Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, gli Scorpione incontrano la carta della Morte. Questo arcano maggiore, spesso frainteso, simboleggia non la fine definitiva, ma la trasformazione e il rinnovamento. In molte tradizioni esoteriche, la Morte è vista come un passaggio necessario che guida verso nuove possibilità. La figura che attraversa il fiume avvolta nel mantello scuro rappresenta il lasciare andare il passato per fare spazio al futuro. Una testa di morto o un fiore bianco emergente possono indicare la rinascita e la crescita dall'apparente distruzione.

Per gli Scorpione, oggi è il momento di abbracciare il cambiamento. Questo segno, notoriamente profondo e intuitivo, può percepire benissimo la danza delle transizioni che la Morte annuncia. Se ci sono aspetti della vostra vita che sembrano stagnanti, è giunto il momento di lasciarli andare. Questo non significa perdere, ma piuttosto liberare e rinnovare. Abbracciare il cambiamento con coraggio può portare a nuove trasformazioni che alimentano il vostro spirito e vi spingono oltre i limiti precedenti. L'oroscopo di oggi vi invita a non temere il nuovo, ma ad accoglierlo con curiosità e apertura.

Parallelismi con altre culture

Nel sistema di credenze Yoruba dell'Africa occidentale, la divinità Ogun è anche legata a concetti di cambiamento e progresso.

Ogun è visto come la forza che abbatte gli ostacoli, non attraverso la distruzione, ma per creare nuovi percorsi di crescita e sviluppo personale. Allo stesso modo, la Fenice nella cultura cinese è un emblema di rinascita, simboleggiando il ciclo della morte e resurrezione. Lei rappresenta trasformazioni radicali che portano nuova vita e prosperità. Anche nel rito del Día de los Muertos in Messico, la morte è celebrata come un passaggio alti piani di esistenza, un ricordo del legame duraturo tra i viventi e i defunti, che aiuta a intravedere la continuità della vita oltre la morte fisica.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione

Il consiglio dell'oroscopo dei tarocchi di oggi per gli Scorpione è di abbracciare il cambiamento con fiducia.

Considerate di praticare attività che favoriscano il rilascio di vecchie energie, come la meditazione focalizzata sul respiro per purificare la mente e il corpo. Questo processo vi aiuterà a far emergere le nuove energie che sono pronte a sbocciare. Lasciate da parte resistenze e pregiudizi, abbandonate il controllo e permettetevi di fluire con i nuovi venti della vita. Con la guida della carta della Morte, ricordate che la trasformazione porta nuova vita; è una rinascita che rafforza ed eleva il vostro spirito. Le stelle vi incoraggiano ad accettare ciò che la vita vi offre in questo cammino di continua evoluzione.