Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, i Sagittario saranno guidati dall'arcano maggiore del Mondo, una carta che simboleggia il compimento, l'unità e la realizzazione dei propri obiettivi. Questo arcano rappresenta la fine di un ciclo e l'inizio di un altro, portando con sé la sensazione di essere giunti a destinazione. La figura centrale della carta danza leggiadra racchiusa in un cerchio di vittoria, espressione di armonia tra l'interiorità e il mondo esterno, suggerendo una settimana in cui sentirete di essere in perfetta sintonia con l'universo.

Per gli Sagittario, questa settimana è un'opportunità per riconoscere e celebrare i successi raggiunti durante l'anno appena trascorso. La vostra innata voglia di esplorare nuovi orizzonti si rifletterà nel desiderio di pianificare future avventure e progetti. Tuttavia, il Mondo invita alla riflessione prima di saltare in nuove imprese. Godete del momento presente e della sensazione di realizzazione che deriva dal terminare ciò che avete iniziato. Questo periodo potrebbe anche rivelarsi particolarmente favorevole per connettersi con amici e famiglia, con lo spirito del dono e la gratitudine a fare da protagonisti.

Parallelismi con altre culture

La carta del Mondo trova il suo eco in molte culture che celebrano il completamento di un viaggio.

In Cina, l'immagine del dragone che si morde la coda, noto come Ouroboros, è simbolo della ciclicità eterna della vita, della rinascita e del rinnovamento costante. In Africa, il sistema di divinazione Yoruba dell'Ifá riconosce la continuità e la saggezza accumulata attraverso le esperienze come parte integrante della crescita spirituale. Anche nel buddismo tibetano, la Ruota della Vita rappresenta il ciclo infinito della nascita e rinascita, guidando verso l'illuminazione. Ogni tradizione riconosce che con ogni conclusione arriva una nuova opportunità di inizio, un tema che permea la settimana dei Sagittario.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: celebrate il compimento

L'oroscopo dei tarocchi vi invita a prendere atto della carta del Mondo come un invito a riflettere sul significato della completezza.

Prendetevi del tempo per riconoscere i vostri successi e permettetevi di gioire per ciò che avete realizzato. Valorizzate questo periodo per consolidare le vostre relazioni, concedendovi momenti di condivisione autentica con coloro che vi stanno a cuore. Considerate anche di pianificare un viaggio o un'attività che desideravate da tempo, permettendovi di pianificare, sognare e continuare a crescere. Concludete questo ciclo con gratitudine e preparatevi per le nuove opportunità che il futuro ha in serbo.