L'oroscopo del 2026 è pronto ad anticipare come dovrebbe andare l'anno nuovo sul piano astrologico. Dopo un 2025 pieno di alti e bassi, molti segni dello zodiaco ripongono in questo nuovo anno tante speranze. C'è la voglia di riscoprirsi, di rinascere e di scommettere su se stessi. Il 1° posto va al Cancro, mentre l'ultimo al Capricorno.

Classifica e oroscopo 2026: come sarà l'anno nuovo secondo le stelle

1️⃣2️⃣ - Capricorno. L’anno nuovo può partire con il freno tirato, e questo vi darà la sensazione di essere rimasti incastrati in una stanza troppo stretta.

I primi mesi sembreranno più lenti del previsto: qualche intoppo pratico, un clima rigido e una stanchezza accumulata potrebbero spegnere l’entusiasmo iniziale. Il punto non è “se” ripartirete, ma “come”: se vi irrigidite, tutto pesa il doppio; se invece accettate che l’avvio sia graduale, vi rimetterete in moto con più efficacia. Con l’arrivo della primavera cambia il ritmo. Tornerà la voglia di curare il corpo e la mente, di riprendere abitudini sane e di dare forma ai progetti rimasti nel cassetto. Marzo, in particolare, sarà come un interruttore che si riaccende: corsi, contatti utili, nuove collaborazioni o semplicemente un ambiente diverso che vi stimola. Anche la vita privata si muove.

Possibili viaggi con la famiglia o momenti importanti legati all’amore. Alcuni di voi cambieranno qualcosa di concreto nella quotidianità, come un acquisto rilevante o un trasferimento, altri aggiorneranno strumenti e tecnologia per lavorare meglio. Le coppie più fragili avranno l’occasione di maturare: o si consolidano con scelte pratiche, o capiscono cosa non funziona.

1️⃣1️⃣- Ariete. L’inizio dell’anno nuovo vi mette davanti a qualche imprevisto, come se il calendario vi chiedesse subito pazienza. Freddo, maltempo e questioni lasciate in sospeso potrebbero rallentarvi e farvi sentire meno liberi di agire. Non è un blocco definitivo, ma una fase in cui serve ordine: sistemare ciò che è rimasto aperto, recuperare energia e rimettere a posto priorità e scadenze.

Verso aprile l’aria cambia, anche se la ripresa non sarà un balzo spettacolare: sarà più simile a una salita costante, fatta di piccoli passi che però portano lontano. Le relazioni che hanno retto alle prove recenti imboccheranno una strada diversa. Chi è rimasto al vostro fianco merita spazio, chi ha giocato troppo sarà fatto fuori. Sul lavoro, soprattutto per chi punta in alto o sogna un salto importante, arrivano scelte decisive: cambiamenti di ruolo, nuove direzioni, tagli netti al superfluo. Questo anno vi spinge a evolvere come persone. In estate torna la voglia di viaggiare e respirare altrove: progetti, mete lontane, desideri che riprendono vita. Alcuni inizieranno un percorso serio di coppia, altri penseranno a matrimonio o famiglia.

Tra maggio e giugno potrebbe esserci una prova, un esame o una selezione da affrontare.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Questo anno ha un sapore “riparativo”: vi riporta in mano pezzi che pensavate persi e vi permette di ricostruire con più consapevolezza. Nei primi mesi non avrete tutto lo spazio d’azione che desiderate, e questo può innervosirvi, perché voi rendete al meglio quando potete muovervi senza catene. Ma proprio lì sta il lavoro: recuperare senza forzare, rimettere in equilibrio energia e obiettivi, scegliere cosa merita davvero attenzione. I primi miglioramenti si faranno sentire in primavera, quando vi prenderete più cura di voi stessi e tornerete a sentirvi più forti anche fisicamente. Sarà un anno con emozioni più frequenti e con piccole gioie che arrivano quasi di nascosto, sotto forma di soluzioni intelligenti o svolte pratiche che vi alleggeriscono.

Sul lavoro o nei progetti personali potreste trovare strategie nuove, più efficaci, meno dispersive. La determinazione cresce e diventa una corazza sana: non vi lascerete schiacciare da nessuno. Le coppie che si amano davvero ritroveranno luce e complicità; chi invece si è accorto di essere in un vicolo cieco potrebbe scegliere strade separate.

