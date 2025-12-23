Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 23 dicembre 2025, i Capricorno trovano un potente alleato nell'arcano maggiore del Mondo. Questa carta rappresenta la realizzazione personale e la completa integrazione di tutte le parti della vita. Simboleggiata da una figura danzante circondata da una corona di alloro, il Mondo indica un momento in cui si può percepire il senso di compiutezza e armonia. È il raggiungimento della fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo viaggio con serena consapevolezza.

Per i Capricorno, oggi il Mondo offre una prospettiva di successo e soddisfazione.

La vostra proverbiale determinazione e pragmatismo trovano riscontro nell'energia di questa carta, che vi esorta a celebrare i traguardi raggiunti con gratitudine e a riconoscere l'equilibrio che state costruendo nella vostra vita. Questa è l'occasione perfetta per riflettere su quanto avete ottenuto e proiettarvi verso futuri progetti con una visione rinnovata e piena di speranza.

Parallelismi con altre culture

Nel mondo dell'antica mitologia greca, il concetto di pienezza ritrovata attraverso il Mondo può essere paragonato al mito di Orfeo ed Euridice, una storia di speranza e amore eterno. Anche se la loro unione fu transitoria, rappresenta la ricerca dell'anima gemella e l'unione dell'armonia spirituale.

In India, l’idea di completezza evocata dall’arcano del Mondo si riflette nel concetto di moksha, la liberazione finale dal ciclo delle rinascite. Il moksha rappresenta lo stato di unità tra l’individuo e il tutto, una condizione di pace profonda e consapevolezza assoluta. Allo stesso modo, il Mondo nei tarocchi non è solo un traguardo esteriore, ma una realizzazione interiore: la sensazione di essere esattamente dove si deve essere, in armonia con il proprio destino.

Nella filosofia orientale, questa integrazione si manifesta anche attraverso il simbolismo del mandala, una rappresentazione circolare dell’universo che richiama la corona di alloro che circonda la figura del Mondo.

Entrambi suggeriscono ordine, equilibrio e la perfetta interconnessione tra le parti dell’esistenza. Per il Capricorno, segno legato alla struttura e alla costruzione nel tempo, questi parallelismi rafforzano l’idea che il successo autentico non sia solo materiale, ma profondamente spirituale.

Consiglio dei tarocchi per il Capricorno

Oggi il Mondo vi invita a rallentare e riconoscere il valore del cammino percorso. Non è il momento di inseguire nuovi obiettivi con ansia, ma di consolidare ciò che avete costruito. Celebrate le vostre vittorie, anche quelle silenziose, e permettetevi di assaporare un senso di pienezza meritata. Da questa base solida e armoniosa, il prossimo ciclo potrà iniziare con fiducia, lucidità e una rinnovata connessione con voi stessi e con il mondo che vi circonda.