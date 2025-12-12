Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, i Sagittario sono guidati dall'arcano maggiore della Giustizia, una carta che simboleggia l'equilibrio, l'equità e l'armonia delle decisioni. Questa carta rappresenta la bilancia, un simbolo universale di misura e moderazione. La Giustizia esige discernimento e obiettività, spingendo ogni cercatore alla ricerca della verità interiore e alla rettitudine nelle proprie azioni. Il suo messaggio risuona con chi cerca di bilanciare impulsi emotivi con raziocinio.

Il segno del Sagittario, noto per la sua sete di avventura e amore per la libertà, trova nella Giustizia un alleato prezioso.

La vostra tendenza naturale verso la crescita e l'esplorazione può portare alcune volte a decisioni impulsive. Tuttavia, oggi, questa carta vi invita a rallentare e a riflettere sulle vostre scelte, assicurandovi che ogni percorso intrapreso risulti in un equilibrio benefico. E' un momento di ponderazione, in cui l'intuizione sagace del Sagittario può fondersi con una valutazione calma e guidata.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, il concetto di giustizia è incarnato dalla figura di Eshu, il messaggero divino, conosciuto per i suoi giudizi che promuovono l'equilibrio universale. In modo simile, il Ma'at dell'antico Egitto rappresenta l'equilibrio cosmico e la giustizia, incarnato dalla dea alata che pesa il cuore dei defunti contro la piuma della verità.

In India, la carta della Giustizia è paragonabile al Dharma Bhuddista, che si fonda sull'ordine cosmico e morale, e su come questo condiziona la nostra condotta quotidiana. Anche nei racconti della mitologia nordica, il concetto di giustizia emerge con Týr, il dio associato al diritto e alla giustizia, che sacrifica la propria mano per mantenere la pace e assicurare l'equità tra gli dei.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: perseguite l'equilibrio interiore

L'oroscopo odierno dei tarocchi suggerisce di concentrare i vostri sforzi nel trovare un equilibrio tra desideri e responsabilità. Pratiche come la riflessione quotidiana possono aiutarvi a navigare le vostre decisioni in modo ponderato, evitando l'impulsività.

Considerate metodi di mediazione che possano armonizzare il vostro mondo interiore con quello esterno, come discutere apertamente con chi vi è intorno al fine di ottenere chiarimenti. Con questa guida, il Sagittario può cercare la verità senza fretta, creando una connessione più forte con il proprio io. Incoraggiando la calma nelle interazioni, preparerete il terreno per una risoluzione dei conflitti con comprensione reciproca. Trovate la giustizia in ogni vostra azione e apprezzatene la serenità che porta.