Secondo l’oroscopo del 28 dicembre, i nati sotto il segno del Cancro vivranno una giornata conviviale utile a stringere nuovi legami e ad aumentare i guadagni grazie alla propria scaltrezza. Gli appartenenti all'Ariete dovranno invece privilegiare la ragione al cuore, cercando chiarezza nei rapporti per accogliere al meglio le novità professionali in arrivo. Infine, le persone della Bilancia sentiranno il bisogno di riavvicinarsi alla famiglia e dedicarsi alla cura della casa, recuperando serenità dopo un periodo difficile.

Oroscopo e pagelle del giorno 28 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Mettete in pausa il cuore e ascoltate la ragione: la razionalità sarà la vostra migliore alleata. Se avete dei dubbi, non forzate la mano e prendetevi il tempo necessario prima di assumere nuovi impegni. La chiarezza con il partner o i colleghi è fondamentale per evitare malintesi e sentirvi appagati. Grandi novità si profilano sul fronte lavorativo, confermando che la strada che state percorrendo è quella giusta. Voto: 7,5

Toro – È finalmente giunto il momento di archiviare le fatiche e le preoccupazioni che hanno appesantito i vostri ultimi mesi. Vi state aprendo a una fase molto più proficua, ideale per puntare a nuovi obiettivi professionali o per consolidare la vostra posizione attuale.

L'oroscopo vi consiglia di coinvolgere pienamente il partner nei vostri progetti: parlate con molta chiarezza e sincerità. Troverete in chi vi ama un alleato prezioso, pronto a supportare ogni vostra mossa. Voto: 8,5

Gemelli – In questo periodo regna un po' di confusione nei vostri sentimenti. Se avete appena conosciuto qualcuno o c’è una persona che vi piace, fate attenzione: rischiate di trasmettere questa incertezza anche a chi vi sta di fronte. Misurate bene le parole, perché potreste sembrare poco coerenti. Sul fronte lavorativo, restate con i piedi per terra ed evitate polemiche o progetti troppo astratti. La competizione con colleghi e rivali si farà sentire, quindi meglio mantenere la calma.

Voto: 6

Cancro – Vi attende una giornata all'insegna del divertimento e della convivialità, l’ideale per dare nuova linfa ai vostri legami, sia privati che professionali. Avrete l'opportunità di ampliare la cerchia delle conoscenze e, frequentando nuovi ambienti, potreste imbattervi in qualcuno capace di rubarvi il cuore. Sul fronte economico, la vostra scaltrezza vi permetterà di far lievitare i guadagni. Se siete tipi creativi, non aspettate: prendete l'iniziativa e costruite da soli la vostra strada verso il successo. Voto: 9

La giornata di domenica 28 dicembre secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Aspettatevi delle proposte professionali molto stimolanti che daranno una svolta positiva alle vostre finanze.

Non abbiate fretta di concludere: alcune opportunità potrebbero richiedere del tempo prima di concretizzarsi, ma il cambiamento è ormai avviato. In amore, se desiderate un legame duraturo, prendetevi il tempo necessario per studiare chi vi circonda; agire con cautela vi proteggerà da possibili amarezze. State vivendo il periodo festivo con una grinta invidiabile: mantenete questo ritmo. Voto: 8,5

Vergine – Attenzione ai classici malanni invernali. Il vostro punto debole sono le vie respiratorie. Questo è un bellissimo periodo dell’anno ma gli impegni raddoppiano, si corre senza avere tempo di pensare a se stessi. Pazientate, evitate di scaricare tutto sulla famiglia. Attenzione ai nuovi amori, potrebbero iniziare con un po' di ambiguità.

Voto: 6,5

Bilancia – Avete attraversato un periodo complicato tra le mura domestiche e ora avvertite il desiderio sincero di riavvicinarvi ai vostri cari. Non mancheranno le opportunità per rilassarvi e fare nuovi incontri gratificanti. Le prossime giornate sapranno ripagarvi delle amarezze vissute di recente: approfittatene per curare i dettagli della vostra casa e rendere più armoniosa la convivenza con chi amate. Voto: 7,5

Scorpione – State attraversando dei giorni un po' pesanti sul fronte sentimentale, ma fate attenzione a non trasmettere questo stress al partner. La tentazione di prendervela con il mondo intero è forte, eppure avreste solo bisogno di un po' di spensieratezza. È solo una parentesi di passaggio: con il passare del tempo, la situazione si rasserenerà.

Vedrete miglioramenti concreti anche nei vostri progetti lavorativi e nella gestione del portafoglio. Se vi sentite giù di corda e non vi piacete, non esagerate con i vizi; un po' di riposo è la cura migliore. Voto: 6

Previsioni degli astri e pagelle del 28 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Muovetevi con intelligenza nel mondo professionale: usate i contatti giusti e parlate con diplomazia. Il portafoglio sorride, permettendovi di essere generosi con voi stessi e con le persone che portate nel cuore. In questi ultimi giorni del 2025, provate a ignorare le solite tradizioni casalinghe e regalatevi un viaggio con la vostra dolce metà. Staccare la spina vi aiuterà a rigenerare l'amore e la complicità.

Voto: 8,5

Capricorno – In questo periodo il vostro tallone d'Achille è il portafoglio. Nonostante l'impegno professionale sia costante, tendete a spendere un po' troppo per i vostri desideri personali; cercate di frenare lo shopping compulsivo. Fortunatamente, siete comunque sul binario giusto per realizzare i vostri obiettivi. Sul fronte sentimentale, state attraversando una fase davvero stimolante, forse la migliore degli ultimi tempi. Un consiglio: non trascurate la dieta e cercate di ritagliarvi dei momenti di pace per scaricare lo stress. Voto: 7,5

Acquario – Buone notizie per il lavoro e il portafoglio, dove la fortuna sembra essere dalla vostra parte. Cercate solo di non essere superficiali nella gestione degli impegni quotidiani per evitare disguidi.

La sfera affettiva è il vostro punto di forza in questo momento: state realizzando i vostri desideri più profondi. La vostra capacità di esprimere apertamente ciò che provate vi permette di creare legami autentici e profondi. Voto: 9

Pesci – Non lasciatevi abbattere dai pensieri negativi e cercate di svagarvi un po'. Se c’è un dubbio che vi logora, presto riceverete i chiarimenti necessari per affrontarlo al meglio. Uscite la sera e godetevi la compagnia: è il modo ideale per rigenerare le vostre energie. Sul fronte professionale, ci sono nuovi piani da mettere in atto. State vivendo una fase estremamente dinamica e di profonda trasformazione; non mollate proprio ora e continuate a dare il massimo. Voto: 8