeggiamenti rafforzeranno l'affiatamento dei partner.

Oroscopo della settimana di Capodanno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, tenete gli occhi aperti sul lavoro o durante gli eventi pubblici: il carisma e la dedizione che mettete nei progetti potrebbero colpire qualcuno inaspettatamente. Alle feste di fine anno sarete al centro dell'attenzione, ma non lasciatevi trasportare solo dall'istinto. Prendetevi il tempo giusto per capire se chi avete davanti è davvero compatibile con i vostri valori o se si tratta solo di un'infatuazione temporanea. Per quanto riguarda le coppie, questa settimana vi sentirete una squadra imbattibile. Sarete impegnati a pianificare le vacanze o a gestire questioni economiche; anche se i doveri sembrano pesanti, parlare degli obiettivi futuri rafforzerà il legame, facendovi sentire più uniti e complici che mai.

Voto: 8,5

Toro – Se siete single, lasciate che l'amore vi sorprenda in luoghi che accendono il vostro interesse: potreste fare incontri interessanti durante un viaggio, un corso formativo o un evento culturale. Una persona vivace e curiosa saprà catturare la vostra attenzione, dimostrandovi che il sentimento nasce spesso da risate genuine e momenti vissuti insieme. Se siete in coppia, i dialoghi si proietteranno verso il futuro. Progettare nuove partenze o percorsi di crescita comune porterà una ventata di entusiasmo nel rapporto, ricordandovi che il segreto della vostra unione risiede nella scoperta reciproca. La settimana di Capodanno regalerà armonia e sogni comuni, consolidando la complicità.

Voto: 9

Gemelli – Single, tenetevi pronti a incontri elettrizzanti che lasceranno il segno. La settimana di Capodanno metterà sulla vostra strada persone in grado di farvi capire cosa volete realmente da un partner. Puntate tutto sulla spontaneità per trasformare una scintilla in una storia vera. Voi che siete in coppia, invece, sfrutterete questa settimana per chiarire questioni importanti legate alla fiducia o ai piani finanziari. Anche se l'atmosfera si fa seria, è un passo necessario per crescere insieme. La fine dell'anno porterà il sollievo sperato, trasformando i dubbi in una rinnovata armonia di coppia. Voto: 8

Cancro – Se siete single, cercate l'amore vero, non un'avventura passeggera.

In questo momento puntate su chi trasmette sicurezza e stabilità. Sfruttate le occasioni conviviali della settimana di Capodanno: un incontro magico potrebbe nascere proprio durante i brindisi. Se invece vivete in coppia, il focus si sposta sulla complicità e sintonia. Pianificare insieme gli eventi di fine anno o discutere delle finanze non sarà un peso, ma un modo per sentirvi più uniti e trasparenti l'uno con l'altra. Voto: 8,5

Vita di coppia e single secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per voi single, l'oroscopo suggerisce di non sottovalutare la quotidianità: è proprio tra le commissioni per Capodanno o durante un piccolo evento locale che potreste incrociare lo sguardo di qualcuno.

Una persona resterà affascinata dalla vostra naturale sicurezza, portando a una connessione che, se nutrita con calma, promette bene. Non chiudetevi in casa; il destino passa anche dal supermercato o dalla piazza sotto casa. Coppie, sarete impegnati a coordinare ogni dettaglio per i festeggiamenti della settimana di Capodanno, ma non vedetelo come un peso: è un esercizio di fiducia reciproca. Questo lavoro di squadra vi porterà a vivere i momenti di festa con un'armonia profonda e autentica. La vera magia non sta nei regali costosi, ma nel sapere di poter contare l'uno sull'altra in ogni piccola sfida. Voto: 8,5

Vergine – Se siete single, l'amore potrebbe bussare alla vostra porta nei luoghi più vivaci e stimolanti: feste, gallerie d’arte o semplici brindisi tra amici.

Qualcuno rimarrà affascinato dal vostro mix unico di concretezza e talento creativo. Lasciatevi andare all'entusiasmo del momento, perché un incontro casuale durante i festeggiamenti può trasformarsi in qualcosa di magico. Se siete in coppia, l'influenza del Capricorno vi regala una ventata di allegria. Rompete la monotonia con attività insolite o piccoli progetti da fare insieme. Proprio nei giorni clou della settimana di Capodanno, riscoprirete quanto sia prezioso avere accanto una persona capace di farvi ridere e di riportare la spensieratezza nella vostra vita. Voto: 9

Bilancia – Se siete single, il cuore potrebbe battere forte proprio tra le mura di casa o durante piccoli eventi di quartiere.