9️⃣- Toro. Vi lasciate alle spalle un periodo complicato e spesso faticoso, e l’anno nuovo vi offre una possibilità concreta di rimettere in equilibrio ciò che si era inclinato. I miglioramenti più evidenti arrivano verso la tarda primavera: lì sentirete che la ruota ricomincia a girare nella direzione giusta. Ma la rivincita non cade dal cielo: la otterrete se vi spendete fino in fondo, senza mezze misure.

Nei mesi passati avete riflettuto molto, avete rinunciato a qualcosa di importante, e quelle rinunce non sono state inutili: vi hanno insegnato una lezione che diventa la vostra base di sicurezza. La seconda parte dell’anno è la più fertile per scelte grandi: spostamenti, convivenze, traslochi, investimenti, nuove attività o decisioni legate alla famiglia. È come se l’estate aprisse porte che prima restavano chiuse. I single avranno più occasioni di incontro e, soprattutto, più voglia di farsi vedere e di essere scelti senza sentirsi in difetto.

8️⃣- Bilancia. Dopo un periodo opaco sul piano economico e lavorativo, l’anno nuovo vi invita a risalire la china con decisione. Già dai primi mesi avrete davanti scelte importanti: progetti da riavviare, direzioni da correggere, decisioni che non possono più essere rimandate.

Ci sarà da adattarsi a novità pratiche, ma voi avete una qualità potente: sapete leggere le situazioni e trovare il punto d’equilibrio senza spezzarvi. In amore si riaccende la luce, soprattutto per chi vive una relazione a distanza o per i più giovani che vogliono costruire qualcosa di più vero. Chi ha saputo muoversi con intelligenza negli ultimi tempi avrà una marcia in più e potrebbe fare la differenza. La forma fisica migliora: niente punizioni, serve solo costanza. L’estate è un periodo favorevole per viaggi e scelte che ampliano orizzonti, ma tra giugno e luglio potrebbero arrivare spese da affrontare, quindi sarà saggio tenere d’occhio il budget. Possibili lavori in casa o ristrutturazioni.

7️⃣- Vergine. Se volete davvero che questo anno sia diverso, dovrete metterci mano con determinazione. La buona notizia è che la pressione si allenta e voi recuperate voglia di reagire, come se tornaste a sentire la forza senza doverla strappare con le unghie. Sul lavoro vi rimetterete in carreggiata: ciò che si era fermato riprende, magari con una strategia diversa e più matura. Anche la sfera privata si sistema, ma richiede attenzione: se vi siete lasciati andare, anche solo per stanchezza, da metà gennaio avrete un impulso chiaro a rimettere ordine, mangiare meglio, trovare un ritmo più equilibrato. Non per estetica, ma per rispetto verso di voi. Chi è single potrebbe non esserlo più entro la fine dell’anno, mentre chi è già in coppia farà un passo avanti, anche piccolo ma significativo.

Verso l’autunno arrivano novità: cambiamenti, scelte, forse un acquisto importante o un investimento che vi fa sentire più stabili. Il punto è non aspettare “il momento perfetto”: questo anno premia chi costruisce, anche mentre aggiusta.

6️⃣- Acquario. L’anno nuovo vi restituisce chiarezza. Dopo un periodo in cui l’equilibrio è stato scosso e certe mancanze vi hanno toccato in profondità, comincerete a vedere contorni più definiti: dubbi che si sciolgono, situazioni che finalmente mostrano il loro vero volto. La ripresa è possibile, ma richiede movimento: non si arriva da nessuna parte restando fermi, e voi lo sapete bene quando decidete di crederci davvero. Alcune relazioni portate avanti per inerzia potrebbero chiudersi, e per quanto possa sembrare duro, è una liberazione: tagliare ciò che è secco permette di far nascere germogli nuovi.

Sul lavoro arrivano spiragli per chi cerca un impiego o desidera un aumento. Rivedete abitudini e stile di vita: diete, energia, persino un cambio di look che vi faccia sentire più in linea con ciò che siete diventati. L’idea centrale è pulizia: mentale, emotiva, pratica.

