Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 5 dicembre 2025, i Capricorno si imbattono nell'arcano maggiore del Diavolo, una carta spesso fraintesa ma ricca di significati profondi. Simboleggia le catene e le tentazioni della materialità, richiamando l'attenzione sulle illusioni create dai desideri insoddisfatti. Le figure incatenate ai suoi piedi non sono prigioniere, ma scelte consapevolmente di restare vincolate, indicando come le nostre limitazioni derivino spesso da vincoli autoimposti. Questo arcano mette in luce le forze interiori e le ombre che richiedono esplorazione e integrazione.

Per i Capricorno, noti per la loro disciplina e ambizione, l'incontro con il Diavolo è un invito a riflettere sulle attrazioni terrene e le strutture limitanti che possono ostacolare la loro crescita. L'energia del diavolo può sembrare intimidatoria, ma invita piuttosto a guardare oltre le apparenze e a riconoscere le passioni che, se lasciate incontrollate, possono portare a comportamenti distruttivi. Tuttavia, questo confronto può rivelarsi una preziosa occasione per trasformare ostacoli in opportunità di libertà e autorealizzazione, incoraggiandovi a riconsiderare i vostri legami materiali e emozionali.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura Yoruba, il concetto di Esu si riflette nella dualità del Diavolo, che rappresenta sia la provocazione che la crescita spirituale.

Esu è l'oracolo degli enigmi e delle strade non ancora percorse, capace di indurre il caos per portare evoluzione. Questo spirito è simile alle credenze romane legate al dio Giano, dio degli inizi e dei passaggi, che con la sua duplicità protegge le scelte cruciali. In India, il potente antico dio Shiva incorpora tanto la distruzione quanto la trasformazione, simbolizzando come la fine di un ciclo possa essere l'inizio di una nuova esperienza. Queste figure culturali insegnano che le tentazioni e le sfide non sono mai fini a se stesse, ma sono passaggi verso una nuova comprensione del sé e del mondo.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: esplorate le vostre ombre

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di prendere a cuore la lezione offerta dal Diavolo.

Considerate un momento di introspezione per individuare quei legami e attaccamenti che potrebbero limitare la vostra crescita. Attraverso la meditazione o la pratica del diario, esplorate le vostre emozioni nascoste con onestà. Aprirsi a se stessi aiuterà a scoprire nuovi modi di vivere più autentici, liberandovi dalle sottili catene che vi frenano. Riconoscete le tentazioni per ciò che sono: delle prove nella vostra strada verso una maggiore consapevolezza e forza personale. Lasciate che l'energia trasformatrice del diavolo sia la chiave per la rinascita di una nuova versione di voi stessi, più libera e potente.