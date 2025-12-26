L'oroscopo della Smorfia napoletana per il Capricorno di oggi, venerdì 26 dicembre, è guidato dall'enigmatico numero 47, conosciuto come "'o muorto". In molti potrebbero interpretarlo come un simbolo di morte, ma nella tradizione partenopea, esso rappresenta anche il ciclo di trasformazione, il passaggio da uno stato all'altro, la chiusura di vecchie porte e l'apertura di nuove, il tutto in una prospettiva di rinascita. Questa giornata si presenta quindi come un'occasione per lasciare andare ciò che non serve più e prepararsi a nuovi inizi.

Il Capricorno è noto per la sua attitudine pragmatica e per la capacità di lavorare instancabilmente verso i suoi obiettivi.

Tuttavia, oggi è tempo di una pausa riflessiva, di valutare quanto il passato possa influenzare il presente. Il numero 47 nella Smorfia invita i nati sotto questo segno a riflettere sull'importanza dei cambiamenti, sulla capacità di accogliere con serenità ciò che non si può controllare, e sulla forza di chiudere capitoli finiti per abbracciare nuove sfide.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, il concetto di rinascita è simboleggiato attraverso l'estetica wabi-sabi, che celebra la bellezza dell'imperfezione, della transitorietà e della continua trasformazione. Questa filosofia mette in luce la fine e l'inizio come elementi naturali e fondamentali della vita. Similmente, nell'antico Egitto, il dio Osiride rappresentava la rinascita e la rigenerazione.

Secondo i miti egizi, la sua morte e resurrezione simboleggiano l'eterna ciclicità della natura.

In America Latina, i festeggiamenti del Día de los Muertos onorano i defunti ma celebrano la vita in un colorato connubio di passato e presente. Durante queste celebrazioni, la morte non è vista come una fine, bensì come una continuazione del viaggio dell'anima. Il Capricorno, ispirato da questi esempi, potrebbe trarre forza dal passato per affrontare il presente, rinforzando la propria resilienza e la capacità di adattamento dinanzi ai cambiamenti.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: rinascere per crescere

Il consiglio delle stelle per i Capricorno è di abbracciare il flusso naturale della trasformazione.

Lasciate andare situazioni che non vi servono più, accogliete le nuove opportunità come gocce di rugiada che rinfrescano. Quest'oggi, fate tesoro dell'ispirazione che la smorfia vi offre: ogni fine è un nuovo inizio, e 'o muorto è solo un simbolo di ciò che necessita una chiusura o una trasformazione.

Trascorrere del tempo in solitudine o in luoghi cari al cuore potrebbe aiutare a schiarire la mente. Infine, se vi trovate di fronte a situazioni che sembrano oscure o incerte, ricordate che il cambiamento è l'unica costante, e dalle macerie può sempre nascere un fiore. Il vostro mantra del giorno è: "Abbraccia il nuovo con il cuore aperto e la mente leggera."