Non stupitevi se una vecchia conoscenza dovesse rifarsi viva o se un legame nato tramite amici comuni portasse una ventata di serenità. Questa energia favorisce i rapporti solidi e rassicuranti, piuttosto che le avventure incerte. Per voi che siete in coppia, la parola d'ordine è collaborazione. Organizzare gli spazi, cucinare e gestire gli invitati per la settimana di Capodanno diventeranno momenti di vera unione. Anche se la stanchezza si farà sentire, faticherete insieme per un obiettivo comune, rafforzando la stima reciproca. Godetevi i festeggiamenti: sono il premio meritato per il vostro affiatamento. Voto: 8

Scorpione – Single, il vostro magnetismo non passerà inosservato durante i festeggiamenti.

Le interazioni sociali potrebbero dare vita a una sintonia inaspettata; lasciate che siano l’intelligenza e lo spirito a guidarvi verso nuovi legami. Per le coppie, la sintonia passa attraverso la parola. Approfittate della settimana di Capodanno per parlare dei vostri sogni e dei traguardi raggiunti insieme. Invece di puntare sui beni materiali, focalizzatevi sulla qualità del tempo trascorso a discutere e confrontarvi. Aprirvi totalmente al partner renderà il vostro rapporto molto più profondo e intimo. Voto: 8,5

Previsioni sentimentali da lunedì 29 dicembre a domenica 4 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete single, in questo periodo la vostra ricerca dell'amore si sposta verso qualcosa di concreto.

Non lasciatevi abbagliare da fuochi di paglia: ciò che vi serve è una sintonia profonda basata su ideali comuni e progetti di vita simili. Proprio durante la settimana di Capodanno, potreste incontrare una persona capace di offrirvi quella stabilità che cercate. Per chi ha una relazione amorosa, il focus si sposta sulla gestione pratica della vita di coppia. Parlare di budget e investimenti futuri potrebbe sembrare poco romantico, ma è proprio attraverso il confronto onesto e il compromesso sulle spese che renderete il vostro legame indistruttibile. Voto: 7,5

Capricorno – Se siete single, in questi giorni emanate un fascino magnetico; la vostra ambizione e la sicurezza che trasmettete attireranno nuovi ammiratori.

Gli eventi mondani vi vedranno protagonisti, rendendo semplicissimo l’incontro con qualcuno che resti colpito dalla vostra tempra. Siate sempre ricettivi: il colpo di fulmine è dietro l'angolo. Per chi è in coppia, il clima è dominato da sincerità e freschezza. Aprirvi su sogni e necessità reciproche potrebbe farvi sentire vulnerabili, ma è proprio questo a consolidare stima e complicità. Questo è il momento giusto per guardare al futuro con una visione comune e obiettivi ben definiti. Voto: 8,5

Acquario – Se siete single, potreste avvertire il bisogno di ritagliarvi dei momenti di solitudine, eppure è proprio in questi istanti che l’universo muove i suoi fili. Un incontro inaspettato durante una pausa di riflessione potrebbe sembrarvi scritto nelle stelle, portando con sé un forte senso di destino.

Ricordate che l'amore non va sempre inseguito; spesso si manifesta quando siete pienamente in armonia con la vostra essenza. Per chi vive in coppia, la vera magia della settimana di Capodanno risiede nella privacy. Piuttosto che cercare grandi eventi mondani, troverete una profonda gratificazione nei piccoli gesti quotidiani: guardare un film insieme, cenare in tranquillità o fare un bilancio dell'anno che si chiude. Sono queste parentesi di pace a consolidare il vostro legame più di qualsiasi apparenza. Voto: 8,5

Pesci – State cercando l’amore? Guardatevi intorno durante le feste e le riunioni con i conoscenti: qualcuno capace di capire i vostri sogni potrebbe farsi avanti, aprendo le porte a una storia promettente.

Se siete in coppia, il segreto per la felicità risiede nella condivisione di progetti futuri. Sfruttate la settimana di Capodanno per unire le forze, trasformando ogni iniziativa in un successo di coppia. Sarete complici come non mai, sia nei sentimenti che nelle sfide quotidiane. Voto: 9.