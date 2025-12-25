Secondo l'oroscopo del 26 dicembre, i nativi dello Scorpione vivranno nuove emozioni sentimentali e dovranno usare astuzia e iniziativa per crescere. I Gemelli sono invitati a chiudere col passato e a gestire il lavoro con calma e coraggio. Infine, i nati sotto il segno dell’Acquario devono smettere di compiacere gli altri per ritrovare la propria autenticità e felicità, attendendo novità professionali.

Oroscopo e pagelle di venerdì 26 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Non prendete posizioni troppo nette, adattatevi ad ogni circostanza accettando le diverse sfumature.

Non aspettate che le cose che desiderate accadono da sole. Date un taglio alle vostre vecchie abitudini e affrontate la vita con maggiore coraggio. Sfruttate la vostra capacità di comunicare con la persona cara. Nel lavoro, avete bisogno di fermarvi per riflettere sui prossimi passi. Voto: 6,5

Toro – In questi giorni avete bisogno di rivedere le vostre priorità e guardare al futuro. Non arrendetevi chiudendovi in voi stessi. Saprete ritrovare il bandolo della matassa. Per il settore amoroso, non sarà un periodo eccezionale e non confondete un sentimento sincero con abitudine. Qualche strano pensiero vi frulla per la testa, fate la scelta giusta con il cuore. Voto: 6,5

Gemelli – Se vi siete accorti che l’amore è ormai evaporato, non tiratela per le lunghe, fate qualsiasi cosa per essere felici.

Magari non avete voglia di iniziare una nuova storia, però il pensiero corre spesso al passato. Avete bisogno di un pizzico di coraggio in più. Mettete da parte i ricordi. Nel lavoro, non abbiate fretta: fate scelte corrette e seguite un progetto alla volta. Voto: 7

Cancro – Un augurio per i vostri progetti futuri. Non aspettate che le cose desiderate accadano da sole. Agite e inventate un modo per buttarvi in qualche storia. In fin dei conti l’amore dà senso all’esistenza e ci permette di affrontare qualsiasi ostacolo con coraggio. Nel lavoro, avete bisogno di una pausa soprattutto per riflettere sui prossimi passi.

Voto: 7,5

Previsioni degli astri per il giorno di Santo Stefano: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Periodo di maggiore facilità rispetto ai giorni precedenti. Grazie alla vostra presenza di spirito avrete le idee più chiare e un ruolo di tutto rispetto. In amore, meglio essere diretti, non giratevi intorno. Imparate a conoscere più a fondo chi avete davanti: eviterete delusioni. Voto: 7,5

Vergine – È una di quelle giornate in cui vorreste stare a poltrire nel letto come se non ci fosse nulla di interessante da fare. Evitate di tirare troppo la corda. Godete del tempo che potete trascorrere con le persone del cuore. Non siate gelosi, un po' di fiducia serve alla relazione per potersi sviluppare.

Non infilatevi in situazioni strane. Voto: 6,5

Bilancia – Se volete rilanciare la vostra attività, non sottovalutate le vostre idee. L'oroscopo consiglia di dare meno ascolto a chi vuole dare delle dritte. Il vostro modo di comunicare è la carta vincente per migliorare le vostre finanze. Il dialogo sarà una buona arma per affrontare un motivo di contrasto con la persona cara. Siate sinceri e trasparente, nascerà un rapporto solido. Voto: 8,5

Scorpione – A persone intraprendenti come voi l’amore riserva sorprese ed emozioni. In questi giorni potreste incontrare qualcuno e far nascere una nuova storia. Fate buon uso del desiderio e dell’attesa. Se dovete risolvere alcune complicazioni, usate l’astuzia.

C’è sempre un modo per migliaresi e crescere, e voi lo dovete trovare. Voto: 8

Astrologia per il giorno 26 dicembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Valutate con intelligenza le vostre aspettative. Guardate in avanti per garantirvi un buon futuro. Basta ripensamenti, prendetevi le vostre responsabilità e mirate alla felicità. Non impedite all’amore di sbocciare. Se vi sentite giù di tono, è il momento di iniziare a praticare qualche attività sportiva. Voto: 7,5

Capricorno – Siete un po’ stufi di alcune faccende sospese con la famiglia. Pazientate ancora un po’, le festività sono così: mettono ansia. Come per tutte le coppie, spuntano problemi, ma questo non significa che manca amore e affetto.

Avete voglia di sperimentare nuove direzioni, infatti, avete già in mente alcune strategie. Voto: 7,5

Acquario – Avete trascorso le festività natalizie a chiedervi se siete davvero felici. Avete dato per scontato troppe cose, magari per senso del dovere o per compiacere alla persona che amate. Siate voi stessi e fate le scelte giuste, ognuno ha il diritto di essere felice. Concentratevi e impegnatevi nel lavoro. Novità importati all’orizzonte. Voto: 7

Pesci – Periodo positivo, ma attenzione agli errori, alle distrazioni che potrebbero impedirvi di raggiungere la tranquillità. Qualche contrasto con la persona amata può essere sorvolato. Siete intelligenti e sapete bene che può capitare anche nelle migliori coppie. Diversamente la vita può essere goduta anche senza un partner accanto. Voto: 7