Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, i Pesci sono guidati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta simboleggia i regni del subconscio, dei sogni e delle emozioni profonde, aprendo la strada alla riflessione interiore e alla ricerca di verità nascoste. La Luna, con la sua luce mutevole, svela quanto di misterioso si cela nell'animo umano, influenzando le maree del nostro stato emotivo così come un maestro esoterico influenza la conoscenza interiore. Questo è il momento di abbracciare il mistero e l'incertezza come parte del vostro viaggio personale.

Per i Pesci, il giorno di oggi si prospetta come una traversata attraverso mari interiori profondi. Contraddistinti da una natura empatica e sensibile, potrete trarre vantaggio dalla guida della Luna per esplorare il regno del vostro subconscio, scoprendo nuovi aspetti del vostro essere. Le intuizioni potrebbero emergere in momenti inaspettati, come lampi di saggezza nati dall'oscurità. L'abilità innata dei Pesci di connettersi con sensazioni e vibrazioni sottili sarà potenziata, permettendovi di navigare con destrezza nelle acque emotive.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione culturale Yoruba, il sistema Ifá riconosce il ruolo delle forze spirituali invisibili che guidano il destino umano, simile all'influenza nascosta della Luna sui Pesci.

Il sapere di Ifá, custodito dai Babalawo, assume un valore evocativo che riflette la connessione tra il mondo materiale e quello spirituale. Anche nelle leggende giapponesi, la Luna ha un significato magico e misterioso, evocando storie di trasformazione e spesso associata al concetto di cambiamento e introspezione notturna, come nel racconto della principessa Kaguya. In Cina, il mito della luna crescente è simbolo di nuovi inizi, rappresentando il continuo flusso tra yin e yang. Allo stesso modo, la Luna nei Pesci suggerisce una continua evoluzione del vostro sé interiore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate il vostro lato intuitivo

L'oroscopo dei tarocchi consiglia ai Pesci di accogliere con favore le sensazioni e le visioni che emergono dal profondo del vostro cuore.

Dedicate del tempo alla meditazione o alla scrittura espressiva, che possono fungere da catalizzatori per sbloccare il vostro potenziale creativo e sensitivo. Considerate la possibilità di tenere un diario dei sogni per cogliere messaggi importanti che potrebbero altrimenti sfuggirvi. In questo momento, l'intuizione è il vostro alleato più potente, e la Luna vi invita a fidarvi della vostra guida interiore, lasciando che le vostre emozioni vi ispirino e vi conducano verso nuove possibilità di crescita personale e comprensione. Raggiungendo un accordo con le vostre sensazioni, potrete utilizzare la vostra sensibilità come uno strumento di trasformazione e come faro che illumina le decisioni future.