Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, i Pesci sono guidati dalla carta della Luna, un simbolo di misteri sotterranei e intuizioni profonde. La Luna, con il suo sussurro notturno, rappresenta il regno dell'inconscio, dove le ombre danzano e raccontano storie dimenticate alla luce del giorno. È un invito a esplorare sogni e percezioni nascoste, a ballare con le emozioni e ad ascoltare il richiamo silenzioso dell'intuizione.

Per i nati sotto il segno dei Pesci, l'energia della Luna risuona profondamente. Questo segno d'acqua, noto per la sua sensibilità e capacità empatica, sa nuotare serenamente nelle acque dell'inconscio.

Oggi rileverete un collegamento profondo con voi stessi e il vostro ambiente. La Luna suggerisce di fidarvi dei sentimenti che emergono, anche quando sembrano sfidare la logica. Attraverso il suo chiarore enigmatico, potrebbe rivelarvi verità che di giorno restano celate, offrendovi una visione più chiara dei percorsi che si aprono davanti a voi.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, l'oracolo Ifá è simile alla Luna dei tarocchi, in quanto rivela i misteri attraverso il contatto con il mondo spirituale. Similmente, le pratiche sciamaniche dei nativi americani si affidano alla guida dei sogni e delle visioni per ottenere risposte dall'invisibile. In Giappone, l'arte del "Yumeji", la tecnica di esplorazione onirica, permette di trascendere i confini del quotidiano, simile a ciò che la Luna ispira nei sogni dei Pesci.

Infine, nella mitologia greca, Selene rappresentava il potere misterioso della Luna, capace di influenzare l’inconscio e illuminare la notte della vita interiore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: esplorate il vostro inconscio

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di abbracciare la saggezza della Luna. Considerate questo momento un'opportunità per esplorare il vostro inconscio tramite strumenti come la meditazione o il diario dei sogni. Prendetevi del tempo per scrutare nelle acque profonde delle vostre emozioni e intuizioni. Potreste scoprire una nuova comprensione di voi stessi che potrete integrare consapevolmente nella vostra vita quotidiana. Lasciate che la magia della Luna vi guidi, aiutandovi a riconoscere la bellezza nelle ombre e l’armonia nei vostri sogni. Questa carta vi incoraggia a fidarvi dell’intuizione e a lasciarla fluire liberamente come il mare in cui così agilmente navigate.