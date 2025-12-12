Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, il segno della Bilancia è illuminato dall'energia dell'arcano maggiore della Giustizia. Questa carta rappresenta l'equilibrio, l'imparzialità e le decisioni ponderate. Simbolicamente, la Giustizia è illustrata con una bilancia in una mano, per misurare equamente i pro e i contro, e una spada nell'altra, a simboleggiare la decisione risoluta e l'autorità morale. Per coloro che si identificano con questa carta, essa sprona alla trasparenza e alla rettitudine nei giudizi di ogni giorno.

Per i Bilancia, segno naturalmente attento alle dinamiche dell'equilibrio e della verità, questa giornata è favorevole per riflettere su questioni che richiedono discernimento e giustizia. L'arcano maggiore della Giustizia vi guida nel trovare una linea di condotta chiara, evitando di lasciarvi influenzare da considerazioni emotive. È un'occasione per mettere da parte l'incertezza, abbracciando le scelte giuste anche quando implicano sacrifici personali. Con la ponderatezza che vi contraddistingue, potrete affrontare questioni relazionali o professionali con una nuova prospettiva, soppesando con saggezza le conseguenze delle vostre azioni.

Parallelismi con altre culture

Nel mondo della cultura Yoruba, il concetto di giustizia è incarnato dallo spirito di Orunmila, il dio della saggezza e della divinazione, che guida gli esseri umani attraverso l'uso del sistema di Ifá per bilanciare le forze della vita.

Nei Giudizi dell'antico Egitto, una pratica simile era rappresentata da Maat, dea della verità e della giustizia, il cui simbolismo di equilibrio e ordine cosmico è stato fondamentale per la società egiziana. Anche nella filosofia buddista, il sentiero dell'ottuplice, inclusa la retta visione e il retto pensiero, riflette il desiderio di equità e di bilanciamento morale, configurando un ideale di comportamento giusto e compassionevole. In tutte queste tradizioni, giustizia ed equilibrio vengono visti come pilastri essenziali della convivenza umana.

Consiglio delle stelle per i Bilancia: coltivate la vostra Giustizia interiore

L'oroscopo dei tarocchi vi ispira a praticare l'arte dell'obiettività.

Siate attenti nelle decisioni, equilibrando i fatti con la sensibilità che vi caratterizza. Considerate di dedicarvi a pratiche che promuovano la riflessione, come la stesura di un diario per mettere in ordine i pensieri, o la meditazione consapevole. Utilizzate questi strumenti per affinare la mente, dando priorità alla chiarezza e alla lucidità mentale. Con l'ausilio della Giustizia, sviluppate un atteggiamento che valorizza la propria integrità e la ricerca di risoluzioni giuste, capaci di dare ordine e pace nei rapporti personali e nei progetti a lungo termine.