Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, i Pesci vengono influenzati dalla presenza immaginifica della Luna. La Luna nei tarocchi simboleggia il regno dell'inconscio, il mondo dei sogni e delle percezioni nascoste. È un invito a esplorare l'oscurità interiore, ad affrontare le paure e a collegarsi con i propri sentimenti segreti e intimi. La Luna suggerisce che i Pesci potrebbero sperimentare una maggiore sensibilità e intuizioni potenti durante questa settimana, spronandoli a seguire la loro vocazione interiore e a non temere l'ignoto.

Per il segno dei Pesci, la Luna rappresenta una guida perfetta data la loro natura emotiva e ricettiva. Come il mare mosso da maree interne, i Pesci sono naturalmente sintonizzati con le sfumature dei sentimenti che la Luna governa. Questa settimana, una riflessione profonda sui loro desideri più reconditi potrebbe portare a importanti realizzazioni. Potreste sentirvi attratti da esperienze artistiche o spirituali, spinti a dare forma alla vostra creatività in modo che rispecchi la complessità delle emozioni che provate. Abbracciate questa connessione con il subconscio per trovare nuove vie d’espressione e maggiore comprensione di voi stessi.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, la Luna è spesso associata a Tsukuyomi, il dio della luna nella mitologia shintoista, che simboleggia la bellezza e il mistero notturno.

Quest'associazione rinforza l'idea di introspezione e riflessione in solitudine, che può portare i Pesci a considerare il valore del tempo dedicato a se stessi. In Egitto, la dea Iside, collegata alla Luna, rappresenta il potere della rinascita e della trasformazione attraverso il dolore, un concetto affine al viaggio emotivo dei Pesci durante questa settimana. I nativi americani hanno storicamente visto la Luna come una guida per capire i ritmi naturali del mondo e del tempo, insegnamento che i Pesci possono applicare alla propria vita riordinando i propri cicli interni secondo le necessità dell’anima e del cuore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la vostra Luna interiore

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di non temere l’esplorazione del vostro paesaggio interiore, seguendo il richiamo della Luna.

Impegnatevi in pratiche che vi permettano di esplorare il vostro subconscio, come tenere un diario dei sogni, meditare o praticare l'arte della contemplazione. Permettetevi di immergervi in attività che stimolino la vostra intuizione, aiutandovi a collegare i vostri pensieri più reconditi con la realtà conscia. Durante questa settimana, create uno spazio sacro all’interno delle vostre routine quotidiane, un rifugio mentale in cui le vostre emozioni possono esprimersi liberamente. Lasciate che la vostra sensibilità guidi i vostri passi, poiché è in questo delicato equilibrio che troverete il vostro autentico potere.