5️⃣- Sagittario. Questo anno non va sottovalutato, perché le cose migliori potrebbero non arrivare subito in modo evidente. Nei primi mesi potreste guardare intorno e pensare che non sia cambiato nulla, ma verso metà primavera accade qualcosa: notizie, opportunità, incontri o proposte che bussano alla porta e vi costringono a scegliere. Se finora avete stretto la cinghia, arriverà un momento in cui potrete tirare il fiato e recuperare terreno.

L’estate è la vostra stagione più forte: viaggi, nuovi progetti, iniziative, attività da avviare, e anche l’amore che si rimette in gioco con più coraggio. È un anno che vi chiede di sognare in grande senza vergognarvi dei desideri e soprattutto di abbattere quei muri mentali che vi tengono separati da ciò che volete davvero. Piccola cautela in primavera: ascoltate il corpo e non pretendete sempre di essere invincibili. Quando rispettate i vostri limiti, diventate più forti.

4️⃣- Leone. L’anno nuovo ha il sapore di una ricostruzione lenta ma concreta. Come dopo una tempesta, si contano le perdite, si mettono via i cocci e si ricomincia, un gesto alla volta. Le ferite si metabolizzano gradualmente, e proprio ciò che avete vissuto vi renderà più forti, più vivi, più capaci di dare valore al tempo.

Avete imparato una lezione importante e l’anno vi restituisce emozioni come premio meritato, con una rivincita che non è solo esterna, ma interiore.. In primavera si accende qualcosa, anche per i single. Il desiderio di frequentare persone e luoghi torna a farsi sentire, e l’estate amplifica questa spinta. Tra estate e autunno possibili traslochi, cambiamenti di lavoro, viaggi, matrimonio o convivenza. Il messaggio è chiaro: avanti, senza guardare troppo indietro.

3️⃣- Gemelli. Nei prossimi mesi vivrete situazioni nuove e memorabili, spesso legate anche alla famiglia. Avete attraversato una perdita o un vuoto importante, e l’anno nuovo vi tende la mano: non cancella ciò che è stato, ma vi dà gli strumenti per rialzarvi con una forza più adulta.

L’inverno riparte con buone intenzioni: ritrovare la forma, rimettervi in sesto, prepararvi a una stagione migliore. Chi ama viaggiare tornerà a farlo con più sicurezza verso la tarda primavera, quando la voglia di muovervi non sarà più frenata da dubbi o paure. L’estate e l’autunno promettono serate piene, leggere, quasi rigeneranti: vi sembrerà di rinascere, ma senza ingenuità. In amore cresce l’intensità: chi è in coppia sente un legame più profondo, chi si è lasciato può ritrovare felicità in modo inatteso. È un anno di restaurazioni e progressi: aggiustate ciò che vale, cambiate ciò che non funziona, e non abbiate paura delle novità. Quando vi muovete con curiosità, la vita risponde.

2️⃣- Pesci - L’anno si apre come una porta che finalmente smette di scricchiolare: all’inizio potreste ancora sentire addosso la stanchezza dei mesi passati, ma dentro si muove già una corrente diversa, più chiara, più costruttiva. Le questioni di cuore, i soldi e la carriera diventano i tre grandi tavoli su cui sistemare carte, mettere ordine e soprattutto riprendere fiducia. Molte rinunce e privazioni che vi hanno costretto a stringere i denti vengono lentamente archiviate, e quella sensazione di smarrimento che vi ha accompagnato si attenua, lasciando spazio a un benessere più stabile. Non parlo di euforia improvvisa, ma di una sicurezza che cresce giorno dopo giorno: vi svegliate con meno peso sul petto e con più voglia di fare.

1️⃣- Cancro. I periodi tesi che avete attraversato vi hanno cambiati nel profondo. Non siete più disposti a dare tutto per scontato e sentite un bisogno più forte di vivere bene, con intenzione, senza rimandare la felicità. Metterete da parte timidezze e insicurezze, scegliendo con maggiore cura chi vi sta accanto. Chi lavora in proprio può ottenere risultati soddisfacenti, con guadagni in crescita e opportunità di carriera o investimenti più interessanti. Non tutti, però, si sentiranno subito pronti a “correre”: c’è ancora da digerire ciò che è successo e non si può pretendere di accelerare senza aver recuperato fiato. Ma una cosa è certa: quando deciderete di spingere, lo farete con convinzione. La coppia si rafforza e può attraversare un cambiamento positivo. I single, invece, si ritrovano a dover fare una scelta di vita importante.