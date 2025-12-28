L'oroscopo dei tarocchi di gennaio 2026 presenta per i Capricorno l'arcano maggiore del Diavolo. Questa carta simboleggia le forze dell'ombra che albergano nell'umanità. Rappresenta le tentazioni, gli eccessi e la sottomissione a desideri materiali e istintivi. Nonostante una connotazione apparentemente negativa, il Diavolo è una carta potente che invita alla consapevolezza dei propri lati oscuri, allo scopo di integrarli. È un potente promemoria che il vero potere sta nel trasformare la schiavitù in libertà interiore.

Durante il mese di gennaio, i Capricorno avranno l'opportunità di esercitare controllo e discernimento.

Essi sono spesso visti come individui responsabili e ambiziosi. Tuttavia, l'influenza del Diavolo potrebbe mettere alla prova queste qualità, spingendovi a riflettere profondamente su ciò che alimenta davvero le vostre ambizioni. Questo mese vi chiede di fronteggiare le vostre paure e le ossessioni nascoste, invogliandovi a scoprire dove siete vincolati da limiti autoimposti o pressioni esterne. Solo attraverso questa introspezione si può ottenere una vera libertà personale e spirituale.

Parallelismi con altre culture

La forza trasformatrice del Diavolo trova paralleli significativi in altre culture del mondo. Nella tradizione Yoruba, il sistema Ifá collega l'umano al divino attraverso un'interazione complessa tra ciò che è visibile e invisibile.

Come nel caso del Diavolo, gli insegnamenti di Ifá incoraggiano la saggezza nel riconoscere e imparare dagli errori personali, utilizzando queste conoscenze per superare le avversità. In India, la spiritualità della tantra celebra l'energia vitale e la trasmutazione dei desideri inferiori in stati di coscienza più elevati. Infine, nel buddismo tibetano, la pratica del Chöd insegna a confrontarsi con le paure interne attraverso il superamento delle illusioni materiali e psicologiche. Questi esempi dimostrano che il confronto con le proprie ombre è un tema universale, capace di portare alla liberazione e a una maggiore autotomia.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: accettate il lato oscuro per liberarlo

Il consiglio dell'oroscopo dei tarocchi è di abbracciare pienamente l'energia del Diavolo. Potreste trovare giovamento nel dedicare del tempo alla riflessione solitaria, magari tramite la scrittura di un diario, per esplorare quei pensieri nascosti che raramente affrontate. Lasciate che emergano, senza giudizi, poiché l'oscurità comprende spesso segreti sul vostro vero potenziale. Considerate anche di esprimere la vostra creatività, sperimentando nuove attività che vi permettano di canalizzare le energie inespresse in modi positivi e costruttivi. È attraverso tale battaglia interna che potrete trasformare le catene invisibili in ali di libertà, scoprendo un nuovo livello di chiarezza e autocomprensione. In questo modo, gennaio 2026 diventerà un mese di grande crescita e rinnovato potenziale.