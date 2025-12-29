L'oroscopo del 2026 rivela che i nati sotto il segno del Toro inizieranno l'anno con grande energia e determinazione, sfruttando il favore dei pianeti per concretizzare progetti ambiziosi e ottenere rivincite personali. I nativi dell’Ariete affronteranno una prima metà dell'anno complessa, ma potranno raggiungere traguardi importanti se sapranno trasformare le tensioni in opportunità. Infine, gli appartenenti al segno della Bilancia si dedicheranno a risolvere situazioni in sospeso, puntando su una trasformazione positiva e sulla ricerca di un equilibrio tra impegni strategici e benessere personale.

Il 2026 secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La prima metà del 2026 vi metterà alla prova con alcune tensioni, ma non scoraggiatevi: queste difficoltà diventeranno il terreno fertile per la vostra evoluzione nei mesi successivi. Potrete raggiungere traguardi significativi, a patto di dimostrare coraggio e una mentalità aperta, specialmente durante l'inverno. Sebbene la vostra determinazione sia un punto di forza, cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni; l'ostinazione eccessiva potrebbe portarvi a scontri inutili o passi falsi. Voto: 7,5

Toro – Iniziate l’anno sotto i migliori auspici: Venere, Marte e Giove vi portano la grinta necessaria per rinnovare la vostra vita.

Saturno vi aiuta a essere più decisi e a non perdere di vista il futuro. Se avete richieste importanti o nuove idee nel cassetto, tiratele fuori già a gennaio, perché la prima parte dell’anno sarà davvero fortunata. Finalmente otterrete quella soddisfazione che aspettavate da tempo, dimostrando le vostre reali capacità a chiunque abbia osato sottovalutarvi in passato. Voto: 9

Gemelli – Il 2026 vi aprirà le porte a una fase di profonda evoluzione e occasioni imperdibili, perfetta se avete voglia di mettervi in gioco con nuovi stimoli. Gli astri sosterranno la vostra maturazione, premiando soprattutto chi, negli anni passati, ha messo da parte i propri bisogni o ha faticato a mostrare il proprio valore.

A partire dal 14 febbraio, grazie al supporto costruttivo di Saturno, noterete i primi progressi concreti; un percorso di crescita che diventerà ancora più dinamico verso fine aprile, quando si unirà anche l'energia innovativa di Urano. Voto: 8,5

Cancro – Preparatevi a un anno di profonda trasformazione. La prima metà del 2026 sarà caratterizzata dal transito favorevole di Giove, che vi accompagnerà fino all’inizio dell’estate offrendovi una marcia in più. Vedrete finalmente i frutti delle iniziative intraprese l'anno scorso, consolidando un percorso di sviluppo già tracciato. Con l’arrivo di luglio, sentirete però il bisogno di fermarvi: sarà il momento ideale per guardarvi dentro e riflettere con calma sul vostro futuro.

Voto: 8

Oroscopo e pagelle del 2026: da Leone a Scorpione

Leone – Il 2026 rappresenterà per voi un vero giro di boa, un anno ricco di occasioni per realizzarvi e dare una direzione nuova alla vostra esistenza. Tutto ciò che raccoglierete nei prossimi mesi è il frutto delle decisioni, lavorative e private, che avete seminato nel tempo: ricordate che il vostro presente è lo specchio del passato, ma anche il seme del futuro. L’oroscopo vi esorta a prendere in mano le redini della vostra vita, diventando gli artefici principali dei cambiamenti che desiderate, tanto nel lavoro quanto nei sentimenti. Voto: 8,5

Vergine – Accogliete il 2026 come il coronamento di un lungo percorso fatto di decisioni coraggiose e qualche sacrificio.

Questi anni di evoluzione, sia interiore che lavorativa, vi hanno permesso di gettare basi robuste su cui poggiare i vostri sogni. Il 2025 è stato una vera scuola di adattamento e strategia; nel 2026, grazie a quel bagaglio, avete la maturità necessaria per rendere stabili i vostri traguardi e vivere i legami affettivi con una nuova, profonda lucidità. Voto: 8,5

Bilancia – Vi aspetta un anno di grandi pulizie e nuovi equilibri. Se avete delle situazioni in sospeso, il 2026 vi offrirà finalmente l'occasione di risolverle. Anche se l'inizio dell'anno richiederà pazienza e qualche accordo strategico, la seconda metà dell'anno promette una trasformazione positiva. Agirete con la saggezza che vi contraddistingue, valutando bene ogni passo prima di muovervi.

È fondamentale, però, che non trascuriate il vostro benessere psicofisico: concedetevi dei momenti di stacco totale per rigenerarvi. Voto: 7,5

Scorpione – Nei primi sei mesi dell'anno, l'influenza di Giove vi spinge a mettere ordine nelle questioni materiali. Siete nella posizione ideale per definire contratti e pianificare investimenti con lucidità. Non c'è più spazio per le esitazioni: servono visione chiara e responsabilità per trasformare i vostri successi in realtà durature. La vera svolta nasce dalla consapevolezza dei vostri limiti, che oggi non vi spaventano più perché sapete attingere a una riserva di energia interiore immensa.

Voto: 8,5

Previsioni astrologiche dedicate all'anno 2026: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il 2026 vi aprirà porte inaspettate, cariche di promesse e ottimismo. I mesi di gennaio e febbraio saranno fondamentali per piantare i semi dei vostri futuri successi. Inoltre, grazie al tocco di Nettuno, dalla fine di gennaio potrete contare su un intuito straordinario. La vera svolta arriverà in estate: da luglio, Giove tornerà a sostenervi, portando con sé occasioni d'oro per dare una svolta gratificante alla vostra esistenza. Ormai avete imparato a domare i vostri timori e siete finalmente pronti a rispolverare quei desideri che avevate lasciato nel cassetto. Voto: 9

Capricorno – Nei primi mesi del nuovo anno, sentirete il bisogno di fare pulizia nella vostra vita, lasciando andare ciò che ormai risulta superfluo o poco coerente con i vostri valori.

Sebbene la mente sia lucida e pronta all'azione, cercate di ascoltare i segnali del vostro corpo, che richiederà maggiori cure. Spesso avvertirete la necessità di fermarvi, ma sarà il vostro proverbiale senso del dovere a spronarvi, permettendovi di gestire le responsabilità con la consueta saggezza e precisione. Voto: 7,5

Acquario – Preparatevi a vivere il 2026 come un’opportunità di rinascita personale. Il transito di Saturno, attivo dal 14 febbraio, vi garantirà quella marcia in più per trasformare le idee in realtà, proteggendo il vostro cammino da ostacoli significativi fino all'inizio dell'estate. Successivamente, entrerete in una fase più introspettiva: la voglia di cambiare rotta si farà sentire, spingendovi a rivedere i vostri piani a lungo termine e a fare un controllo più rigoroso delle vostre spese.

Voto: 7,5

Pesci – Il vostro 2026 si apre sotto i migliori auspici grazie al transito di Giove, che vi darà una mano a dare forma ai vostri sogni. Nella prima metà dell'anno, i progressi compiuti diventeranno tangibili e gratificanti. Sarà un periodo dedicato alla rinascita dei sentimenti, offrendo ai cuori solitari la possibilità di vivere incontri inaspettati. Se state uscendo da una fase di grandi cambiamenti, avvertirete il desiderio profondo di evolvere e migliorare voi stessi. Con l'arrivo dell'autunno, preparatevi a vivere momenti sorprendenti. Voto: 9