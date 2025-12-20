Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 20 dicembre 2025, i Capricorno incontrano la carta del Diavolo, una delle immagini più enigmatiche e provocatorie dell'arcano maggiore. Questa carta rappresenta temi complessi come l'attrazione per il materiale, le passioni intense e le tentazioni che possono vincolare se lasciate incontrollate. Il Diavolo, nella tradizione dei tarocchi, non è un simbolo negativo intrinsecamente, ma un invito alla consapevolezza delle forze che ci attraggono e dei desideri che potrebbero dominare la nostra volontà se non affrontati con attenzione e spirito critico.

Comprendere e gestire questi impulsi è un passo verso la vera libertà.

Per i Capricorno, noti per la loro determinazione e disciplina, oggi potrebbe emergere la sfida di bilanciare il desiderio di controllo con le pulsioni invisibili che serpeggiano sotto la superficie. Il Diavolo vi invita a esplorare quegli aspetti della vostra vita che spesso vengono ignorati o repressi. Esplorare il potere della tentazione, per i Capricorno, può significare comprendere i limiti auto-imposti che, se da un lato vi proteggono, dall'altro vi impediscono di vivere appieno. Si tratta di un giorno per riconoscere ciò che vi attrae e decidere consapevolmente come interagire con queste energie.

Parallelismi con altre culture

Nel folklore del popolo Yoruba in Africa Occidentale, le divinità conosciute come Orisha possono rappresentare energie simili a quelle del Diavolo nei tarocchi. Alcuni Orisha, come Eshu, incanalano il nostro confronto con i desideri e le sfide, simboleggiando ambivalenze che possono confondere. Eshu viene spesso descritto come il "custode della strada", rappresentante un viaggio di crescita e decisione, non dissimile dalle sfide evocate dal Diavolo. Inoltre, nella mitologia indiana, ci sono figure come Shiva che, nel loro aspetto distruttivo, significano trasformazione e rinascita interiore. Shiva, noto per la danza cosmica, rappresenta l'eterno ciclo di creazione e distruzione, una danza di forze che ricorda il modo in cui il Diavolo esorta a esaminare i nostri legami con il mondo materiale.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: fate pace con il Diavolo interiore

L'oroscopo consiglierebbe ai Capricorno di considerare l'importanza dell'autovalutazione. Oggi, cercate di contemplare quali aspetti della vostra vita sono guidati dalla paura o dal desiderio e come questi influenzano le vostre scelte quotidiane. Riflettere su quali catene vi trattengono e quali abitudini potete trasformare vi aiuterà a comprendere meglio il vostro cammino verso la libertà personale. Vi potranno essere utili pratiche di scrittura o meditazione, che possono fornire chiarezza e un senso di liberazione interiore. Ricordate che l'autenticità e la comprensione di sé sono strumenti potenti contro qualsiasi illusione di schiavitù che il Diavolo sembri rappresentare.